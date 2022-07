Liste des médaillés potentiels alors que l’Inde vise à atteindre la marque des 100 médailles

jeux du Commonwealth devraient commencer à partir du 28 juillet avec 215 athlètes indiens participant à divers jeux. Le contingent indien est assez fort, mais l’équipe indienne franchira-t-elle cette fois la barre des 100 médailles ?

En 2010, les Jeux du Commonwealth (CWG) ont eu lieu en Inde (New Delhi) et, profitant de l’avantage du terrain, l’Inde a atteint la barre des 100 médailles. Douze ans depuis lors, il y a eu beaucoup d’avancées et d’améliorations dans l’entraînement et les performances des athlètes indiens, mais collectivement, le spectacle des athlètes indiens n’a pas atteint la hauteur attendue après le New Delhi CWG.

À Glasgow 2014, l’Inde a remporté 64 médailles et atteint le 5e rang avec 15 médailles d’or, 30 d’argent et 19 de bronze. Lors des derniers Jeux du Commonwealth 2018, tenus à Gold Coast, en Australie, l’Inde a obtenu la 3e position avec un total de 66 médailles, dont 26 d’or, 20 d’argent et 20 de bronze.

À Birmingham CWG, il y a beaucoup d’espoirs de plus de 215 joueurs indiens qui se sont qualifiés pour le prestigieux événement quadriennal.

Cette fois, le CWG a supprimé les épreuves de tir, l’un des espoirs les plus médaillés pour l’Inde; par conséquent, le décompte des médailles pourrait ne pas toucher la barre des 100. Il est également plus probable que le nombre de médailles n’atteigne même pas la marque de la dernière édition car les tireurs indiens ont toujours présenté de bonnes performances dans le jeu.

Cependant, avec la question de la marque des 100 médailles suspendue dans l’incertitude, voici une liste de joueurs qui pourraient être des médaillés potentiels dans le CWG de Birmingham, qui devrait commencer à partir du 28 juillet.

Athlétisme

Sans aucun doute, un nom est en tête du classement dans cette catégorie – l’as indien du lanceur de javelot et médaillé d’or olympique – Neeraj Chopra. Il sera le meilleur pari de l’Inde pour remporter une médaille d’or. Il a bien performé tout au long de cette année et a également été phénoménal aux Championnats du monde d’athlétisme. Il a également enregistré un nouveau record national à deux reprises. Ainsi, Neeraj chercherait à franchir la barre très convoitée des 90 m dans CWG 2022.

L’Inde a nommé une équipe d’athlétisme de 37 membres pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham, dont Chopra, Dutee Chand et Hima Das.

Avinash Sable – 3000 m steeple hommes

Nitender Rawat – marathon masculin

M Sreeshankar – saut en longueur hommes

Muhammed Anees Yahiya – saut en longueur hommes

Abdulla Aboobacker – triple saut masculin

Praveen Chithravel – triple saut hommes

Eldhose Paul – triple saut masculin

Neeraj Chopra – lancer du javelot hommes

DP Manu – lancer du javelot hommes

Rohit Yadav – lancer du javelot hommes

Sandeep Kumar – 10 km marche hommes

Amit Khatri – 10 km marche hommes

Tejaswin Shankar – saut en hauteur hommes

Amoj Jacob – relais 4x400m hommes

Noah Nirmal Tom – relais 4x400m hommes

Muhammed Ajmal – relais 4x400m hommes

Naganathan Pandi – relais 4x400m hommes

Rajesh Ramesh – relais 4x400m hommes

Jyothi Yarraji – 100 m haies femmes

Aishwarya B – saut en longueur et triple saut féminins

Ancy Sojan – saut en longueur femmes

Manpreet Kaur – lancer du poids féminin

Navjeet Kaur Dhilllon – lancer du disque féminin

Seema Punia – lancer du disque féminin

Annu Rani – lancer du javelot féminin

Shilpa Rani – lancer du javelot féminin

Manju Bala Singh – lancer du marteau féminin

Sarita Romit Singh – lancer du marteau femmes

Bhawna Jat – 10 km marche femmes

Priyanka Goswami – 10 km marche femmes

Hima Das – relais 4x100m féminin

Dutee Chand – relais 4x100m féminin

Srabani Nanda – relais 4x100m féminin

MV Jilna – relais 4x100m féminin

NS Simi – relais 4x100m féminin

Malheureusement, le lanceur de poids Tajinder Pal Singh a été retiré de cette liste car il s’est blessé avant le tournoi.

Badminton

L’Inde vise à remporter au moins quatre médailles d’or dans cette catégorie. Le plus grand espoir est le double médaillé olympique PV Sindhu. L’as navetteur a récemment remporté le titre de l’Open de Singapour 2022 et sa performance tout au long du tournoi a été assez impressionnante.

En dehors d’elle, Lakshya Sen et Kidambi Srikanth, Satwik Rankireddy et Chirag Shetty sont également en grande forme. Ils sont également les probables de l’Inde pour remporter une médaille d’or. L’équipe de badminton de dix membres semble prometteuse sur le front des médailles.

