Liste des gagnants des Emmy Awards 2023 – The Hollywood Reporter

De gauche à droite ; « Succession », « The Bear » et « Beef » figuraient parmi les grands gagnants lundi soir.

VALERIE MACON/AFP via Getty Images (3)

Succession a été nommée meilleure série dramatique, et L’ours a été nommée meilleure série comique aux Primetime Emmy Awards 2023, décernés lundi soir.

En outre, Bœuf a été nommée meilleure série limitée ou anthologique, tandis que La course de dragsters de RuPaul a remporté le meilleur programme de concours de téléréalité.

La semaine dernière ce soir avec John Oliver a remporté le prix de la meilleure série de variétés scénarisée, et L’émission quotidienne avec Trevor Noah a été nommée meilleure série de débats.

Ayo Edebiri, Jennifer Coolidge, Matthew Macfadyen, Quinta Brunson, Jeremy Allen White, Niecy Nash-Betts, Ebon Moss-Bachrach, Ali Wong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Paul Walter Hauser et Steven Yeun figuraient parmi les gagnants par intérim.

Les nominations ont été annoncées en juillet lors d’une cérémonie virtuelle organisée par Yvette Nicole Brown et le président de la TV Academy, Frank Scherma. Pour être éligibles aux prix de cette année, les émissions de télévision devaient avoir été diffusées entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

La série des Primetime Emmys 2023 devait initialement avoir lieu en septembre, mais a été retardée en raison des grèves des scénaristes et des acteurs. (Les cérémonies des Creative Arts Emmys ont également été retardées, jusqu’aux 6 et 7 janvier ; découvrez tous les gagnants de ces cérémonies ici.)

L’émission des Primetime Emmy Awards 2023 a été diffusée en direct du Peacock Theatre (anciennement Microsoft Theater) sur Fox. Anthony Anderson a animé la cérémonie.

En outre, l’Académie de télévision a décerné le Prix des Gouverneurs 2023 à GLAAD, pour son « travail pendant près de quatre décennies visant à assurer une représentation juste, précise et diversifiée de la communauté LGBTQ dans les industries des médias et du divertissement et à défendre l’égalité LGBTQ ». La présidente et directrice générale de GLAAD, Sarah Kate Ellis, a accepté cet honneur.

Voici un guide de ce que vous devez savoir sur l’émission des Primetime Emmy Awards de lundi soir.

Une liste complète des gagnants des Primetime Emmys Awards 2023 suit.

Meilleure série dramatique

Andor (Disney+)

Tu ferais mieux d’appeler Saul (AMC)

La Couronne (Netflix)

Maison du Dragon (HBO/Max)

Le dernier d’entre nous (HBO/Max)

Succession (HBO/Max) (GAGNANT)

Le Lotus Blanc (HBO/Max)

Vestes jaunes (Afficher l’heure)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jeff Ponts (Le vieil homme)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession) (GAGNANT)

Bob Odenkirk (Tu ferais mieux d’appeler Saul)

Pierre Pascal (Le dernier d’entre nous)

Jérémie Fort (Succession)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Sharon Horgan (Mauvaises sœurs)

Mélanie Lynskey (Vestes jaunes)

Elisabeth Moss (Le conte de la servante)

Bella Ramsey (Le dernier d’entre nous)

Keri Russell (Le diplomate)

Sarah Snook (Succession) (GAGNANT)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

F. Murray Abraham (Le Lotus Blanc)

Nicolas Braun (Succession)

Michael Imperioli (Le Lotus Blanc)

Théo James (Le Lotus Blanc)

Matthieu Macfadyen (Succession) (GAGNANT)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (Le Lotus Blanc)

Alexandre Skarsgård (Succession)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Jennifer Coolidge (Le Lotus Blanc) (GAGNANT)

Elizabeth Debicki (La Couronne)

Meghann Fahy (Le Lotus Blanc)

Sabrina Impacciatore (Le Lotus Blanc)

Place Aubrey (Le Lotus Blanc)

Rhéa Seehorn (Tu ferais mieux d’appeler Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (Le Lotus Blanc)

Meilleure série comique

École primaire Abbott (ABC)

Barry (HBO/Max)

