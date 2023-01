Liste des gagnants des Golden Globes 2023: «Avatar», «Abbott Elementary» parmi les meilleurs prétendants – National

Les Golden Globes sont de retour sur les ondes.

NBC a refusé de diffuser la cérémonie de 2022, citant un scandale qui a révélé de graves manquements financiers et éthiques à la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), le groupe qui organise les Golden Globes. Mardi soir, la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards revient sur NBC (diffusée sur CityTV au Canada), et beaucoup regarderont pour voir si l’émission peut regagner la confiance des téléspectateurs et des participants.





Plusieurs stars d’Hollywood, dont Brendan Fraser, qui est nominé pour le meilleur acteur dans un film dramatique pour La baleineont déjà annoncé qu’ils n’assisteraient pas aux Globes cette année.

Fraser a juré de ne pas participer à l’événement après avoir affirmé avoir été peloté en 2003 par Philip Berk, ancien membre de la HFPA et ancien président de l’organisation.

Bien qu’il ne soit pas nominé, Tom Cruise ne sera pas non plus présent. En 2021, il a rendu ses trois Golden Globes en réponse à la polémique de la HFPA. Son film Top Gun : Maverick a été l’un des plus gros blockbusters de l’année dernière.

Lundi, les Golden Globes ont apparemment tenté d’assurer aux téléspectateurs que plusieurs grands noms seraient toujours présents. Ils ont posté une courte vidéo suggérant que Brad Pitt, Billy Porter, Margot Robbie et Rihanna, entre autres, seraient présents à la remise des prix.

Et, bien que la décision de NBC de diffuser les récompenses en 2023 indique que la HFPA obtient ses canards d’affilée, la remise des prix, de manière typique, a choisi des nominés inhabituels.

Côté cinéma, les films non grand public Les Banshees d’Inisherin mène le peloton de nomination, tandis que du côté de la télévision, École primaire Abbott est en tête avec cinq nominations, dont celle de la meilleure série, comédie musicale ou comédie, et hoche la tête pour ses stars Quinta Brunson, Janelle James et Tyler James Williams.

Il y a aussi quelques nominations canadiennes notables, dont celles de Disney Devenir rougequi est en lice pour le meilleur film d’animation.

Le cinéaste canadien James Cameron est également nominé pour Avatar : la voie de l’eau et Sarah Polley, née à Toronto, est nominée pour son scénario, Femme qui parle.

Les Golden Globe Awards commencent à 20 h HE. Le comédien Jerrod Carmichael animera pour la première fois.

(Vous trouverez une liste complète des nominés ci-dessous. Les gagnants seront mis à jour dans audacieux comme ils sont annoncés lors de la cérémonie.)

