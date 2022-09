La 10e édition des South Indian International Movie Awards (SIIMA) se déroule actuellement à Bengaluru les 10 et 11 septembre et Pushpa: The Rise d’Allu Arjun, Akhanda de Balakrishna et bien d’autres ont été nominés dans diverses catégories. Certains des gagnants ont été annoncés où Jagadeesh Prathap Bandari a remporté le prix du rôle de soutien pour Pushpa tandis que Varalaxmi Sarathkumar a remporté le prix du rôle de soutien pour Krack.

Voici la liste des gagnants.

Jagadeesh Prathap Bandari est le lauréat du prix du meilleur acteur dans un second rôle (Telugu) pour le film Pushpa – The Rise.

Après avoir captivé le public dans le film Krack, Varalaxmi Sarathkumar a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle (Telugu) pour le même.

L’acteur Pramod a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle (Kannada) pour son rôle mémorable dans Rathnan Prapancha.

Sreeleela a remporté le prix du nouveau venu le plus prometteur (femme).

Devi Sri Prasad a remporté le prix du meilleur directeur musical (Telugu) pour Pushpa – The Rise.

Krithi Shetty est la lauréate du prix de la meilleure actrice débutante (Telugu) pour le film Uppena.

Pooja Hegde a reçu le prix Youth Icon South (Female).

Nagabhushana NS a remporté le prix du meilleur acteur débutant (Kannada) pour votre excellente performance dans Ikkat.

Sharanya Shetty a remporté le prix de la meilleure actrice débutante (Kannada) pour son rôle en 1980.

Buchi Babu Sana a remporté le prix du meilleur réalisateur débutant (Telugu) pour Uppena.

Teja Sajja a remporté le prix du nouveau venu le plus prometteur (homme).

Vijay Deverakonda a reçu le prix Youth Icon South (Male).

Les célèbres concepteurs de production Ramakrishna et Monika ont remporté le prix spécial du jury pour la conception de production pour Pushpa – The Rise, Thalaivi et Uppena.

Arjun Janya a remporté le prix du meilleur directeur musical (Kannada) pour Robertt.

Chaithra Achar a remporté le prix du meilleur chanteur de lecture – femme (Kannada) pour cette chanson inoubliable de Garuda Gamana Vrishabha Vahana.

C Ram Prasad a remporté le prix du meilleur directeur de la photographie (Telugu) pour le film Akhanda.

Chandra Bose a remporté à juste titre le prix du meilleur auteur lyrique (télougou) pour Srivalli de Pushpa – The Rise.

Ram Miriyala a remporté le prix du meilleur chanteur de lecture – masculin (Telugu) pour la chanson Chitti dans le film Jathi Ratnalu.

Vasuki Vaibhav a reçu le très convoité prix du meilleur écrivain lyrique (Kannada) pour la chanson Nee Parichaya dans le film Ninna Sanihake.

Sudhakar Raj a remporté le prix du meilleur directeur de la photographie (Kannada) pour le film Roberrt.