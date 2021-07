Liste des gagnants de X Factor : qui a remporté chaque série et qui a-t-il battu en finale ?

THE X Factor a donné à certaines des plus grandes stars de la pop du monde leur percée dans la musique.

Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, avec The Sun révélant que la série doit être interrompue – nous revenons ici sur les anciens champions de The X Factor et sur ceux qu’ils ont dû battre pour être couronné vainqueur…

2004 – Steve Brookstein

Steve Brookstein est devenu le favori des mamans et a remporté la toute première place de champion X Factor en 2004.

Mentoré par Simon Cowell, il a battu le groupe d’opéra G4 et le jeune chanteur Tabby Callaghan en finale – malgré les protestations de Sharon Osbourne.

Il a ensuite sorti Against All Odds en tant que single de son gagnant, qui a atteint le numéro un au Royaume-Uni.

Mais après un album, il a été abandonné.

Il a cependant maintenu un niveau d’attention de la presse grâce à la vocalisation de quelques opinions extrêmes sur Twitter.

2005 – Shayne Ward

Shayne est devenu un favori tout au long de la deuxième série de X Factor et a été couronné vainqueur en 2005, battant Andy Abraham.

Son single, That’s My Goal, est devenu numéro un à Noël.

Depuis lors, il a sorti quatre albums – un premier album éponyme qui a été 4x platine lors de sa sortie en avril 2006 ; Breathless, qui est devenu 5x platine après sa sortie en 2007; Obsession en 2010, qui n’a pas réussi à tracer; et Closer, qu’il a sorti en 2015 indépendamment après avoir été abandonné par son label.

En plus de sa carrière musicale, il a ensuite endossé le rôle de Staycee Jaxx dans la comédie musicale Rock of Ages des années 80 dans le West End et est resté avec le spectacle de 2011 à 2012.

Il est maintenant surtout connu pour ses talents d’acteur, devenant un acteur régulier de Coronation Street depuis 2015 jusqu’à son départ émotionnel en 2018.

Mais il a depuis déclaré qu’il avait l’intention de revenir à la musique.

2006 – Léona Lewis

Le single de son gagnant, A Moment Like This, a atteint le statut de platine et a passé quatre semaines au numéro un.

Après sa victoire contre Ray Quinn, elle est devenue la première gagnante internationalement reconnue de l’émission, brisant le marché américain difficile.

En 2017, elle a sorti cinq albums, dont un album de Noël, et son premier album Spirit s’est vendu à 9 millions d’exemplaires.

Ses succès massifs incluent une reprise de Snow Patrol’s Run et la chanson originale Bleeding Love, et elle a remporté deux prix MOBO et un VMA.

Elle a également joué dans la comédie musicale Cats en tant que personnage de Grizabella à Broadway en 2016.

2007 – Léon Jackson

Mentoré par Dannii Minogue, Leon Jackson est devenu le vainqueur choc de la série, battant Rhydian Roberts pour la victoire.

Reprenant le morceau de Mariah Carey et Whitney Houston, When You Believe, en tant que chanson de son gagnant, il est devenu le single le plus vendu de 2007 et Leon est devenu le premier chanteur écossais à obtenir un numéro un pour Noël.

Il sort un album avec SyCo l’année suivante, avant de rompre les liens avec le label et de faire cavalier seul.

Leon n’a pas encore fait de sortie de suivi, mais voyage vers et depuis Los Angeles en tant qu’auteur-compositeur.

2008 – Alexandra Burke

Alexandra Burke a remporté la victoire contre JLS lors de la finale de la série 2008, bien que les deux aient connu un succès pop incroyable.

Ses singles à succès incluent une reprise du morceau emblématique Hallelujah et les hymnes de danse Bad Boys, All Night Long et Broken Heels.

Elle a sorti deux albums depuis sa victoire, Overcome en 2009 et Heartbreak on Hold en 2012, ainsi que l’EP Renegade en 2015.

Son succès a été si grand qu’elle a été personnellement vérifiée par Beyonce comme quelqu’un avec qui elle voulait collaborer, et elle a signé un accord pour être le visage de la marque de mode Dolce and Gabbana.

