Liste des lauréats des prix Cannes 2024, dont la Palme d’Or

Le battage médiatique autour du Festival de Cannes 2024, pour ceux qui sont éloignés et sur le terrain, raconte une histoire : c’était l’une des programmations les plus faibles de mémoire récente.

Bien sûr, d’énormes histoires ont émergé du festival, de la campagne de distribution de Francis Ford Coppola pour son projet passionné et autofinancé «Megalopolis», au cinéaste iranien Mohammad Rasoulof fuyant son pays d’origine après avoir été condamné à huit ans de prison. prison, arrive enfin à Cannes avec son nouveau film « La graine de la figue sacrée ». Cette année a également marqué le retour de la favorite du festival Andrea Arnold, qui a déjà remporté trois fois le prix du jury avec « Red Road », « Fish Tank » et « American Honey », mais qui n’a pas encore décroché la Palme d’Or. Son entrée au concours « Bird » changera-t-elle sa chance ?

Ailleurs dans la sélection officielle, Un Certain Regard a déjà remis vendredi ses prix d’un jury présidé par Xavier Dolan et comprenant Maïmouna Doucouré, Asmae El Moudir, Vicky Krieps et Todd McCarthy. Parmi les grands gagnants figuraient Roberto Minervini (« Les Damnés ») et Rungano Nyoni (« Devenir une pintade ») à égalité pour le meilleur réalisateur, « L’Histoire de Souleymane » (Prix du jury) et « Black Dog » (Un Certain Prix ​​Regard). Mais la cérémonie de samedi marque l’annonce des principaux prix du festival, dont la Palme d’Or.

Cannes cette année n’a pas été sans crises potentielles, avec des rumeurs d’un scandale français #MeToo qui s’intensifient et une éventuelle action syndicale des employés de Cannes. Hélas, le spectacle a continué et ces circonstances n’ont pas eu d’impact sur la programmation. Mais — en grande partie à cause des grèves de l’année dernière qui ont eu un impact sur les dates de production et de sortie — le tarif cannois 2024 n’a pas encore donné lieu à une percée au niveau de « Anatomie d’une chute », qui a remporté la Palme 2023 avant de remporter plus tard un Oscar. L’un des plus grands chocs du festival est venu avec « The Substance » de Coralie Forgeat, une satire d’horreur corporelle qui devrait être un succès une fois que MUBI sortira le film en salles.

« Anora » de Sean Baker a pris d’assaut le Palais, recevant une ovation enthousiaste, ainsi que certaines des meilleures notes de la critique, ce qui en fait un candidat évident aux prix de Cannes. Pendant ce temps, Payal Kapadia – qui a remporté le Golden Eye Award de Cannes en 2021 pour « A Night of Knowing Nothing » – a également stupéfié le public avec son nouveau film « All We Imagine as Light ». Sa première en compétition marque le premier film indien en 30 ans à concourir pour la Palme, et une éventuelle victoire marquerait la première fois qu’un film indien y parvient. Kapadia deviendrait également la quatrième femme à remporter le premier prix, et dans la foulée de la gagnante de l’année dernière, la réalisatrice d’« Anatomie d’une chute », Justine Triet.

Avec un jury dirigé par Greta Gerwig aux côtés de Lily Gladstone, Ebru Ceylan, Eva Green, Nadine Labaki, JA Bayona, Pierfrancesco Favino, Hirokazu Kore-eda et Omar Sy, la remise des prix de cette année sera diffusée en streaming. via Brut pour les téléspectateurs du monde entier et sur le site du festival à 18h45 heure locale et 12h45 HNE.

Suivez ci-dessous la liste mise à jour des gagnants du Festival de Cannes 2024.

Palme d’Or :

Grand Prix:

Prix ​​du Jury :

Meilleure actrice: L’ensemble « Emilia Perez »

Meilleur acteur:

Meilleur réalisateur :

Meilleur scénario : « La substance », Coralie Fargeat

Caméra d’Or : « Armand », Halfdan Ullman Tondel

Mention spéciale Caméra d’Or : « Mongrel », Chiang Wei Liang, You Qiao Yin

Palme d’Or du court métrage : « L’homme qui ne pouvait pas rester silencieux », Nebojša Slijepčević

Mention spéciale court métrage : « Mauvais pour un moment », Daniel Soares

Prix ​​du documentaire Golden Eye : « Ernest Cole : Objets perdus et retrouvés » et « Au bord du rêve »

Palmier queer : « Trois kilomètres jusqu’au bout du monde »

Chien Palme : Kodi, « chien de palmier »