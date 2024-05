Liste des gagnants du Festival de Cannes 2024 (mise à jour en direct)

George Lucas remet à Sean Baker la Palme d’Or pour « Anora » au Festival de Cannes 2024.

Après deux semaines de cinéma non-stop, le moment de vérité est enfin arrivé. Les gagnants du 77ème Festival de Cannes ont été annoncés samedi soir lors d’une cérémonie de gala.

La Palme d’Or, la plus haute distinction du festival, est revenue à la comédie sur les travailleuses du sexe de Sean Baker Anora. Baker, nerveux et tremblant, est monté sur scène et a remercié le jury, affirmant qu’il « n’arrivait toujours pas à y croire ». Baker a déclaré que remporter le premier prix de Cannes était « mon objectif unique en tant que cinéaste au cours des 30 dernières années ».

Baker a également cité Francis Ford Coppola et David Cronenberg, deux réalisateurs chevronnés dont les films sont en compétition à Cannes cette année, comme principales inspirations. Baker a parcouru un long chemin depuis le tournage de ses débuts en 2015 Tangerine un iPhone4 pour remporter la Palme d’Or. Il est le premier réalisateur américain à remporter la Palme depuis Terrence Malick pour L’arbre de la vie en 2011.

Anora est le cinquième film Neon consécutif à remporter le premier prix de Cannes, après Anatomie d’une chute, Triangle de tristesse, Titane et Parasite. Neon n’a pas encore fixé de date de sortie aux États-Unis pour le film, mais s’attend à ce qu’il le lance début octobre, comme ils l’ont fait pour leurs précédents lauréats de la Palme, une machine à sous qui s’est avérée fructueuse à la fois pour la saison des récompenses et au box-office.

Le Grand Prix, présenté lors d’une apparition surprise de Viola Davis, a été attribué à Payal Kapadia Tout ce que nous imaginons comme lumièrele premier film indien à être présenté en compétition à Cannes depuis 1994.

Kapadia a profité de son discours de remerciement pour exprimer sa solidarité avec les travailleurs du festival de Cannes qui luttent pour de meilleures conditions de travail, et a affiché son bouton rouge « Sous les écrans la dèche », du collectif représentant les travailleurs indépendants du festival. Les travailleurs ont manifesté tout au long du festival de cette année. Kapadia a déclaré que les valeurs qui l’animent en tant que cinéaste sont « la solidarité et l’empathie » et a pointé du doigt « les nombreuses personnes qui travaillent dans les coulisses du festival, elles ont fait un travail magnifique, c’est grâce à elles que le festival existe » avant de tenir cliquez sur son bouton Sous les écrans.

Mélodrame politique iranien La graine de la figue sacrée du réalisateur dissident Mohammad Rasoulof, qui a fui l’Iran quelques semaines seulement avant le festival, a reçu un prix spécial du jury.

Les stars de la comédie musicale policière mexicaine sur la transition de genre de Jacques Audiard Émilie Pérez a remporté le prix de la meilleure actrice, Karla Sofía Gascón devenant la première actrice trans à remporter un prix à Cannes. Émilie Pérez a également reçu le prix du jury.

Jesse Plemmons a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Sortes de gentillessele film d’anthologie de Yorgos Lanthimos qui l’a regroupé avec son Pauvres choses met en vedette Emma Stone et Willem Dafoe. Le Guerre civile et Le pouvoir du chien L’acteur joue trois rôles dans l’étrange triptyque surréaliste de Lanthimos : un homme d’affaires soumis, un policier en deuil et un membre d’une secte bisexuelle.

Cela a été un festival de Cannes qui a divisé et il n’y avait pas de favori clair pour les récompenses de cette année. Seulement quelques films, dont Tout ce que nous imaginons comme lumière et La graine de la figue sacrée – ont été universellement adoptés par les critiques.

La plupart ont divisé le public. de Coppola Mégalopoleavec Adam Driver, a été à la fois largement critiqué et célébré de manière sélective. Émilie Pérez a été salué par la plupart comme un chef-d’œuvre mais a laissé certains critiques froids.

Boulangerie Anora a été salué par la critique américaine mais rejeté par beaucoup en Europe comme étant trop courant pour la compétition cannoise. Celle d’Andrea Arnold Oiseauun mélodrame ouvrier avec des éléments fantastiques, a également suscité à la fois des éloges et des critiques dans une mesure presque égale. La substance, de la réalisatrice française Coralie Fargeat et mettant en vedette Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid, a été salué comme un chef-d’œuvre et rejeté comme une mise à jour non originale de l’horreur corporelle à la David Cronenberg. Le nouveau film de Cronenberg, Les Linceulségalement en compétition, n’a pas tant divisé les critiques que les a laissés déçus, la plupart qualifiant le film de version atténuée de thèmes familiers du cinéaste canadien chevronné.

Le film Donald Trump d’Ali Abbasi L’apprentiqui examine comment l’ancien président américain a été façonné par sa tutelle sous la tutelle de l’avocat acharné Roy Cohn (Sebastian Stan joue Trump, Jeremy Strong est Cohn), a reçu le plus d’attention de la presse, en particulier après que les avocats de Trump ont envoyé un ordre de cesser et de s’abstenir aux cinéastes. , essayant d’empêcher la vente du film aux États-Unis. Mais l’approche biographique quelque peu conventionnelle d’Abbasi, et ce que certains ont considéré comme une vision trop sympathique des premières années de Trump, n’a pas été bien accueillie par certains critiques.

Un cinéaste sur lequel tout le monde s’accorde est George Lucas, qui a reçu une Palme d’Or d’honneur lors de la cérémonie de ce soir, pour sa contribution au cinéma, dès son premier long métrage, THX-1138créé à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 1971, au Guerres des étoiles et Indiana Jones franchise. Lucas a reçu la Palme d’honneur des mains de son vieil ami Coppola, qu’il a qualifié de « grand frère et mentor » après avoir reçu le prix.

Voici la liste complète des gagnants :

Palme d’Or

Sean Baker, Anora

grand Prix

Tout ce que nous imaginons comme lumière

Prix ​​du Jury

Émilie Pérez

Meilleur réalisateur

Miguel Gómez, grande tournée

Meilleur scénario

Coralie Fargeat, La substance

Meilleure actrice

Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Émilie Pérez

Meilleur acteur

Jesse Plemons, Sortes de gentillesse

Palme d’or d’honneur

Georges Lucas

Prix ​​spécial

Mohammed Rasoulof, La graine de la figue sacrée

Caméra d’Or du meilleur premier film

Halfdan Ullman Tondel, Armand

Palme d’Or du meilleur court métrage

Nebojsa Slijepcevic, L’homme qui ne pouvait pas rester silencieux