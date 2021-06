Liste des personnes disparues dans l’effondrement d’un immeuble en Floride : qui sont-elles ?

SURFSIDE, Floride – Les proches des près de 160 personnes portées disparues continuent d’attendre des nouvelles après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages jeudi juste au nord de Miami.

Vendredi, 159 personnes étaient toujours portées disparues, ont indiqué les autorités. Au moins quatre personnes sont mortes.

La nouvelle de l’effondrement de la copropriété s’est répercutée dans le monde entier, les résidents disparus ayant des racines dans le monde entier. Parmi eux se trouvent des Juifs orthodoxes de Russie, des Américains d’origine argentine et la sœur de la première dame du Paraguay.

Jeudi soir, 20 % des personnes portées disparues à la suite de l’effondrement de l’immeuble étaient des Sud-Américains, et la nouvelle de l’effondrement faisait la une des sites Web des agences de presse à travers l’hémisphère.

Des équipages portant des casques et des chiens de sauvetage ont fouillé des tas de béton, manoeuvrant autour des effets personnels laissés parmi l’épave, notamment des téléviseurs, des ordinateurs et des chaises. Un lit superposé pour enfants perché de façon précaire au dernier étage. Deux grues ont enlevé des débris alors que du verre et du métal s’écrasaient de leurs griffes.

Dans un centre de réunification, les familles ont disposé des chaises en demi-cercles pour attendre. Les demi-cercles se sont agrandis au fur et à mesure que de nouveaux membres de la famille faisaient passer le ruban jaune de la police à la recherche de proches.

Voici ce que nous savons des disparus :

membres de la communauté juive

Une vingtaine de Juifs figurent parmi les disparus, dont certains de nationalité israélienne, a déclaré à USA TODAY Maor Elbaz-Starinsky, consul général d’Israël à Miami.

Une équipe de secours de Juifs orthodoxes, appelée Hatzalah, a rejoint les forces de l’ordre sur les lieux de Surfside, qui compte une importante population juive et israélienne.

La communauté juive locale d’une synagogue voisine a apporté un déjeuner aux familles des disparus et des blessés. Des dizaines et des dizaines de boîtes à pizza étaient posées sur des tables à côté de grands plateaux en aluminium remplis de falafel, de salade de concombre et de tomate et de salade de chou rouge.

Aucune famille n’avait déposé de rapport de personne disparue auprès du consulat jeudi, mais Israël a proposé des équipes de secours pour aider aux efforts de récupération, a déclaré Elbaz-Starinsky.

L’Université de Chicago a envoyé un message aux étudiants et aux professeurs confirmant qu’Ilan Naibryf, un étudiant de quatrième année en physique et en génie moléculaire, fait partie des personnes portées disparues.

Une publication Instagram partagée entre les étudiants a demandé aux gens de prier pour Naibryf et sa petite amie Deborah Berezdivin. « Ce sont de chers amis, des joyaux que nous aimons beaucoup », a déclaré le message.

Le centre communautaire juif de Shul a affiché une pancarte proposant des repas, des chargeurs de téléphone, des couvertures et des vêtements. Ils ont demandé aux gens de contacter s’ils avaient besoin d’un endroit pour le dîner de Shabbat vendredi soir.

communauté argentine américaine

Surfside a également longtemps été une enclave pour la communauté argentine américaine. Jeudi après-midi, neuf Argentins étaient portés disparus, le consulat du pays à Miami a déclaré sur Twitter.

La Capital à Rosario, en Argentine, a rapporté que deux acteurs argentins, Gimena Accardi et Nicolás Vázquez, restaient dans le bâtiment mais ont pu s’échapper pour se mettre en sécurité.

Silvana Juárez, 49 ans, d’Argentine, vit près de l’immeuble en copropriété et a déclaré à USA TODAY que trois de ses bons amis et un jeune enfant avaient disparu.

Parmi les disparus figurent également le couple marié Andres Galfrascoli et Fabian Nuñez et leur fille de 6 ans, Sofia, qui avait passé mercredi soir dans l’appartement d’un ami, Nicolas Fernandez. Galfrascoli est chirurgien plasticien à Buenos Aires et Nuñez metteur en scène et comptable.

« De tous les jours, ils ont choisi le pire pour y rester », a déclaré Fernandez. « J’espère que ce n’est pas le cas, mais s’ils meurent comme ça, ce serait tellement injuste. »

Les proches de la première dame du Paraguay

Six Paraguayens sont portés disparus, selon le ministère des Affaires étrangères du pays. Parmi eux se trouvent des proches de la première dame du Paraguay, Leticia Robertti, porte-parole du consul général du Paraguay à Miami, a déclaré à USA TODAY.

Ils comprenaient la sœur de la première dame, Sofia Lopez Moreira Bó, le mari de sa sœur, Luis Pettengill, et leurs trois enfants et la nounou, Lady Luna Villalba.

Le président Mario Abdo a annoncé qu’il avait annulé les activités de jeudi et vendredi pour être avec sa femme. La première dame prévoit de se rendre à Miami vendredi soir, a déclaré Gilmer Moreira, directeur de la presse du palais présidentiel du Paraguay.

Parmi les disparus : un médecin, un enseignant, un professeur de yoga

Vendredi matin, la famille, les amis et les collègues n’avaient pas eu de nouvelles du Dr Brad Cohen, un chirurgien orthopédiste de 51 ans. Les collègues du cabinet médical de Cohen, Aventura Orthopaedics and Sports Medicine, ont gardé espoir.

« Nous avons des gens qui surveillent les hôpitaux et partout où il se trouve », a déclaré la réceptionniste Joselyne Cheramy. « Nous n’avons aucune idée. »

« Son téléphone ne répond pas », a déclaré en larmes l’agent immobilier de Khafizov, Tatiana Asailov, ajoutant que Cohen avait une fille « très attachée » d’environ 12 ans.

Asailov connaît le condo comme sa poche. « Pour moi, sa chambre principale où il dormirait est située juste au bout, et j’espère toujours que cette pièce est toujours là », a déclaré Asailov. « Je regarde le bâtiment cassé et j’espère. »

Pablo Rodriguez, 40 ans, originaire de Miami, a déclaré que sa mère de 64 ans et sa grand-mère de 88 ans vivaient dans l’aile qui s’est effondrée. Il a parlé pour la dernière fois à sa mère mercredi lorsqu’ils ont discuté des plans du week-end.

Le 89e anniversaire de sa grand-mère est le mois prochain. Rodriguez prévoyait de la surprendre avec un brunch dans un bon restaurant.

« Je suis venu au centre, mais je n’ai aucun espoir », a déclaré Rodriguez en larmes jeudi.

Arnie Notkin, un professeur d’éducation physique à la retraite à l’école primaire de la région de Miami, et sa femme, Myriam, font également partie des disparus. Fortuna Smukler, une amie, les a décrits comme des gens joyeux et a déclaré que Notkin avait toujours une histoire à raconter.

« À l’origine, il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait été retrouvé, mais c’était un cas d’identité erronée », a déclaré Notkin. « Ce serait un miracle s’ils étaient retrouvés vivants. »

Ashley Dean s’est précipitée vers le sud de la Floride depuis la Nouvelle-Orléans après avoir reçu un appel frénétique du mari de sa sœur. La sœur de Dean, Cassandra Stratton, professeur de yoga, était portée disparue.

« Nous ne faisons que garder espoir », a déclaré Dean.

