Liste des gagnants des prix techniques IIFA 2023 : Gangubai Kathiawadi, Bhool Bhulaiyaa 2, Drishyam 2 sont les grands gagnants de la soirée

L’île de Yas à Abu Dhabi accueille l’IIFA 2023. Un certain nombre de stars de Bollywood comme Salman Khan, Kriti Sanon, Nora Fatehi, Vicky Kaushal et Varun Dhawan sont là. Il y avait beaucoup de glamour, de danse, d’humour et des performances fascinantes alors que les gens se rassemblaient pour célébrer le cinéma indien. L’International Indian Film Academy and Awards (IIFA), ainsi que le Département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ont offert la meilleure hospitalité possible aux célébrités de Bollywood. Certains des chanteurs qui ont donné des performances scintillantes pour les foules étaient Amit Trivedi, Badshah, Sunidhi Chauhan, Sukhbir Singh, Palak Muchhal et Iulia Vantur. Cette année, il est parrainé par l’un des géants de l’immobilier du sud de l’Inde. C’est le plus grand spectacle dominant l’actualité indienne du divertissement. Farah Khan et Rajkummar Rao étaient les hôtes de l’événement.

Certaines des célébrités qui se sont produites sur scène comprenaient Sunidhi Chauhan, Badshah, Jacqueline Fernandez, Rakul Preet Singh et Nora Fatehi. Les neuf catégories de la catégorie des prix techniques sont la cinématographie, le scénario, le dialogue, le montage, la chorégraphie, la conception sonore, le mixage sonore, la musique de fond et les effets spéciaux (visuels). Salman Khan et Nora Fatehi sont devenus des vedettes pour une collection capsule spéciale réalisée par Manish Malhotra. Gangubai Kathiawadi a obtenu le nombre maximum de trophées.

Consultez la liste complète des gagnants ici :

Gangubaï Kathiawadi a remporté trois prix. Le film de Sanjay Leela Bhansali mettait en vedette Alia Bhatt, Ajay Devgn, Shantanu Maheshwari dans les rôles principaux.

1. Cinématographie – Sudeep Chatterjee

2. Scénario Sanjay Leela Bhansali, Utkarshini Vashishtha

3. Dialogue Utkarshini Vashishtha, Prakash Kapadia

Bhool Bhulaiyaa 2 remporté deux prix. Le film d’Anees Bazmee a été l’un des blockbusters de 2022.

1. Chorégraphie pour la chanson titre Bosco Caesar

2. Conception sonore Mandar Kulkarni

Ajay Devgn’s Drishyam 2 a remporté le prix du meilleur montage.

1. Montage de Sandeep Francis

Comme prévu, l’action fantastique de Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji Brahmastra : Première partie Shiva a remporté le prix des effets spéciaux

1. Effets spéciaux (visuels) DNEG, Redéfinir

Vikram Véda a remporté un prix

1. Score de fond Sam CS

L’un des meilleurs films sur Netflix l’année dernière était Monica ô ma chérie. Il mettait en vedette Rajkummar Rao, Huma Qureshi et Radhika Apte.

1. Mixage sonore Gunjan A Sah, Boloy Kumar Doloi, Rahul Karpe

Il y a beaucoup plus d’action en magasin à partir de l’IIFA 2023. C’est l’un des événements fastueux de Bollywood de l’année.