Alexandra est depuis montée sur scène, assumant le rôle principal dans la comédie musicale Sister Act et le rôle de Whitney Houston dans The Bodyguard in the West End.

2009 – Joe McElderry

Joe n’avait que dix-huit ans lorsqu’il a réussi à remporter la série 2009 du concours de talents.

Ses collègues finalistes, Olly Murs et Stacey Solomon, ont également remporté un énorme succès en tant que pop star et présentateur de télévision respectivement.

Son single, une reprise du hit de Miley Cyrus, The Climb, n’a pas réussi à atteindre la première place après une campagne réussie pour obtenir la première place de Rage Against the Machine’s Killing In The Name Of.

Après deux ans avec le label SyCo de Simon Cowell, il a été abandonné et a été repris par Decca Records.

En 2011, Joe s’est essayé au chant d’opéra dans la deuxième série de Popstar à Opera Star – et a poursuivi sa séquence de victoires en devenant champion à la maison.

Il a gagné avec un impressionnant 77% des voix, battant Cheryl Baker en finale.

En 2014, il est devenu le remplaçant d’urgence de The Jump après la blessure d’Henry Conway – et encore une fois, il a remporté l’émission.

Joe est maintenant dans une production en tournée de la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber, Joseph and his Amazing Technicolor Dreamcoat.

C’est la deuxième fois qu’il joue ce rôle, après avoir initialement obtenu le rôle d’une tournée de janvier à juillet 2016.

2010 – Matt Cardle

Après que Matt ait remporté l’émission, il a été nominé pour un prix BRIT pour son single de gagnant, When We Collide, à l’origine par Biffy Clyro.

Cependant, son succès a été rapidement dépassé par celui des One Direction – qui l’a choqué en deuxième place lors de la finale.

Après un an, Matt a décidé de quitter son label, citant qu’il « avait besoin d’être égoïste » alors que One Direction continuait à dominer les charts et par conséquent l’attention du label.

Il a sorti quatre albums studio depuis sa victoire et a joué le rôle principal dans la comédie musicale Memphis dans le West End en 2015.

2011 – Petit mélange

Le groupe de quatre filles a été formé par Simon pendant le processus d’audition et est devenu le plus grand groupe gagnant de la série à ce jour.

Alors que d’autres (comme One Direction et Olly Murs) ont connu un succès commercial, Little Mix a brisé le moule en étant les seuls à remporter la compétition et à connaître un énorme succès.

Ils ont été le premier groupe à remporter la compétition, battant Marcus Collins, et ont également battu des records détenus par les Spice Girls aux États-Unis.

À ce jour, ils ont sorti cinq albums, tous culminant dans le top dix, et leurs chansons à succès incluent Salute, Black Magic, Shout Out To My Ex et Woman Like Me.

2012 – James Arthur

James Arthur a été couronné vainqueur de la neuvième série de l’émission après avoir battu Jahmene Douglas.

Il est devenu le vainqueur de X Factor le plus vendu à cette date avec ses débuts – une reprise de Shontelle’s Impossible.

Son single de suivi, « You’re Nobody ’til Somebody Loves You », a atteint la deuxième place des charts britanniques et son premier album éponyme a fait de même en novembre 2013.

Mais James a connu le côté moins désirable de la célébrité peu de temps après avoir remporté le X Factor – avec plusieurs femmes se présentant et révélant ses «sexcapades» avec elles, dont Ria Vincent et une prostituée qui a révélé qu’elle avait commis un acte sexuel sur James alors qu’il gardait son chaussettes.

Danielle Withey, 18 ans, a révélé que la chanteuse lui avait fait aller chercher une bouteille de vin rose à 5 £, puis portait son pull.

James a été exclu de SyCo en juin 2014, mais dans un premier temps, il a démissionné chez SyCo Records après avoir nettoyé son numéro.

Sorti de Say you Won’t Let Go en septembre 2016, il s’est hissé au sommet des charts musicaux britanniques, ainsi qu’à la 11e place du Billboard Hot 100 américain.