L’ours (FX) (GAGNANT)

Service juridique (Amazon Freevee)

La merveilleuse Mme Maisel (Première vidéo)

Seulement des meurtres dans le bâtiment (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mercredi (Netflix)

Meilleure actrice dans une série comique

Christine Applegate (Mort pour moi)

Rachel Brosnahan (La merveilleuse Mme Maisel)

Quinta Brunson (École primaire Abbott) (GAGNANT)

Natacha Lyonne (Visage impassible)

Jenna Ortega (Mercredi)

Meilleur acteur dans une série comique

Bill Hader (Barry)

Martin court (Seulement des meurtres dans le bâtiment)

Jason Segel (Contraction)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen Blanc (L’ours) (GAGNANT)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Service juridique)

Mousse d’ébène-Bachrach (L’ours) (GAGNANT)

Tyler James Williams (École primaire Abbott)

Henri Winkler (Barry)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique

Alex Borstein (La merveilleuse Mme Maisel)

Ayo Edebiri (L’ours) (GAGNANT)

Janelle James (École primaire Abbott)

Sheryl Lee Ralph (École primaire Abbott)

Temple de Junon (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Contraction)

Meilleure série limitée ou anthologique

Bœuf (Netflix) (GAGNANT)

Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Daisy Jones et les Six (Première vidéo)

Fleishman est en difficulté (effets)

Obi Wan Kenobi (Disney+)

Meilleure actrice dans une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

Lizzy Caplan (Fleishman est en difficulté)

Jessica Chastain (Georges et Tammy)

Dominique Fishback (Essaim)

Catherine Hahn (De petites belles choses)

Riley Keough (Daisy Jones et les Six)

Ali Wong (Bœuf) (GAGNANT)

Meilleur acteur dans une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

Taron Egerton (Oiseau noir)

Kumail Nanjiani (Bienvenue à Chippendales)

Evan Peters (Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer)

Daniel Radcliffe (Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic)

Michael Shannon (Georges et Tammy)

Steven Yeun (Bœuf) (GAGNANT)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

Murray Bartlett (Bienvenue à Chippendales)

Paul Walter Hauser (Oiseau noir) (GAGNANT)

Richard Jenkins (Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer)

Joseph Lee (Bœuf)

Ray Liotta (Oiseau noir)

Jeune Mazino (Bœuf)

Jesse Plémons (Aimer la mort)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

Annaleigh Ashford (Bienvenue à Chippendales)

Marie Bello (Bœuf)

Claire Danois (Fleishman est en difficulté)

Juliette Lewis (Bienvenue à Chippendales)

Camila Morrone (Daisy Jones et les Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer) (GAGNANT)

Merritt Wever (De petites belles choses)

Meilleure écriture pour une série comique

Barry (HBO/Max)

Bill Hader, écrit par

L’ours (FX) (GAGNANT)

Christopher Storer, écrit par

Service juridique (Amazon Freevee)

Mekki Leeper, Écrit par

Seulement des meurtres dans le bâtiment (Hulu)

John Hoffman, écrit par

Matteo Borghèse, Écrit par

Rob Turbovski, écrit par

Les deux autres (HBO/Max)

Chris Kelly, écrit par

Sarah Schneider, Écrit par

Ted Lasso (Apple TV+)

Brendan Hunt, Écrit par

Joe Kelly, écrit par

Jason Sudeikis, Écrit par

Meilleure écriture pour une série dramatique

Andor (Disney+)

Beau Willimon, Écrit par

Mauvaises sœurs (Apple TV+)

Sharon Horgan, téléplay par

Dave Finkel, téléplay par

Brett Baer, ​​téléplay par

Tu ferais mieux d’appeler Saul (AMC)

Gordon Smith, écrit par

Tu ferais mieux d’appeler Saul (AMC)

Peter Gould, écrit par

Le dernier d’entre nous (HBO/Max)

Craig Mazin, écrit pour la télévision par

Succession (HBO/Max) (GAGNANT)

Jesse Armstrong, écrit par

Le Lotus Blanc (HBO/Max)

Mike White, écrit par

Meilleure écriture pour une série limitée ou d’anthologie ou un téléfilm

Bœuf (Netflix) (GAGNANT)