Meilleur film – Drame

Avatar : la voie de l’eau

Elvis

Les Fabelman

Le goudron

Top Gun : Maverick

Meilleur film – comédie musicale ou comédie

Babylone

Les Banshees d’Inisherin

Tout partout tout à la fois

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés

Triangle de tristesse

Meilleur film – Langue étrangère

À l’Ouest, rien de nouveau, Allemagne

Argentine, 1985, Argentine

Fermer, Belgique

Décision de partir, Corée du Sud

RRR, Inde

Meilleur réalisateur – Film

James Cameron, Avatar : la voie de l’eau

Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Tout partout tout à la fois

Baz Luhrmann, Elvis

Martin Mc Donagh, Les Banshees d’Inisherin

Steven Spielberg, Les Fabelman

Meilleur scénario – Film

Le goudronChamp Todd

Tout partout tout à la foisDaniel Kwan, Daniel Scheinert

Les Banshees d’InisherinMartin Mc Donagh

Femmes qui parlentSarah Polly

Les FabelmanSteven Spielberg, Tony Kushner

Meilleure performance d’une actrice dans un film – Drame

Cate Blanchet, Le goudron

Olivia Colman, Empire de Lumière

Viola Davis, La femme roi

Ana de Armas, Blond

Michel Williams, Les Fabelman

Meilleure performance d’un acteur dans un film – Drame

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, La baleine

Hugh Jackman, Le fils

Bill Nighy, Vie

Jérémy Pope, L’inspection

Meilleure performance d’une actrice dans un film – comédie musicale ou comédie

Lesley Manville, Mme Harris va à Paris

Margot Robbie, Babylone

Anya Taylor Joy, Le menu

Emma Thompson, Bonne chance à vous, Leo Grande

Michelle Yeo, Tout partout tout à la fois

Meilleure performance d’un acteur dans un film – comédie musicale ou comédie

Diego Calva, Babylone

Daniel Craig, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés

Adam Driver, Bruit blanc

Colin Farrell, Les Banshees d’Inisherin

Ralph Fiennes, Le menu

Meilleure performance d’une actrice dans un second rôle dans n’importe quel film

Angela Bassett, Panthère noire : Wakanda pour toujours

Kerry Condon, Les Banshees d’Inisherin

Jamie Lee Curtis, Tout partout tout à la fois

Dolly De Léon, Triangle de tristesse

Carey Mulligan, Dit-elle

Meilleure performance d’un acteur dans un second rôle dans n’importe quel film

Brendan Gleeson, Les Banshees d’Inisherin

Barry Keoghan, Les Banshees d’Inisherin

Brad Pitt, Babylone

Ke Huy Quan, Tout partout tout à la fois

Eddie Redmayne, La bonne infirmière

Meilleur film – Animé

Pinocchio de Guillermo del Toro

Inu-Oh

Marcel le coquillage chaussé

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu

Devenir rouge

Meilleure musique originale – Film

BabyloneJustin Hurwitz

Les Banshees d’Inisherin, Carter Burwell

Les FabelmanJohn Williams

Pinocchio de Guillermo del ToroAlexandre Desplat

Femmes qui parlentHildur Guðnadóttir

Meilleure chanson originale – Film

Panthère noire : Wakanda pour toujours, Soulevez-moi de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna et Ryan Coogler

Pinocchio de Guillermo del Toro, Ciao Papa de Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro

RRR, Naatu Naatu par Kala Bhairava, MM Keeravani, Rahul Sipligunj

Top Gun : Maverick, Tiens ma main de Lady Gaga, Bloodpop, Benjamin Rice

Où les Crawdads chantent, Caroline par Taylor Swift

Meilleure série télévisée – comédie musicale ou comédie

École primaire Abbott

L’ours

Hacks

Seuls les meurtres dans le bâtiment

Mercredi

Meilleure série télévisée – Drame

Tu ferais mieux d’appeler Saul

La Couronne

Maison du Dragon

Ozark

Rupture

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée – Drame

Jeff Bridges, Le vieil homme

Kévin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkerk, Tu ferais mieux d’appeler Saul

Adam Scott, Rupture

Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – Drame

Emma d’Arcy, Maison du Dragon

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, La Couronne

Hilary Swank, Quotidien de l’Alaska

Zendaya, Euphorie

Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie

Emma d’Arcy, Maison du Dragon

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, La Couronne

Hilary Swank, Quotidien de l’Alaska

Zendaya, Euphorie

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Seuls les meurtres dans le bâtiment

Martin Court, Seuls les meurtres dans le bâtiment

Jérémy Allen White, L’ours

Meilleure série télévisée limitée ou film réalisé pour la télévision

Oiseau noir

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Le décrochage

Pam et Tommy

Le Lotus Blanc

Meilleure performance d’un acteur dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision

Taron Egerton, Oiseau noir

Colin Firth, L’escalier

Andrew Garfield, Sous la bannière du ciel

Evam PetersMonstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Sébastien Stan, Pam et Tommy

Meilleure performance d’une actrice dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision

Jessica Chastain, George et Tammy

Julia Garner, Inventer Anna

Lily James, Pam et Tommy

Julia Robert, Éclairage au gaz

Amanda Seyfried, Le décrochage

Meilleure performance d’une actrice dans un second rôle dans une série télévisée musicale, comique ou dramatique

Elisabeth Debicki, La Couronne

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark

Janelle James, École primaire Abbott

Sheryl Lee Ralph, École primaire Abbott

Meilleure performance d’un acteur dans un second rôle dans une série télévisée musicale, comique ou dramatique

F.Murray Abraham, Le Lotus Blanc

Domhnall Gleeson, Le patient

Paul Walter Hauser, Oiseau noir

Richard Jenkings, Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Seth Rogen, Pam et Tommy