PV Sindhu (femmes)

Aakarshi Kashyap (femmes)

Treesa Jolly (femme)

Gayatri Gopichand (femmes)

Ashwini Ponappa (femmes)

Lakshya Sen (homme)

Kidambi Srikanth (homme)

Satwiksairaj Rankireddy (hommes)

Chirag Shetty (homme)

B Sumeeth Reddy (hommes)

Boxe

Nikhat Zareen, le champion du monde en titre, dirigera le fort contingent de boxe de l’avant. Le jeune pugiliste de Telangana se dirige vers les Jeux du Commonwealth pour concourir dans la catégorie des 50 kg.

Avec Nikhat, le médaillé d’argent des Championnats du monde Amit Panghal, la médaillée de bronze olympique Lovlina Borgohain, le médaillé d’or des championnats d’Asie Sanjeet Kumar sont des espoirs de médaille d’or pour l’Inde. Aussi, Shiva Thapa et

Mary Kom n’a pas pu se qualifier pour les Jeux CWG car elle s’est blessée lors des essais. Cependant, le contingent de boxe indien semble en bonne forme pour le tournoi à venir.

Amit Panghal – 51 kg hommes

Mohammad Hussamuddin – 57 kg hommes

Shiva Thapa – 63,5 kg hommes

Rohit Tokas – 67 kg hommes

Sumit Kundu – 75 kg hommes

Ashish Kumar Chaudhary – 80 kg hommes

Sanjeet Kumar – 92 kg hommes

Sagar – 92+kg hommes

Nitu Ganghas – 48 kg femmes

Nikhat Zareen – 50 kg femmes

Jaismine Lamboria – 60 kg femmes

Lovlina Borgohain – 70 kg femmes

Tennis de table

Lors de l’édition 2018, l’équipe masculine, l’équipe féminine et Manika Batra en simple féminin ont marqué l’histoire en remportant une médaille d’or chacune en tennis de table.

Cette année également, l’Inde a les meilleures chances de remporter l’or par équipe masculine et féminine. Batra en simple féminin et Sathiyan Ganasekaran ou Sharath Kamal en simple masculin peuvent également remporter l’or individuel.

Sharath Kamal – épreuves masculines

Sathiyan Gnanasekaran – épreuves masculines

Sanil Shetty – épreuves masculines

Harmeet Desai – épreuves masculines

Manika Batra – épreuves féminines

Diya Chitale – épreuves féminines

Sreeja Akula – épreuves féminines

Reeth Rishya – épreuves féminines

Musculation

Les espoirs de médailles de l’Inde dans cette catégorie sont assez élevés avec le médaillé d’argent olympique Saikhom Mirabai Chanu en tête. Bindyarani Devi, médaillé d’or aux Championnats du monde 2021, et Gururaja Poojary, neuvième au classement des Championnats du monde, peuvent surprendre le monde avec leurs performances. Punam Yadav, médaillé d’or du CWG 2018 dans la catégorie des 76 kg, est également un espoir de médaille d’or cette fois.

Le contingent d’haltérophilie indien composé de 12 membres a été le premier à être finalisé pour le tournoi.

Mirabai Chanu – 49 kg femmes

Bindyarani Devi – 55 kg femmes

Popy Hazarika – 59 kg femmes

Harjinder Kaur – 71 kg femmes

Punam Yadav – 76 kg femmes

Usha Kumara – 87 kg femmes

Purnima Pandey – +87 kg femmes

Sanket Mahadev – 55 kg hommes

Gururaja – 61 kg hommes

Jeremy Lalrinnunga – 67 kg hommes

Achinta Sheuli – 73 kg hommes

Ajay Singh – 81 kg hommes

Vikas Thakur – 96 kg hommes

Lovepreet Singh – 109 kg hommes

Gurdeep Singh – hommes +109 kg

Lutte

Les médaillés olympiques de Tokyo Ravi Kumar Dahiya et Bajrang Poonia sont les principaux espoirs de médaille d’or pour l’Inde dans la catégorie lutte. Cependant, Deepak Punia, Vinesh Phogat aux côtés des médaillés de bronze olympiques des Jeux de Rio, Sakshi Malik et la médaillée d’or des Championnats d’Asie 2021 Divya Kakran sont également d’importants espoirs de médailles pour l’Inde.

Pooja Gehlot – 50 kg femmes

Vinesh Phogat – 53 kg femmes

Anshu Malik – 57 kg femmes

Sakshi Malik – 62 kg femmes

Divya Kakran – 68 kg femmes

Pooja Sihag – 76 kg femmes

Ravi Kumar Dahiya – 57 kg hommes

Bajrang Punia – 65 kg hommes

Naveen – 74 kg hommes

Deepak Punia – 86 kg hommes

Deepak – 97 kg hommes

Mohit Grewal (125kg)

Criquet

Le CWG a ajouté le cricket pour la deuxième fois. Tout d’abord, en 1998 à Kuala Lumpur, les Jeux comprenaient un tournoi masculin des 50 ans et plus, mais à Birmingham en 2022, le monde verra le format T20 féminin.

Ce sera une affaire de huit équipes, dont les hôtes, l’Angleterre, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, le Pakistan, l’Afrique du Sud, la Barbade et le Sri Lanka.

L’Inde a de très grandes chances de remporter une médaille dans cette catégorie ainsi que des médailles définitives au hockey et au squash.

