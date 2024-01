Liste des nominés aux Oscars 2024 – The New York Times

Suivez notre couverture en direct de Nominations aux Oscars 2024.

La 96e cérémonie annuelle des Oscars pourrait enfin répondre à la question cinématographique définitive de la saison : est-ce l’année de “Barbie” ou “Oppenheimer ?” Ou bien, puisque les deux films ont obtenu un nombre similaire de nominations aux Oscars (« Barbie » avec huit et « Oppenheimer » avec 13), ce ne sera qu’une autre excuse pour nous d’utiliser le terme « Barbenheimer ».

Les nominés pour les Oscars 2024 ont été annoncés mardi matin, à 8h30 (heure de l’Est), avant la cérémonie du 10 mars.

Kyle Buchanan, chroniqueur de la saison des récompenses au New York Times, avait prédit précédemment qu’en raison de la quantité de bons films et de talents impressionnants auxquels nous avons eu droit l’année dernière, il était difficile de dire quel film, le cas échéant, serait susceptible de remporter la palme. dans les grandes catégories du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et de la meilleure actrice – et il avait raison. “Oppenheimer”, “Barbie”, “Killers of the Flower Moon”, “The Holdovers” et “Poor Things” ont tous été nominés dans la catégorie du meilleur film et, pour la plupart, ont reçu des nominations dans toutes les grandes catégories.

Voir ci-dessous la liste complète des nominés.

Meilleure image

« Fiction américaine »

“Anatomie d’une chute”

“Barbie”

“Les restes”

“Les tueurs de la lune fleurie”