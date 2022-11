Liste des gagnants et performances des 22 Soul Train Awards

Les Soul Train Awards 2022 ont été diffusés le samedi 26 novembre sur BET et BET Her.

Beyoncé a mené le peloton des gagnants. Le comédien Deon Cole a organisé “la soirée bien-être de l’année”, qui a célébré les plus grands noms du R&B à l’Orleans Arena de Las Vegas.

Les performances

Auteur-compositeur-interprète Muni long a ouvert le spectacle avec une suite dramatique de la vidéo de sa chanson à succès “Hrs and Hrs”. Elle est passée à son nouveau single sur l’amour d’un tricheur dans le titre approprié “Plot Twist”. La performance comportait également une apparition de DC Young Fly.

Ari Lennox est monté sur scène pour “Waste My Time” et a déclaré triomphalement, “R&B n’est pas mort du tout”.

Tank et J. Valentine ont chauffé les choses avec une performance super sexy de “Slow”.

SiR a tourné une nouvelle page avec son nouveau single “Nothing Even Matters”.

Chanté Moore a fait sauter la baraque pour célébrer le 30e anniversaire de son premier album, Précieux. Le medley comprenait “Love’s Taken Over”, “Chanté’s Got a Man” et “It’s Alright”, qui lui a valu une standing ovation pour son réalisme au sifflet.

La teinte épique de Xscape sur scène

Jermaine Dupri a remis le Lady of Soul Award à Xscape. Il a réfléchi au fait de savoir qu’ils seraient le premier acte qu’il a signé avec So So Def lorsqu’ils ont chanté “Happy Birthday” lors de sa fête.

Malgré le drame en cours dans les coulisses, les dames se sont réunies pour une incroyable performance de leurs plus grands succès. Kandi Burruss, Tameka “Tiny” Harris, LaTocha Scott et Tamika Scott ont secoué la scène dans des tenues dorées assorties et des fourrures blanches jusqu’au sol. Découvrez leur mélange de “Just Kickin’ It”, “My Little Secret”, “Tonight”, “Understanding” et “Who Can I Run To?”

Le discours d’acceptation du groupe a commencé fort avec Kandi remerciant Jermaine et les souvenirs de la première fusion de leurs voix dans l’église. La tension de la guerre des garde-robes est devenue claire lorsque LaTocha a pris le micro après avoir “raté le mémo” sur leur look de tapis rouge assorti.

Après avoir remercié Dieu, LaTocha a déraillé en cherchant à surpasser les autres. Ironique, étant donné que les fans soupçonnaient qu’elle portait délibérément une robe verte pour ressembler à la chanteuse principale à côté de Tiny, Tamika et Kandi dans des robes argentées étincelantes.

“Ce que je voudrais dire, c’est continuer à faire briller votre lumière pour que le monde puisse la voir. Et quand vous faites briller votre lumière, amenez quelqu’un. Ne le faites pas pour atténuer leur lumière. Embrassez l’amour! Aimez-vous !

La caméra s’est arrêtée avant l’inévitable roulement des yeux des autres membres de Xscape. Tiny s’est précipité pour remercier Soul Train et «ses filles», mettant en évidence de manière hilarante seulement Kandi et Tamika.

Morris Day & The Time reçoivent le Legend Award

JB Smoove a ramené le public à l’époque de Pluie mauve pour honorer l’emblématique Morris Day & The Time. Il leur a remis le Legend Award pour plus de 40 ans de musique classique. Morris Day & The Time a clôturé le spectacle avec une série de classiques comme “Cool”, “777-9311”, “Jungle Love” et “The Bird”.

Découvrez la liste complète des gagnants des Soul Train Awards 2022 ci-dessous :

ALBUM DE L’ANNÉE

BEYONCÉ – RENAISSANCE

CHANSON DE L’ANNÉE

BEYONCÉ – “BRISER MON ÂME”

VIDÉO DE L’ANNÉE

BRUNO MARS, ANDERSON .PAAK, SILK SONIC – « FUMEZ PAR LA FENÊTRE »

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

STEM

MEILLEURE ARTISTE FÉMININE R&B/SOUL

JAZMINE SULLIVAN

MEILLEUR ARTISTE MASCULIN R&B/SOUL

CHRIS BROWN

MEILLEURE COLLABORATION

RONALD ISLEY ET LES FRÈRES D’ISLEY FEAT. BEYONCÉ – “FAITES-MOI LE DIRE ENCORE, GIRL”

PRIX DE L’ÂME CERTIFIÉE

MARY J. BLIGE

PRIX DE L’AUTEUR-COMPOSITEUR ASHFORD ET SIMPSON

MUNI LONG – « HRS & HRS »

MEILLEURE PERFORMANCE DE DANSE

LIZZO – “À PROPOS DU TEMPS FUMÉ”

PRIX DU MEILLEUR ÉVANGILE/INSPIRATION

MAVERICK CITY MUSIC X KIRK FRANKLIN

PRIX DE LA LÉGENDE

LE TEMPS

PRIX DAME D’ÂME

XSCAPE