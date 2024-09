Liste des gagnants des Emmy Awards 2024

C’est la soirée la plus importante de la télévision, et elle s’annonce comme une soirée record si des prétendants comme « Shogun » et « The Bear » continuent de remporter les suffrages attendus.

Les choses ont commencé à tourner en boucle lors des Creative Arts Emmy Awards 2024, les 7 et 8 septembre, lorsque « Shōgun » a battu des records en remportant 14 trophées, raflant toutes les catégories à l’exception du thème principal et de la musique originale. « Shōgun » a réuni casting, photographie, costumes d’époque, montage, conception de la production d’époque/fantastique, coiffure d’époque/fantastique, conception du générique principal, maquillage d’époque/fantastique/science-fiction sans prothèse, maquillage prothétique, montage sonore, mixage sonore, effets visuels spéciaux et cascades, et a battu un record précédemment détenu par « Game of Thrones ».

Ce soir, la série dramatique de FX est nominée pour la meilleure série dramatique, parmi une série de nominations pour le prix d’acteur où elle semble poursuivre son parcours époustouflant.

Lisez la suite pour découvrir la liste complète des nominés et des gagnants des Emmy Awards (automne) 2024.

Série de conférences exceptionnelles

« Le spectacle quotidien »

« Jimmy Kimmel en direct »

« Soirée tardive avec Seth Meyers »

« Le Late Show avec Stephen Colbert »

Programme de concours de téléréalité exceptionnel

« La course incroyable »

« La course de dragsters de RuPaul »

« Top Chef »

« Les traîtres »

« La Voix »

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée, une anthologie ou un film

Jonathan Bailey, « Compagnons de voyage »

Robert Downey Jr. « Le sympathisant »

Tom Goodman-Hill, « Bébé renne »

John Hawkes, « True Detective : Le pays de la nuit »

Lamorne Morris, « Fargo »

Lewis Pullman, « Leçons de chimie »

Treat Williams, « Feud : Capote contre The Swans »

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée, une anthologie ou un film

Dakota Fanning, « Ripley »

Lily Gladstone, « Sous le pont »

Jessica Gunning, « Bébé renne »

Aja Naomi King, « Leçons de chimie »

Diane Lane, « Feud : Capote contre The Swans »

Nava Mau, « bébé renne »

Kali Reis, « True Detective : Le Pays de la Nuit »

Meilleur acteur principal dans une série limitée ou d’anthologie ou dans un film

Matt Bomer, « Compagnons de voyage »

Richard Gadd, « Bébé renne »

Jon Hamm, « Fargo »

Tom Hollander, « Feud : Capote contre The Swans »

Andrew Scott, « Ripley »

Meilleure actrice principale dans une série limitée, une série d’anthologie ou un film

Jodie Foster, « True Detective : La nuit dans la campagne »

Brie Larson, « Leçons de chimie »

Temple de Junon, « Fargo »

Sofia Vergara, « Griselda »

Naomi Watts, « Feud : Capote contre The Swans »

Série limitée ou d’anthologie exceptionnelle

« Bébé renne »

« Fargo »

« Leçons de chimie »

« Ripley »

« True Detective : Le Pays de la Nuit »

Meilleur second rôle dans une série dramatique

Tadanobu Asano, « Shōgun »

Billy Crudup, « L’émission du matin »

Mark Duplass, « L’émission du matin »

Takehiro Hira, « Shōgun »

Jack Lowden, « Chevaux lents »

Jonathan Pryce, « La Couronne »

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Christine Baranski, « L’âge d’or »

Nicole Beharie, « L’émission du matin »

Elizabeth Debicki, « La Couronne »

Greta Lee, « L’émission du matin »

Lesley Manville, « La Couronne »

Karen Pittman, « L’émission du matin »

Holland Taylor, « L’émission du matin »

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

Jennifer Aniston, « The Morning Show »

Carrie Coon, « L’âge d’or »

Maya Erskine, « M. et Mme Smith »

Anna Sawai, « Shogun »

Imelda Staunton, « La Couronne »

Reese Witherspoon, « L’émission du matin »

Meilleur acteur principal dans une série dramatique

Idris Elba, « Détournement »

Donald Glover, « M. et Mme Smith »

Walton Goggins, « Fallout »

Gary Oldman, « Chevaux lents »

Hiroyuki Sanada, « Shogun »

Dominic West, « La Couronne »

Série dramatique exceptionnelle

« La Couronne »

« Tomber »

« L’âge d’or »

« L’émission du matin »

« M. et Mme Smith »

« Shogun »

« Chevaux lents »

« Problème à 3 corps »

Meilleur second rôle masculin dans une série comique

Lionel Boyce, « L’ours »

Paul W. Downs, « Hacks »

Ebon Moss-Bachrach, « L’ours »

Paul Rudd, « Il n’y a que des meurtres dans le bâtiment »

Tyler James Williams, « École élémentaire Abbott »

Bowen Yang, « Saturday Night Live »

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique

Carol Burnett, « Palm Royale »

Liza Colón-Zayas, « L’ours »

Hannah Einbinder, « Hacks »

Janelle James, « École élémentaire Abbott »

Sheryl Lee Ralph, « École élémentaire Abbott »

Meryl Streep, « Il n’y a que des meurtres dans le bâtiment »

Meilleur acteur principal dans une série comique

Matt Berry, « Ce que nous faisons dans l’ombre »

Larry David, « Limitez votre enthousiasme »

Steve Martin, « Il n’y a que des meurtres dans le bâtiment »

Martin Short, « Il n’y a que des meurtres dans le bâtiment »

Jeremy Allen White, « L’ours »

D’Pharaoh Woon-A-Tai, « Chiens de la réserve »

Meilleure actrice principale dans une série comique

Quinta Brunson, « École élémentaire Abbott »

Ayo Edebiri, « L’ours »

Selena Gomez, « Il n’y a que des meurtres dans le bâtiment »

Maya Rudolph, « Butin »

Jean Smart, « Hacks »

Kristen Wiig, « Palm Royale »

Série comique exceptionnelle

« École élémentaire Abbott »

« L’ours »

« Limitez votre enthousiasme »

« Hacks »

« Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble »

« Palme royale »

«Chiens de réservation»

« Ce que nous faisons dans l’ombre »