Liste des manoirs les plus chers de Denver pour 28 888 888 $

Une terrasse à plusieurs niveaux relie la maison principale à droite à une structure au bord de la piscine à gauche, toutes deux donnant sur une piscine de 75 pieds. Nate Polta

Une résidence moderne juste à l’extérieur de Denver a été mise en vente lundi pour 28 888 888 $, ce qui en fait la maison la plus chère à vendre dans la région métropolitaine. Selon l’agent de co-inscription Jared Blank, la chaîne de huit dans le prix demandé, un chiffre porte-bonheur dans la culture japonaise qui symbolise la prospérité croissante, rend hommage à la technique traditionnelle asiatique utilisée pour incendier l’extérieur de la maison pour le transformer en noir anthracite. “Nous pensons que l’inclusion des huit aidera à commercialiser la maison pour qu’elle dégage un symbole de prospérité”, a déclaré Blank, qui est associé directeur chez L’agence Denver.

Une grande partie de la façade est revêtue de pin Radiata de source durable, qui est naturellement un bois de couleur claire. Selon un représentant d’Alvarez Morris Architectural Studio, la finition noircie a été obtenue en exposant le bois à une flamme chaude jusqu’à ce qu’il se carbonise, laissant derrière lui une finition craquelée et brûlée. En d’autres termes, si la résidence était un steak de Denver, il serait bien cuit.

Un morceau de bois chez Delta Millworks est brûlé avec une torche pour lui donner une finition carbonisée distinctive. Robert Gomez

Un gros plan sur l’extérieur unique en bois carbonisé de la résidence de 28 888 888 $. Nate Polta

Le processus de carbonisation, effectué au niveau national par Menuiserie Delta à Austin, au Texas, rappelle la technique architecturale traditionnelle japonaise appelée Shou Sugi Ban qui utilise un processus de carbonisation similaire pour préserver le bois dans une fine couche de carbone. Tout comme une teinture ou un scellant, le carbone protège le bois de la pourriture, de la pourriture et des insectes.

La façade noire profonde de la résidence principale au crépuscule. Nate Polta

Le domaine, qui se trouve dans le quartier aisé de Cherry Hills Village, à environ 11 miles du centre-ville de Denver, s’étend sur un total d’environ 16 400 pieds carrés. S’il se vend à un prix proche de son prix demandé, il battra un record local pour la région. Selon Blank, dans les années 1950, une coalition d’habitants de la région a travaillé pour empêcher la commercialisation envahissante de perturber le charme et l’espace ouvert du village aux allures pastorales. “Sa beauté demeure, et maintenant c’est l’un des quartiers les plus riches de Denver où bon nombre des habitants les plus riches et les plus célèbres du Colorado habitent”, a déclaré Blank.

Vue crépusculaire de la maison principale donnant sur la grande salle vitrée. Nate Polta

Selon les archives publiques, la vente la plus chère de la région a été réalisée en avril lorsque le quart-arrière des Broncos de Denver Russell Wilson et sa femme, chanteuse et compositrice Ciara, auraient payé 25 millions de dollars pour une résidence de 13 000 pieds carrés dans le village de Cherry Hills. La deuxième vente la plus élevée de la région pour une maison unifamiliale individuelle a été enregistrée en 2021 à 15,7 millions de dollars pour la résidence voisine de la maison de Wilson. Cette vente avait également un lien avec l’équipe NFL de la ville : l’ancien propriétaire de la maison aurait été Mike Shanahan qui a entraîné les Broncos pendant 14 saisons. “Denver continue de voir des prix record, et il y a une énorme demande pour un nouveau calibre de produit résidentiel”, a déclaré l’agent co-listing Kacey Bingham, également associé directeur de The Agency Denver.

La grande pièce de la maison principale comprend des plafonds de 22 pieds de haut, des sols en béton poli et un mur de verre du sol au plafond qui s’ouvre sur une vue sur les montagnes Rocheuses. Nate Polta

La tendance locale des prix de vente à Denver peut être de bon augure pour la nouvelle inscription de 28,9 millions de dollars. Selon le rapport de septembre de la Denver Metro Realtors Association, le prix de vente moyen d’une maison unifamiliale individuelle dans la région a augmenté d’environ 8 % en août par rapport à l’année dernière, avec des annonces en moyenne de seulement 20 jours sur le marché.

La façade de la maison moderne mêle bois carbonisé, béton et verre. Nate Polta

Blank et Bingham mettent sur le marché la maison la plus chère de la région de Denver alors que l’inflation est en hausse et qu’une récession se profile, mais ils ne s’inquiètent pas. Ils pensent que leur clientèle fortunée se tourne vers l’immobilier comme une couverture contre de tels vents contraires. “Des propriétés comme celle-ci continueront de se négocier, d’autant plus que les investisseurs continuent de rechercher l’immobilier comme investissement préféré pendant un marché en ralentissement”, a déclaré Bingham.

Voici un aperçu de la maison la plus chère à vendre à Denver :

Cuisine et coin salon. Nate Polta

Le domaine situé au 4001 E Quincy Ave., également connu sous le nom de Clearview Farm, s’étend sur près de 15 acres avec un étang de 1,5 acre et une vue imprenable sur les montagnes Rocheuses. Le terrain est zoné pour les installations agricoles et équestres.

La maison principale au loin est reliée par une terrasse à la structure au bord de la piscine qui surplombe une piscine de 75 pieds sur 12 pieds. Nate Polta

“La rareté de 15 acres privés offre de nombreuses opportunités d’agrandir le terrain pour l’amateur d’équitation, un jardin et une ferme privés, et plus encore”, a déclaré Blank à CNBC.

La piscine et la terrasse offrent une vue sur la verdure vallonnée du domaine. Nate Polta

La résidence se déploie sur deux structures distinctes, dont une maison principale de près de 13 800 pieds carrés avec une terrasse à plusieurs niveaux et un niveau partiellement souterrain qui se connecte à une structure de deux étages au bord de la piscine.

Chambre principale Nate Polta

La maison principale comprend cinq chambres et huit salles de bains. La suite principale comprend une paire de dressings et des portes vitrées qui mènent à une terrasse avec vue sur la piscine et le domaine environnant.

Vue sur le balcon de la suite principale. Nate Polta

En plus d’une salle de bain attenante revêtue de marbre, les dortoirs sont équipés d’un ascenseur qui dessert les trois niveaux de la maison.

La baignoire principale du deuxième étage, semblable à un spa, est revêtue de marbre de Carrera. Nate Polta

La résidence comprend un système d’énergie solaire autonome, un chauffage au sol et des stores Lutron.

La vue depuis le dessus de la piscine et de la terrasse révèle un réseau de panneaux solaires sur le toit du pool house. Nate Polta

Foyer extérieur en pierre et patio. Nate Polta

Il y a un parking intérieur pour six voitures dans deux garages et l’allée est équipée d’un système de fonte des neiges.

Un des domaines deux garages. Nate Polta

En bas de la colline de la résidence principale se trouve une maison d’hôtes de 2 600 pieds carrés, revêtue du même revêtement distinctif en bois carbonisé, avec sa propre terrasse et son terrain de stationnement.

Extérieur de la maison d’hôtes et terrasse. Nate Polta

À l’intérieur de la structure de deux étages se trouvent deux autres chambres, une salle de bain, une cuisine et un bureau à domicile.