Liste des invités du mariage Abhishek Pathak-Shivaleeka Oberoi: Drishyam met en vedette Ajay Devgn, Tabu et d’autres pour y assister?

Après Sidharth Malhotra et Kiara Advani, le prochain grand mariage de Bollywood est celui du réalisateur Abhishek Pathak et de l’actrice Shivaleeka Oberoi. Les deux devraient se marier le 9 février 2023. La destination est Goa et on s’attend à ce que ce soit un gros mariage indien. Abhishek Pathak a récemment connu le succès avec Drishyam 2 d’Ajay Devgn. Shivaleeka Oberoi est présenté dans des films comme Khuda Hafiz et plus encore. Le couple s’est déjà rendu à Goa pour leur mariage de rêve et maintenant tous les yeux sont rivés sur les invités.

Peu de détails ont été révélés sur les invités qui assistent à leur mariage, cependant, une source a révélé à News18 que beaucoup de gens vont faire sentir leur présence au grand jour. La source a révélé: “Ce sera une grande affaire et la famille Pathak est impliquée dans l’industrie depuis de nombreuses années, il y aura donc une énorme liste d’invités.” Abhishek Pathak est le fils du producteur Kumar Mangat Pathak. Il a produit des films comme Drishyam, Omkara, Special 26, Drishyam et bien d’autres.

Eh bien, puisque Drishyam 2 est spécial pour Abhishek Pathak, il est possible que la vedette du film assiste à sa cérémonie de mariage. Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna, Shriya Saran et d’autres pourraient assister à son mariage avec Shivaleela Oberoi. La magnifique co-star de l’actrice, Vidyut Jammwal, peut également figurer sur la liste des invités. Nushrratt Bharuccha semble être un ami proche de Shivaleeka. Elle pourrait aussi être sur la liste des invités.

C’est en juillet 2022 qu’ils se seraient fiancés. Lors d’un voyage en Cappadoce, en Turquie, Abhishek Pathak semble avoir posé la question. Le duo s’est déjà rendu à Goa pour commencer les festivités de leur mariage. À propos des détails du mariage, Shivaleeka serait habillée en couture Manish Malhotra le jour J.