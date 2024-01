Liste des gagnants des Emmys 2023 (mise à jour en direct)

Mettons cela de côté maintenant… avant même que tous les gagnants ne soient annoncés, la 75e édition des Emmy Awards est déjà une affaire très étrange.





Alors que la cérémonie animée par Anthony Anderson a lieu le 15 janvier 2024, il s’agissait en réalité des Emmys 2023 puisque la remise des prix a été reportée de plusieurs mois en raison des grèves des scénaristes et des acteurs. Cela signifie que la fenêtre d’éligibilité est fermée depuis longtemps. Pour être pris en considération pour les prix de cette année, une émission de télévision, une série limitée ou un film conçu pour la télévision doit avoir été diffusé entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Cette période inclut les précédents lauréats des Emmy comme Succession et Ted Lassoqui sont tous deux revenus pour leurs dernières saisons respectives l’année dernière, ainsi que pour la première saison de L’ours (la saison 2 sera éligible à la cérémonie 2024 plus tard cette année), Le dernier d’entre nous, Andor, et plus. Les prix ont été votés par les membres nationaux actifs de l’Académie de télévision du 18 au 28 août 2023.





Alors, qui est (enfin) reparti avec ses trophées lors de la cérémonie très retardée qui s’est tenue au Peacock Theatre du LA Live à Los Angeles ?





Consultez la liste complète des gagnants des Emmys 2023 ci-dessous (mise à jour en direct).





Série dramatique exceptionnelle

Andor

Tu ferais mieux d’appeler Saul

La Couronne

Maison du Dragon

Le dernier d’entre nous

Succession

Le Lotus Blanc

Vestes jaunes







Série comique exceptionnelle

École primaire Abbott

Barry

L’ours

Service juridique

La merveilleuse Mme Maisel

Seulement des meurtres dans le bâtiment

Ted Lasso

Mercredi







Acteur principal exceptionnel dans une série dramatique

Jeff Bridges, Le vieil homme

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Tu ferais mieux d’appeler Saul

Pierre Pascal, Le dernier d’entre nous

Jérémy Strong, Succession







Actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique

Sharon Horgan, Mauvaises sœurs

Mélanie Lynskey, Vestes jaunes

Elisabeth Moss, Le conte de la servante

Bella Ramsey, Le dernier d’entre nous

Keri Russell, Le diplomate

Sarah Snook, Succession







Acteur principal exceptionnel dans une série comique

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Contraction

Martin Court, Seulement des meurtres dans le bâtiment

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, L’ours







Actrice principale exceptionnelle dans une série comique

Christine Applegate, Mort pour moi

Rachel Brosnahan, La merveilleuse Mme Maisel

Quinta Brunson, École primaire Abbott

Natacha Lyonne, Visage impassible

Jenna Ortega, Mercredi







Acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique

F. Murray Abraham, Le Lotus Blanc

Nicolas Braun, Succession

Michel Imperioli, Le Lotus Blanc

Théo James, Le Lotus Blanc

Matthieu Macfadyen, Succession

Alan Ruck, Succession

Will Sharp, Le Lotus Blanc

Alexandre Skarsgård, Succession







Actrice de soutien exceptionnelle dans une série dramatique

Jennifer Coolidge, Le Lotus Blanc

Elisabeth Debicki, La Couronne

Meghann Fahy, Le Lotus Blanc

Sabrina Impacciatore, Le Lotus Blanc

Place Aubrey, Le Lotus Blanc

Rhéa Seehorn, Tu ferais mieux d’appeler Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simone Tabasco, Le Lotus Blanc







Acteur de soutien exceptionnel dans une série comique

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Service juridique

Mousse d’ébène-Bachrach, L’ours

Tyler James Williams, École primaire Abbott

Henri Winkler, Barry







Actrice de soutien exceptionnelle dans une série comique

Alex Borstein, La merveilleuse Mme Maisel

Ayo Edebiri, L’ours

Janelle James, École primaire Abbott

Sheryl Lee Ralph, École primaire Abbott

Temple de Junon, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Contraction







Série limitée ou anthologique exceptionnelle

Bœuf

Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones et les Six

Fleishman est en difficulté

Obi Wan Kenobi







Acteur principal exceptionnel dans une série limitée ou un film

Taron Egerton, Merle

Kumail Nanjiani, Bienvenue à Chippendales

Evan Peters, Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe, Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic

