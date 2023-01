Liste des prisonniers de Wormwood Scrubs – de Ian Brady et Peter Sutcliffe à Pete Doherty et Keith Richards – The Sun

IL y a une longue liste de personnes notables qui ont été détenues dans les gommages HMP Wormwood.

Il y a eu tout le monde, des acteurs et des artistes aux dangereux criminels de la prison de catégorie B. Voici quelques exemples.

Qui sont les prisonniers de Wormwood Scrubs ?

Il y a cinq ailes à la prison, qui peut accueillir jusqu’à 1 279 détenus, et elle est située à proximité d’un ancien parc du même nom.

La prison, vieille de près de 150 ans, a abrité de nombreux visages historiques et est utilisée pour détenir des hommes condamnés ou en détention provisoire par les tribunaux locaux.

Le membre fictif du groupe Murdoc du Gorillaz a apparemment également passé du temps à Wormwood Scrubs pendant leur phase 5 en 2018.

D’autres détenus moins animés comprennent des meurtriers, des poètes et des politiciens.

Leslie Grantham

Leslie Grantham a purgé dix ans pour avoir tué un chauffeur de taxi Crédit : Getty – Contributeur

La star d’EastEnders a passé dix ans dans les prisons anglaises après avoir tué un chauffeur de taxi en Allemagne en 1966, lors d’un vol.

Il est rapporté que Leslie a été initié au théâtre à Wormwood Scrubs avant d’être transféré à la prison de Leyhill où il a joué dans plusieurs pièces.

Il a joué par intermittence Dirty Den dans le feuilleton de longue date jusqu’en 2005 et a poursuivi de nouveaux projets avant de décéder en 2018 d’un cancer du poumon.

Pete Doherty

Doherty a purgé une peine pour avoir enfreint son ordonnance de probation

Doherty n’a purgé que 29 jours d’une peine de 14 semaines à la prison de West London en 2008, qu’il a obtenue pour avoir enfreint son ordonnance de probation.

L’ancien leader des Libertines a déclaré aux journalistes à l’extérieur que la vie en prison était “beaucoup de gangsters et Radio 4”, ajoutant: “Merci Mme Thatcher de m’avoir mis en compagnie des criminels les plus dangereux du pays.”

Pete a eu une relation turbulente et bien documentée avec le mannequin Kate Moss et le couple s’est même fiancé mais a rompu en 2007, avant d’aller à la prison de Wormwood.

Pendant son séjour en prison, il a été transféré dans une cellule privée après avoir craint que d’autres détenus envisagent de l’attaquer.

Marc Morisson

Mark a eu un succès numéro un en 1996

Le chanteur de Return Of The Mack a fait face à diverses accusations tout au long de sa carrière, mais son parcours vers Wormwood Scrubs est un peu inhabituel.

Il a été reconnu coupable de bagarre pour sa participation à une bagarre, qui a fait un mort, et il a été condamné à des travaux d’intérêt général.

Morrison a payé un sosie pour faire son sale boulot pendant qu’il était en tournée mais ne s’en est pas tiré et a été arrêté et emprisonné pendant un an.

En prison, Morrison se serait converti à l’islam et aurait changé son nom en Abdul Rahman.

Charles Bronson

Charles Bronson est connu comme le prisonnier le plus notoire de Grande-Bretagne Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Le prisonnier le plus violent de Grande-Bretagne n’a passé que quinze jours à Wormwood Scrubs, car il a été transféré huit fois au total en 1986.

Condamné à l’origine pour un vol à main armée en 1974, Bronson est passé de prison en prison pour son comportement violent envers le personnel et les détenus.

Il aurait étranglé le directeur de la prison lors d’un épisode particulièrement violent avant d’être déplacé ailleurs.

Charles Salvador, comme on l’appelle maintenant, est incarcéré à la prison de Woodhill à partir de 2023 et purge une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Ian Brady

Le meurtrier des Maures Ian Brady est l’un des nombreux prisonniers notoires à purger une peine dans la prison de l’ouest de Londres Crédit : PA : Association de la presse

Le meurtrier des Maures a déclaré que les Scrubs étaient sa prison préférée et qu’il y avait été transféré en 1974.

Brady a travaillé comme coiffeur pour couper les cheveux des détenus et du personnel dans les années 1970, ainsi que comme nettoyeur.

Les dossiers du ministère de l’Intérieur ont révélé que pendant son séjour à l’hôpital de la prison, il a pu se mêler à de jeunes garçons de Borstal malgré le fait que le personnel ait fait valoir qu’il devrait être éloigné de l’atterrissage d’observation mentale, selon la BBC.

Il a affirmé avoir joué aux échecs dans Wormwood Scrubs avec l’ancien ministre John Stonehouse, dont on se souvient pour avoir simulé sa propre mort.

