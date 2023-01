Liste des honneurs du Nouvel An: Leah Williamson nommée avec trois Lionnes tandis que Andy Robertson et Chris Kamara de Liverpool ont fait des MBE | Nouvelles du football

Quatre membres de l’équipe féminine de football d’Angleterre, qui sont devenues championnes d’Europe cet été, ont été reconnues dans la liste des honneurs du Nouvel An.

La capitaine Leah Williamson, qui a remporté le trophée de l’Euro féminin après une victoire 2-1 sur l’Allemagne à Wembley en juillet, a été nommée OBE tandis que ses coéquipières Lucy Bronze, Beth Mead et Ellen White sont toutes devenues MBE.

L’entraîneur-chef néerlandais de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a également été nommé CBE sur la liste d’outre-mer. Elle a déclaré: “Je me sens très privilégiée et honorée d’avoir reçu un honneur aussi prestigieux et je voudrais le dédier aux joueurs, à l’équipe de soutien et aux autres au sein de la FA qui ont travaillé sans relâche pour notre succès commun.

“En réfléchissant à cela, je voudrais remercier les fans pour la chaleur qu’ils m’ont témoignée depuis mon arrivée en 2021, je suis très fier de les représenter en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre.

Image:

La capitaine anglaise Leah Williamson (à gauche) a été nommée OBE et l’entraîneur Sarina Wiegman a été nommée CBE





“Je voudrais également partager mes félicitations à Leah, Beth, Ellen et Lucy, leur reconnaissance est le reflet de 12 mois brillants pour toute l’équipe et de l’excellent travail qu’ils font tous sur et en dehors du terrain.

Ce fut une année merveilleuse et alors que nous nous tournons vers 2023, nous espérons que nous pourrons continuer à rendre le pays fier.”

Williamson a dirigé l’Angleterre vers la gloire à domicile cet été, tandis que son coéquipier d’Arsenal, Mead, a été le meilleur buteur du tournoi et a été élu son meilleur joueur. Plus tôt ce mois-ci, Mead a été élu personnalité sportive de l’année par la BBC.

Image:

Les Anglaises Beth Mead (à droite) et Lucy Bronze ont été nommées MBE avec Ellen White





White avait été une figure clé de l’attaque de l’Angleterre pendant plus d’une décennie jusqu’à sa retraite du jeu en août, tandis que l’arrière droit de Barcelone Bronze est sans doute le joueur le plus en vue des Lionnes, ayant été élu meilleur joueur du monde en 2020. .

On a demandé à Sir Hugh Robertson, président du comité sportif des honneurs, pourquoi davantage de membres de l’équipe des Lionnes n’avaient pas été reconnus.

Image:

L’Angleterre soulève le trophée du Championnat d’Europe après avoir battu l’Allemagne en finale à Wembley





“Ce que nous avons essayé de faire, c’est de nous en tenir au principe des distinctions honorifiques, qui est de reconnaître l’excellence et de reconnaître les contributions extraordinaires”, a-t-il déclaré.

En plus du quatuor des Lionnes, les capitaines du Pays de Galles et de l’Écosse, Sophie Ingle et Kim Little, ont respectivement été nommées OBE et MBE.

Image:

La défenseuse d’Arsenal et d’Écosse Jen Beattie, qui apparaît dans la série Three Players and a Podcast de Sky Sports, a été nommée MBE





La coéquipière de Little’s Arsenal et Scotland, Jen Beattie, qui a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2020, est également devenue MBE pour ses services au football et à la charité.

“Je suis plus que fier”, a déclaré Beattie. “C’est quelque chose dont je n’ai même jamais rêvé ou attendu, c’est juste un sentiment incroyable.”

Beattie dit que la reconnaissance de son travail caritatif, qui comprend son travail avec Cancer Research UK, est “certainement la partie dont je suis la plus fière”.

“Travailler comme ça pour sensibiliser, pour encourager les gens à se contrôler, à aller aux rendez-vous chez le médecin généraliste, c’est quelque chose qui a été le plus important pour moi, car cela m’a finalement sauvé la vie, aller me faire contrôler.”

Kamara et Nelson de Sky Sports honorés

L’ancien footballeur et entraîneur Chris Kamara, qui a été surtout connu ces dernières années en tant qu’expert et présentateur sur Sports du cielest nommé MBE pour ses services au football, à la lutte contre le racisme et à la charité.

Pendant ce temps, l’ancien de Kamara Sports du ciel Son collègue et ancien champion du monde de boxe poids lourds Johnny Nelson a été nommé MBE pour les services rendus à son sport et aux jeunes de son comté natal du South Yorkshire.

Le directeur général de Brighton et Hove Albion, Paul Barber, a également été nommé OBE, l’arrière latéral écossais et Liverpool Andy Robertson devenant MBE.

Chris Kamara a été emblématique en son temps chez Sky Sports, voici quelques-uns de ses moments les plus beaux et les plus hilarants



L’ancienne capitaine d’Irlande du Nord, Gail Redmond, a également été nommée MBE. Redmond est actuellement responsable du développement féminin à la Fondation de l’Association irlandaise de football.

Denise Lewis, qui a remporté l’or à l’heptathlon aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney, a été sacrée dame tandis que l’ancien gardien de but d’Irlande du Nord, de Tottenham et d’Arsenal, Pat Jennings, a été nommé CBE.

Image:

Andy Robertson de Liverpool a été nommé MBE





“Je suis toujours totalement époustouflé. Je ne peux même pas le traiter”, a déclaré Lewis. “Mais je n’ai pas arrêté de sourire depuis que j’ai appris la nouvelle. C’est un honneur incroyable.”

Le directeur général du comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, Ian Reid, a été nommé CBE, tout comme le président et directeur général d’Exeter Chiefs, Tony Rowe.

L’ancien joueur des Sarrasins Floyd Steadman, premier demi de mêlée noir et capitaine d’un club de rugby anglais de premier plan, est devenu OBE.

Lizzie Deignan, championne du monde de cyclisme sur route 2015, devient MBE tandis que Geoffrey Newton, dernièrement vice-président de la British Paralympic Association, devient OBE.

Jade Clarke, joueuse de netball de l’Angleterre et des Leeds Rhinos, devient MBE, tout comme Robert Elstone, un homme d’affaires britannique qui a occupé des postes à Castleford, Everton et dans la Super League de la ligue de rugby.

Jawahir Roble, qui a grandi en jouant au football dans une Somalie déchirée par la guerre et vit maintenant à Londres, a également été nommé MBE pour ses services au football. Elle est devenue la première arbitre noire, musulmane, portant le hijab au Royaume-Uni.