Son album suivant, Back From The Edge, est sorti en octobre 2016 et a également dominé les charts, confirmant que ses fans l’avaient accueilli à nouveau sous les projecteurs.

2013 – Sam Bailey

Lors des finales en direct, Sam s’est efforcée de s’assurer sa place en affrontant des concurrents tels que Sam Callahan, Luke Friend et Tamera Foster.

Quand elle a gagné, Sam a atteint la place convoitée de numéro un de Noël avec une reprise de Skyscraper de Demi Lovato.

Après The X Factor, Sam a sorti son premier album The Power Of Love en mars 2014. L’album a atteint la première place du classement des albums au Royaume-Uni et s’est vendu à plus de 160 000 exemplaires.

Elle a autofinancé son deuxième album, Sing My Heart Out, après avoir été supprimée par le label de Simon Cowell.

En 2016, Bailey a joué dans la comédie musicale Chicago où elle a joué le rôle de Mama Morton et en mai 2017, elle a été annoncée comme un rôle principal dans Fat Friends: The Musical.

2014 – Ben Haenow

Lorsque Ben a remporté le X Factor en 2014, il a sorti une reprise de Something I Need de One Republic et encore une fois, la chanson s’est classée numéro un à Noël.

Il a ensuite poursuivi son succès en duo avec Kelly Clarkson sur le single Second Hand Heart et en sortant un premier album éponyme l’année suivante.

Il a quitté SyCo en janvier 2016 et travaille depuis de manière indépendante.

Fleur East, qui est arrivée deuxième, a poursuivi la séquence des finalistes en surpassant les gagnants et a obtenu du succès dans les charts grâce à ses hymnes de danse, dont Sax.

2015 – Louisa Johnson

Louisa a décroché la première place de la série après avoir battu le duo Reggie N Bollie lors de la finale de 2015.

Elle était également la plus jeune gagnante de l’émission à ce jour, n’ayant que dix-sept ans lorsqu’elle a obtenu la couronne.

Après la sortie du single de son gagnant, Forever Young, elle a figuré sur le single de Clean Bandit, Tears.

La star devait sortir son album en 2016, mais l’a repoussé à 2017.

Elle a également travaillé avec une autre ancienne star de X Factor, Olly Murs, pour la sortie de la chanson Unpredictable, et a fait une tournée au Royaume-Uni en tant que première partie.

2016 – Matt Terry

Battant Saara Aalto et 5 After Midnight à la première place, Matt a été le premier gagnant à ne PAS obtenir de contrat avec SyCo.

Au lieu de cela, il a été signé sur le label Sony RCA dans le but de faire de lui le « nouveau Olly Murs ».

En novembre 2017, il a sorti son premier album, Trouble, qui est devenu le premier album le plus vendu de la série à ce jour, n’arrivant qu’à la 29e place des charts.

Il est revenu au X Factor en 2017 pour interpréter son single, The Thing About Love, qui a culminé à la 51e place des charts officiels.

2017 – Rak-Su

Le quatuor de Watford a été le deuxième groupe à atteindre la première place – et a été le premier à sortir un duo en tant que single de leur gagnant.

Avant même que le groupe ne soit couronné champion, leurs performances pour chaque spectacle en direct étaient répertoriées, trois atteignant la première place du classement iTunes.

Leur single, Dimelo, était une chanson qu’ils avaient eux-mêmes créée et interprétée avec Wyclef Jean et Naughty Boy.

Grace Davies était leur finaliste et le chanteur français Kevin Davy White est arrivé troisième.

2018 -Dalton Harris

Le chanteur d’origine jamaïcaine a remporté la 15e série de X Factor en 2018.

À l’époque, l’hôte Dermot O’Leary l’avait annoncé comme le champion, battant les autres finalistes Scarlett Lee et Antony Russell.

Depuis qu’il a remporté le concours ITV, le chanteur a produit un morceau avec James Arthur, ancien de X Factor, intitulé Power of Love – qui a atteint la 4e place.

Le 20 juillet 2019, Dalton s’est produit au Reggae Sumfest à Montego Bay, en Jamaïque, l’un des plus grands festivals de musique des Caraïbes.