Brady est décédé en 2017 dans le Merseyside.

Georges Blake

George Blake a vécu jusqu’à 98 ans après s’être évadé de prison

L’espion britannique a été emprisonné pour avoir trahi des agents du MI6 au KGB après avoir été découvert en 1961.

Blake a été condamné à 42 ans de prison – la plus longue peine non perpétuelle prononcée par les tribunaux britanniques, mais n’en a purgé que cinq lorsqu’il s’est évadé en 1966 avec trois hommes qu’il a rencontrés en prison et s’est enfui en Union soviétique.

Incroyablement, une échelle de corde avec 20 aiguilles à tricoter comme échelons a permis son évasion réussie.

Il a vécu jusqu’en 2020, mourant à l’âge de 98 ans le lendemain de Noël en Russie – il a été enterré avec les honneurs militaires.

Pierre Sutcliffe

On a dit que Peter Sutcliffe n’aimait pas Ian Brady

Le Yorkshire Ripper a été reconnu coupable du meurtre de 13 femmes et d’avoir tenté d’en assassiner sept autres à la fin des années 1970.

Sutcliffe était brièvement dans Wormwood Scrubs en même temps que Ian Brady – et ne l’aimait pas à cause de son attitude envers les échecs.

En 2017, le Mirror a rapporté que Sutcliffe avait dit à un ami : « J’ai joué aux échecs avec lui et je l’ai battu, donc il n’est pas si brillant.

«Il était bouleversé à ce sujet. Il prend tout au sérieux et pense qu’il est à genoux, mais c’est juste un idiot.”

Sutcliffe a été transféré à la prison HM Frankland à Durham pour purger le reste de sa réclusion à perpétuité et est décédé en 2020 à l’âge de 74 ans.

Jean Stonehouse

John Stonehouse était le député de Wednesbury et Walsall North dans les années 70

L’ancien ministre du Travail a été reconnu coupable de fraude après avoir simulé sa propre mort.

Criblé de dettes, Stonehouse a décidé que sa meilleure option était de fuir et il a laissé une pile de vêtements sur une plage de Miami en 1974.

Il a été présumé mort mais la police l’a rattrapé en Australie plus tard cette année-là.

Continuant à servir comme député, il a défendu les 21 accusations portées contre lui mais a été condamné à sept ans de prison pour fraude.

Stonehouse a ensuite été révélé comme un espion du renseignement militaire de la République socialiste tchécoslovaque.

Il est décédé en avril 1988 à l’âge de 62 ans après avoir subi une crise cardiaque.

Koci Selamaj

L’ouvrier du garage Koci Selamaj s’est rendu d’Eastbourne à Londres pour mener une attaque brutale Crédit : PA

Le meurtrier de Sabina Nessa a été placé en garde à vue à Wormwood Scrubs en septembre 2021.

Au cours du procès, Selamaj est apparu via une liaison vidéo depuis la prison dans la combinaison de prison verte et jaune reconnaissable.

Selamaj, 36 ans, a admis avoir tué l’enseignant et a plaidé coupable à Old Bailey le 25 février 2022.

Il a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 36 ans pour le meurtre brutal.

Keith Richards

Keith Richards a été nommé l’un des meilleurs guitaristes de tous les temps

La légende des Rolling Stones Keith Richards a passé 24 heures à Wormwood Scrubs tandis que son coéquipier Mick Jagger a été emmené à la prison de Brixton.

Le couple a été condamné à la prison en juin 1967, Richards encourt un an de prison pour avoir permis de fumer du cannabis sur sa propriété.

Tous deux ont été libérés sous caution le lendemain, l’accusation de Richards ayant été annulée par une cour d’appel un mois plus tard faute de preuves.

Jagger a reçu une libération conditionnelle.

Le magazine Rolling Stone a nommé Richards le quatrième plus grand guitariste de leur liste des 100 meilleurs en 2011.

Denis Nilsen

Dennis Nilsen était l’un des tueurs en série les plus malades de Grande-Bretagne 1 crédit

Le tueur en série Dennis Nilsen a commencé sa peine à Wormwood Scrubs en 1983, après y avoir été transféré immédiatement après sa condamnation.

Bien que la prison elle-même soit une prison de catégorie B, il existe également des cellules pour les détenus de catégorie A – les plus dangereux -, comme Nilsen.

Nilsen a été accusé de six chefs de meurtre et condamné à la prison à vie, purgeant 34 ans avant sa mort.

Sa plus jeune victime était Stephen Dean Holmes, 14 ans, mais la majorité de ses victimes avaient entre 20 et 30 ans.

Il est décédé en mai 2018 des suites d’une embolie pulmonaire.