Liste des invités du mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani : le couple Shershaah se mariera à Chandigarh ; Katrina Kaif-Vicky Kaushal, Varun Dhawan, plus à assister

Depuis que Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont fait la une des journaux pour leur patch-up après une rupture, des rapports ont fait le tour que le couple Shershaah était prêt à se marier dans les mois à venir. Plus tôt, il a été rapporté que Sidharth et Kiara prévoyaient de se marier à la fin de cette année. Maintenant, si l’on en croit les derniers rapports, le couple a reporté son mariage pour 2023, qui aura lieu à Chandigarh.

Selon India Today, les festivités de mariage de Sidharth et Kiara se dérouleront probablement entre deux villes, Mumbai et Delhi. Les deux familles auraient travaillé pour faire correspondre les dates et planifier la logistique. Les lieux de mariage sont en cours de discussion et l’un d’eux est The Oberoi Sukhvilas à Chandigarh, qui se trouve être en tête de liste.

Le rapport indique également que Sidharth et Kiara ont travaillé sur leur liste d’invités de mariage. Les deux sont assez proches de leurs amis réalisateurs et producteurs dans l’industrie et ils prévoient de leur envoyer des invitations de mariage spéciales. Certains des noms confirmés qui sont apparus sont Karan Johar, Ashvini Yardi, Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Rakul Preet Singh, Jackky Bhagnani, Varun Dhawan et d’autres célébrités proches du couple Shershaah.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle de ces rapports, il reste à voir si ces détails intimes sur le mariage imminent de Sidharth et Kiara s’avèrent vrais. La vigne de l’industrie suggère également que le couple prévoit d’organiser une somptueuse réception de mariage pour leurs amis de l’industrie à Mumbai.

Il ne fait aucun doute que Sidharth et Kiara forment un couple idéal. Les deux ont non seulement captivé les fans avec leur chimie amoureuse à l’écran, mais leur romance hors écran a également bouleversé tout le monde, où les gens manifestent leur mariage depuis longtemps maintenant.