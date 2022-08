Liste des gagnants des MTV VMA : Lisa de BLACKPINK bat BTS pour gagner dans la meilleure catégorie K-pop ; Harry Styles, Taylor Swift et d’autres remportent des trophées

La MTV Video Music Awards 2022 est actuellement en cours et les médias sociaux sont en effervescence avec toutes les mises à jour de l’événement glamour. L’événement le plus attendu se déroule au Prudential Center de Newark, NJ et les gagnants dans plusieurs catégories ont été annoncés. Il est intéressant de voir qui gagne gros. Doja Cat, Harry Styles et d’autres espèrent grand car ils ont été nominés dans près de 8 catégories. D’autre part, le groupe de garçons coréen BTS a reçu des nominations dans cinq catégories. Selon la liste des gagnants mise à jour, de BLACKPINK Lisa a gagné dans la catégorie Meilleure K-pop.

Hollywood News : Voici la liste des gagnants :

Lisa a réussi à battre le puissant BTS dont Yeh To Come (The Most Beautiful Moment) a également été nominé dans cette catégorie. D’autres comme ITZY, SEVENTEEN, Stray Kids et Twice étaient en lice pour remporter ce prix. Mais Lisa de BLACKPINK l’a remporté et tous ses fans sont extrêmement heureux. Non seulement cela, BLACKPINK a également remporté la catégorie des meilleures performances métavers en battant BTS, Justin Bieber, Charli XCX et plus encore.

Dans la catégorie meilleur Hip-hop, Nicki Minaj a réussi à remporter le trophée. Elle Avons-nous un problème? a réussi à battre Eminem et Snoop Dogg’s From The D 2 The LBC, Pusha T’s Diet Coke et d’autres.

Harry Styles est le gagnant dans la catégorie Album de l’année. Son Harry’s House a réussi à laisser derrière lui Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Happier Than Ever de Billie Eilish et Certified Lover Boy de Drake.

Bien que BTS n’ait pas gagné dans la catégorie Meilleure K-pop, ils ont été choisis comme gagnants dans la catégorie Groupe de l’année. Consultez la liste des gagnants ici.

Félicitations à tous les gagnants. Alors restez à l’écoute pour plus de mises à jour.