Lee Sung Jin, écrit par

Île de Feu (Hulu)

Joel Kim Booster, Écrit par

Fleishman est en difficulté (effets)

Taffy Brodesser-Akner, écrit pour la télévision par

Proie (Hulu)

Patrick Aison, Écrit par & Histoire par

Dan Trachtenberg, Histoire de

Essaim (Première vidéo)

Janine Nabers, Teleplay de & Story de

Donald Glover, histoire de

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic (La chaîne Roku)

Al Yankovic, Écrit par

Éric Appel, Écrit par

Meilleure écriture pour une série de variétés

L’émission quotidienne avec Trevor Noah (Comédie centrale)

Dan Amira, rédacteur en chef

Lauren Sarver Means et Daniel Radosh, rédacteurs principaux

David Angelo, Devin Delliquanti, Zach DiLanzo, Jennifer Flanz, Jason Gilbert, Josh Johnson, David Kibuuka, Matt Koff, Trevor Noah, Joseph Opio, Randall Otis, Zhubin Parang, Kat Radley, Scott Sherman, Ashton Womack, écrivains

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO) (GAGNANT)

Daniel O’Brien, Owen Parsons, Charlie Redd, Joanna Rothkopf, Seena Vali, rédacteurs principaux

Johnathan Appel, Ali Barthwell, Tim Carvell, Liz Hynes, Ryan Ken, Mark Kramer, Sofia Manfredi, John Oliver, Taylor Kay Phillips, Chrissy Shackelford, écrivain

Tard dans la nuit avec Seth Meyers (CNB)

Alex Baze, rédacteur en chef

Seth Reiss, Mike Scollins, écriture supervisée par

Sal Gentile, Examen plus approfondi Écriture supervisée par/Écrit par

Jermaine Affonso, Karen Chee, Bryan Donaldson, Matt Goldich, Dina Gusovsky, Jenny Hagel, Allison Hord, Mike Karnell, John Lutz, Seth Meyers, Ian Morgan, Amber Ruffin, Mike Shoemaker, Ben Warheit, Jeff Wright, Écrit par

Le spectacle tardif avec Stephen Colbert (CBS)

Ariel Dumas, Jay Katsir, rédacteurs en chef

Delmonte Bent, Michael Brumm, Aaron Cohen, Stephen T. Colbert, Paul Dinello, Glenn Eichler, Gabe Gronli, Barry Julien, Michael Cruz Kayne, Eliana Kwartler, Matt Lappin, Caroline Lazar, Pratima Mani, Felipe Torres Medina, Opus Moreschi, Carley Moseley, Asher Perlman, Tom Purcell, Kate Sidley, Brian Stack, John Thibodeaux, Steve Waltien, écrivains

Saturday Night Live (CNB)

Alison Gates, Streeter Seidell, Kent Sublette, rédacteurs en chef

Gary Richardson, Will Stephen, Celeste Yim, écriture supervisée par

Bryan Tucker, écrivain principal

Rosebud Baker, Dan Bulla, Michael Che, Mike DiCenzo, Alex English, Jimmy Fowlie, Martin Herlihy, John Higgins, Steve Higgins, Vannessa Jackson, Colin Jost, Écrit par

Erik Kenward, Ben Marshall, Lorne Michaels, Jake Nordwind, Ceara O’Sullivan, Clare O’Kane, Ben Silva, Asha Ward, Auguste White, écrit par

Pete Schultz, rédacteur en chef de la mise à jour du week-end

Megan Callahan-Shah, Dennis McNicholas, Josh Patten, KC Shornima, mise à jour du week-end Écrit par

Meilleure réalisation pour une série dramatique

Andor (Disney+)

Benjamin Caron, Réalisé par

Mauvaises sœurs (Apple TV+)

Dearbhla Walsh, réalisé par

Le dernier d’entre nous (HBO/Max)

Peter Hoar, réalisé par

Succession (HBO/Max)

Andrij Parekh, Réalisé par

Succession (HBO/Max) (GAGNANT)

Mark Mylod, réalisé par

Succession (HBO/Max)

Lorène Scafaria, Réalisé par

Le Lotus Blanc (HBO/Max)

Mike…