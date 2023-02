Liste des gagnants des Grammys 2023 : Harry Styles gagne gros, Beyoncé bat un record

Les 65e Grammy Awards ont présenté des performances étoilées dimanche soir à Los Angeles d’artistes comme Luke Combs, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Lizzo, Mary J. Blige et un hommage à 50 ans de hip hop avec des légendes telles que RUN-DMC, Queen Latifah et Busta Rhymes.

Du matériel sérieux a également été distribué aux plus grandes stars de la musique, notamment Bonnie Raitt qui a qualifié d'”irréel” le fait qu’elle ait remporté la chanson de l’année pour “Just Like That”, Lizzo, qui est rentrée chez elle avec le disque de l’année pour “About Damn Time”. “, et Harry Styles qui a remporté le prix de l’album de l’année pour “Harry’s House”.

Beyoncé a également battu le record du plus grand nombre de victoires aux Grammy Awards pour un artiste.

Voici la liste des meilleurs gagnants de la soirée :

Disque de l’année : “ À propos de putain de temps” Lizzo

À propos de putain de temps” Lizzo Album de l’année : “La maison de Harry” Harry Styles

“La maison de Harry” Harry Styles Chanson de l’année : “Juste comme ça” Bonnie Raitt

“Juste comme ça” Bonnie Raitt Meilleur nouvel artiste : Samara Joie

Samara Joie Meilleure performance solo pop : “Facile avec moi” Adele

“Facile avec moi” Adele Meilleure performance de duo/groupe pop : « Impie » Sam Smith et Kim Petras

« Impie » Sam Smith et Kim Petras Meilleur album vocal pop traditionnel : “Supérieur” Michael Bublé

“Supérieur” Michael Bublé Meilleur album vocal pop : “La maison de Harry” Harry Styles

BEYONCE FAIT L’HISTOIRE DES GRAMMY EN BATTANT LE RECORD DE VICTOIRES DE TOUS LES TEMPS

Meilleur enregistrement de danse/électronique : “Brise mon âme” Beyoncé

“Brise mon âme” Beyoncé Meilleur album de danse/musique électronique : “Renaissance” Beyoncé

“Renaissance” Beyoncé Meilleur album instrumental contemporain : Chiot Snarky “Empire Central”

Chiot Snarky “Empire Central” Meilleure performance rock : “Chevaux brisés” Brandi Carlile

“Chevaux brisés” Brandi Carlile Meilleure performance métal : “Règles de dégradation” Ozzy Osbourne avec Tony Iommi

“Règles de dégradation” Ozzy Osbourne avec Tony Iommi Meilleure chanson rock : “Chevaux brisés” Brandi Carlile

“Chevaux brisés” Brandi Carlile Meilleur album rock : “Patient numéro 9” Ozzy Osbourne

“Patient numéro 9” Ozzy Osbourne Meilleur album de musique alternative : “Jambe mouillée” Jambe mouillée

“Jambe mouillée” Jambe mouillée Meilleure performance de musique alternative : Jambe mouillée “chaise longue”

Jambe mouillée “chaise longue” Meilleure performance R&B : “Hrs & Hrs” Muni Long

“Hrs & Hrs” Muni Long Meilleure performance R&B traditionnelle : “PLASTIQUE SUR LE CANAPÉ” de Beyoncé

“PLASTIQUE SUR LE CANAPÉ” de Beyoncé Meilleure chanson R&B : “CUFF IT” Beyoncé

“CUFF IT” Beyoncé Meilleur album R&B : “Radio noire III” Robert Glasper

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Meilleure performance de rap : “Le cœur, partie 5” Kendrick Lamar

“Le cœur, partie 5” Kendrick Lamar Meilleure performance de rap mélodique : “WAIT FOR U” Future avec Drake & Tems

“WAIT FOR U” Future avec Drake & Tems Meilleure chanson de rap : “Le cœur, partie 5” Kendrick Lamar

“Le cœur, partie 5” Kendrick Lamar Meilleur album rap : “M. Morale et les grands pas” Kendrick Lamar

“M. Morale et les grands pas” Kendrick Lamar Meilleure performance country solo : “Vivre pour toujours” Willie Nelson

“Vivre pour toujours” Willie Nelson Meilleure performance country duo/groupe : “Je n’ai jamais voulu être cette fille” Carly Pearce et Ashley McBryde

“Je n’ai jamais voulu être cette fille” Carly Pearce et Ashley McBryde Meilleure chanson country : “‘Til You Can’t” Matt Rogers et Ben Stennis

“‘Til You Can’t” Matt Rogers et Ben Stennis Meilleur album country : “Une belle époque” Willie Nelson

“Une belle époque” Willie Nelson Meilleur album de Gospel Roots : “The Urban Hymnal” Marching Band de l’Université d’État du Tennessee

“The Urban Hymnal” Marching Band de l’Université d’État du Tennessee Meilleur album de gospel : “Kingdom Book One Deluxe” Maverick City Music et Kirk Franklin

“Kingdom Book One Deluxe” Maverick City Music et Kirk Franklin Meilleure performance américaine Roots : “Stompin’ Ground” Aaron Neville avec le Dirty Dozen Brass Band

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Meilleure chanson américaine Roots : “Just Like That” Bonnie Raitt, auteur-compositeur

“Just Like That” Bonnie Raitt, auteur-compositeur Meilleur album de musique urbaine : “Un Verano Sin Ti” Bad Bunny

“Un Verano Sin Ti” Bad Bunny Meilleur album de rock latin ou alternatif : “Motomami” Rosalia

“Motomami” Rosalia Meilleur solo de jazz improvisé : “Espèces en voie de disparition” Wayne Shorter et Leo Genovese

“Espèces en voie de disparition” Wayne Shorter et Leo Genovese Meilleur album de jazz latino : “Fandango at the Wall in New York” Arturo O’Farrill et l’Afro Latin Jazz Orchestra avec le collectif Congra Patria Son Jarocho

“Fandango at the Wall in New York” Arturo O’Farrill et l’Afro Latin Jazz Orchestra avec le collectif Congra Patria Son Jarocho Meilleur album de comédie musicale : “Into the Woods (2022 Broadway Cast Recording)” Sara Bareilles, Brian d’Arcy James, Patina Miller et Phillipa Soo

“Into the Woods (2022 Broadway Cast Recording)” Sara Bareilles, Brian d’Arcy James, Patina Miller et Phillipa Soo Meilleure bande-son de compilation pour les médias visuels : “Encanto”

“Encanto” Meilleure bande son pour les médias visuels : “Encanto”

“Encanto” Meilleur album de musique mondiale : Masa Takumi “Sakura”

Masa Takumi “Sakura” Meilleur album de blues traditionnel : “Montez à bord” Taj Mahal et Ry Cooder

“Montez à bord” Taj Mahal et Ry Cooder Meilleur album de blues contemporain : “Frère Johnny” Edgar Winter

“Frère Johnny” Edgar Winter Meilleur album folk : “ Révélateur” Madison Cunningham

Révélateur” Madison Cunningham Meilleur album historique : “Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)” Cheryl Pawelski et Jeff Tweedy

“Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)” Cheryl Pawelski et Jeff Tweedy Meilleur enregistrement de livre audio, de narration et de narration : “Trouvez-moi” Viola Davis

L’Associated Press a contribué à ce rapport