Michael Shannon, Georges et Tammy

Steven Yeun, Bœuf







Actrice principale exceptionnelle dans une série limitée ou un film

Lizzy Caplan, Fleishman est en difficulté

Jessica Chastain, Georges et Tammy

Dominique Fishback, Essaim

Riley Keough, Daisy Jones et les Six

Kathryn Hahn, De petites belles choses

Ali Wong, Bœuf







Acteur de soutien exceptionnel dans une série limitée ou un film

Murray Bartlett, Bienvenue à Chippendales

Paul Walter Hauser, Merle

Richard Jenkins, Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee, Bœuf

Ray Liotta, Merle

Jeune Mazino, Bœuf

Jesse Plemons, Aimer la mort







Actrice de soutien exceptionnelle dans une série limitée ou un film

Annaleigh Ashford, Bienvenue à Chippendales

Marie Bello, Bœuf

Claire Danois, Fleishman est en difficulté

Juliette Lewis, Bienvenue à Chippendales

Camila Morrone, Daisy Jones et les Six

Niecy Nash-Betts, Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Merritt Wever, De petites belles choses







Acteur invité exceptionnel dans une série dramatique

Murray Bartlett, Le dernier d’entre nous

James Cromwell, Succession

Lamar Johnson, Le dernier d’entre nous

Arian Moayed, Succession

GAGNANT : Nick Offerman, Le dernier d’entre nous

Keivonn Montréal Woodard, Le dernier d’entre nous







Actrice invitée exceptionnelle dans une série dramatique

Hiam Abbass, Succession

Cerise Jones, Succession

Mélanie Lynskey, Le dernier d’entre nous

GAGNANT : Tempête Reid, Le dernier d’entre nous

Anna Torv, Le dernier d’entre nous

Harriet Walter, Succession







Actrice invitée exceptionnelle dans une série comique

Becky Ann Baker, Ted Lasso

Quinta Brunson, Saturday Night Live

Taraji P. Henson, École primaire Abbott

GAGNANTE : Judith Light, Visage impassible

Sarah Niles, Ted Lasso

Harriet Walter, Ted Lasso







Acteur invité exceptionnel dans une série comique

Jon Bernthal, L’ours

Luc Kirby, La merveilleuse Mme Maisel

Nathan Lane, Seulement des meurtres dans le bâtiment

Pierre Pascal, Saturday Night Live

Olivier Platt, L’ours

GAGNANT : Sam Richardson, Ted Lasso







Téléfilm exceptionnel

Le Noël magique des montagnes de Dolly Parton

Île de Feu

Hocus Pocus 2

Proie

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic







Programme de compétition exceptionnel

La course fantastique

La course de dragsters de RuPaul

Survivant

Excellent chef

La voix







Hôte exceptionnel pour une émission de téléréalité ou de compétition

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski et Jonathan Van Ness, Oeil étrange

Nicole Byer, J’y suis arrivé

Padma Lakshmi, Excellent chef

Amy Poehler et Maya Rudolph, Le faire cuire

RuPaul, La course de dragsters de RuPaul







Animateur exceptionnel pour un jeu télévisé

Maïm Bialik, Péril

Steve Harvey, Querelle de famille

Ken Jennings, Péril

Keke Palmer, Mot de passe

Pat Sajak, Roue de la Fortune







Série de discussions exceptionnelles

L’émission quotidienne avec Trevor Noah

Jimmy Kimmel en direct

Tard dans la nuit avec Seth Meyers

Le spectacle tardif avec Stephen Colbert

Le problème avec Jon Stewart







Série de variétés scénarisées exceptionnelles

Un spectacle de croquis de dame noire

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

Saturday Night Live







Spécial Variété exceptionnelle (Live)

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII d’Apple Music avec Rihanna

Chris Rock : Indignation sélective

Elton John Live : adieu au Dodger Stadium

Les Oscars

75e édition des Tony Awards







Spécial variété exceptionnelle (préenregistré)

Carol Burnett : 90 ans de rire et d’amour

John Mulaney : Bébé J

Lizzo : Live en concert

Norman Lear : 100 ans de musique et de rire

Trevor Noah : J’aimerais que tu le fasses

Wanda Sykes : Je suis une artiste du spectacle







Série non-fiction hébergée ou spéciale exceptionnelle

La lumière que nous portons : Michelle Obama et Oprah Winfrey

Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David Letterman et Volodymyr Zelenskyy

Stanley Tucci : À la recherche de l’Italie

Goûtez à la nation avec Padma Lakshmi

United Shades of America avec W. Kamau Bell





