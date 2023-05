Liste des gagnants des MTV Movie & TV Awards 2023 – Hollywood Life

Voir la galerie





Les MTV Movie & TV Awards 2023 ont commencé le 7 mai avec un format différent de celui initialement prévu par le réseau. La cérémonie annuelle de remise des prix était censée être diffusée en direct depuis le Barker Hanger de Santa Monica à Los Angeles, mais en raison de la grève des scénaristes et de la planification de la WGA en dehors de l’événement, MTV a opté pour une émission préenregistrée à la place. Drew Barrymore avait également renoncé à organiser l’événement pour montrer son soutien à la WGA et à des célébrités comme Jamie Lee Curtis, qui prévoyaient de présenter au salon, ont également choisi de ne pas y assister. Donc, comme nous l’avons dit, c’était une émission très différente de ce à quoi les téléspectateurs s’attendaient. Mais certaines de vos célébrités, émissions et films préférés ont quand même remporté des statues de pop-corn en or, alors jetez un œil à la liste complète des gagnants en gras ci-dessous !

MEILLEUR FILM

Avatar : la voie de l’eau

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Elvis

Non

Cri VI

Sourire

Top Gun : Maverick

MEILLEUR SPECTACLE

Choses étranges

Le dernier d’entre nous

Le Lotus Blanc

Mercredi

Meute de loups

Yellowstone

Vestes jaunes

MEILLEURE PERFORMANCE DANS UN FILM

Austin Butler, Elvis

Florence Poug, Ne t’inquiète pas chérie

Keke Palmer, Non

Michael B.Jordan, Credo III

Tom Croisière, Top Gun : Maverick

MEILLEURE PERFORMANCE DANS UN SPECTACLE

Place Aubrey, Le Lotus Blanc

Christine Ricci, Vestes jaunes

Jenna Ortega, Mercredi

Riley Keough, Daisy Jones et les six

Lavabo Sadie, Choses étranges

Selena Gomez, Seuls les meurtres dans le bâtiment

MEILLEUR HÉROS

Diego Luna, Andor

Jenna Ortega, Mercredi

Paul Rudd, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Pedro Pascal, Le dernier d’entre nous

Tom Croisière, Top Gun : Maverick

MEILLEUR MÉCHANT

Elisabeth Olsen, Doctor Strange dans le multivers de la folie

Harry Styles, Ne t’inquiète pas chérie

Jamie Campbell Bower, Choses étranges

M3GAN, M3GAN

L’ours, Ours cocaïne

MEILLEUR BAISER (présenté par Cheetos®)

Anna Torv & Philippe Prajoux, Le dernier d’entre nous

Harry Styles et David Dawson, Mon policier

Madison Bailey et Rudy Pankow, Banques extérieures

Riley Keough et Sam Claflin, Daisy Jones et les six

Selena Gomez et Cara Delevingne, Seuls les meurtres dans le bâtiment

MEILLEURE PERFORMANCE COMÉDIQUE

Adam Sandler, Meurtre mystérieux 2

Dylan O’Brien, Pas bien

Jennifer Coolidge, Mariage de fusil de chasse

Keke Palmer, Non

Quinta Brunson, École primaire Abbott

DES PERFORMANCES INÉDITES

Mauvais lapin, Train à grande vitesse

Bella Ramsey, Le dernier d’entre nous

Emma d’Arcy, Maison du Dragon

Joseph Quinn, Choses étranges

Rachel Sennot, Corps Corps Corps

MEILLEUR COMBAT

Brad Pitt (Ladybug) contre Bad Bunny (Le Loup), Train à grande vitesse

Courteney Cox (Gale Weathers) contre Ghostface, Cri VI

Jamie Campbell Bower (Vecna) contre Millie Bobby Brown (Onze), Choses étranges

Keanu Reeves (John Wick) contre tout le monde, Jean mèche 4

Évadez-vous de Narkina 5, Andor

PERFORMANCE LA PLUS EFFRAYÉE

Jennifer Coolidge, Le Lotus Blanc

Jesse Tyler Ferguson, Ours cocaïne

Justin Long, Barbare

Rachel Sennot, Corps Corps Corps

Sosie Bacon, Sourire

MEILLEUR DUO

Camila Mendes et Maya Hawke, Vengeance

Jenna Ortega & Chose, Mercredi

Pedro Pascal et Bella Ramsey, Le dernier d’entre nous

Simona Tabasco & Béatrice Grannò, Le Lotus Blanc

Tom Cruise et Miles Teller, Top Gun : Maverick

MEILLEUR COUP DE CUL

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Banques extérieures

Choses étranges

Teen Wolf : le film

MEILLEURE CHANSON

Demi Lovato, « Toujours en vie » (Cri VI)

Chat Doja, « Vegas » (Elvis)

Lady Gaga, « Tiens-moi la main » (Top Gun : Maverick)

OneRepublic, « Je ne suis pas inquiet » (Top Gun : Maverick)

Rihanna, « Élevez-moi » (Panthère noire : Wakanda pour toujours)

Taylor Swift, « Caroline » (Où les Crawdads chantent)

MEILLEURE SÉRIE DOCU-RÉALITÉ

Vacances en famille sur la côte du New Jersey

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

Réunion de famille : édition Love & Hip Hop

Les Kardashian

Règles de Vanderpump

MEILLEURE SÉRIE DE CONCOURS

All-Star Shore

Grand frère

Course de dragsters de RuPaul : All-Stars

Le défi : États-Unis

Les traîtres

MEILLEUR HÔTE

Drew Barrymore, Le spectacle de Drew Barrymore

Joël Madden, Maître d’encre

Nick Canon, Le chanteur masqué

RuPaul, Course de dragsters de RuPaul

Kelly Clarkson, Le spectacle de Kelly Clarkson

MEILLEURE ÉQUIPE DE RÉALITÉ À L’ÉCRAN (présentée par SONIC®)

Mike « La situation » Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP), Vacances en famille sur la côte du New Jersey

Tori Deal et Devin Walker, Le défi : rouler ou mourir

RuPaul Charles et Michelle Visage, Course de dragsters de RuPaul

Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent, Règles de Vanderpump

Garcelle Beauvais et Sutton Stracke, Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

MEILLEUR DOCUMENTAIRE MUSICAL

Mi-temps

Amour, Lizzo

Selena Gomez : mon esprit et moi

Sheryl

Le jour où la musique est morte : l’histoire de l’American Pie de Don McLean

