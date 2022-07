Liste des nominés aux Emmys 2022 : mise à jour de la liste

Les nominations aux Emmy Awards de cette année sont annoncées et disponibles en streaming sur Emmys.com. Lire les nominations sont les acteurs JB Smoove, connu pour son rôle de Leon Black dans “Curb Your Enthusiasm” (l’émission HBO est un candidat potentiel pour la meilleure comédie), et Melissa Fumero, qui a terminé l’année dernière une série de huit saisons dans ” Brooklyn Nine-Nine. Frank Scherma, président-directeur général de la Television Academy, se joint à eux.

Les 74e Emmy Awards seront diffusés en direct à 20 h, heure de l’Est, le 12 septembre sur NBC et seront diffusés en direct pour la première fois sur Peacock.

Ce sont les nominés pour les Emmy Awards.

Meilleure comédie

“Abbott Elementary” (ABC)

“Barry” (HBO)