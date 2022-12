Liste des gagnants de Strictly Come Dancing: TOUS les anciens gagnants de Stacey Dooley à Alesha Dixon

STRICTLY Come Dancing réchauffe depuis longtemps nos nuits d’hiver, avec des tangos alléchants et des rumbas torrides. La série à succès BBC One a débuté en 2004 et, au fil des ans, a couronné 19 gagnants.

Qui a gagné Strictly Come Dancing ?

2004 – Natasha Kaplinsky

La première série de Strictly s’est déroulée de mai à juillet 2004, avant d’être déplacée vers son spot automne / hiver désormais régulier. Aux côtés de Brendan Cole – l’un des seuls professionnels à rester dans l’émission tout au long – la présentatrice Natasha Kaplinsky a remporté le premier prix après avoir battu sept autres concurrents. Leur danse la plus marquante était la samba, qui leur a valu 37 points.

2004 – Jill Halfpenny

AP : Association de la presse

Jill Halfpenny entrera dans l’histoire de Strictly en tant que première candidate à remporter un 40 parfait. Face à la rude concurrence de Julian Clary et Denise Lewis, Jill a battu la compétition pour remporter la balle scintillante. Elle était associée au professionnel Darren Bennett, qui est resté dans la série jusqu’en 2009.

2005 – Darren Gough

vérifier les droits d’auteur

Darren Gough a secoué son image de dur à cuire pour devenir l’un des rares à remporter le trophée Strictly aux côtés de Lilia Kopylova. Commençant le spectacle avec l’un des scores les plus bas, Darren n’a jamais été le meilleur interprète des spectacles. Lors de la finale, les notes des juges l’ont placé à la dernière place derrière ses concurrents, mais les téléspectateurs ont pensé différemment. Zoe Ball s’est classée troisième, tandis que le coureur de haies olympique Colin Jackson est arrivé deuxième.

2006 – Mark Ramprakash

Bbc

Avec Karen Hardy lui montrant le chemin, le joueur de cricket Mark est devenu le deuxième de son sport à montrer une capacité surprenante sur la piste de danse. Ils ont réussi à décrocher un score parfait avec une samba lors de la semaine 9, dansant sur I Go To Rio de Peter Allen, ainsi qu’une samba en finale sur Hot Hot Hot. Matt Dawson et Emma Bunton se sont respectivement classés 2e et 3e.

2007 – Alesha Dixon

Bbc

Alesha Dixon a tellement impressionné qu’elle est devenue juge[/caption]

La chanteuse Alesha Dixon et le danseur professionnel Matthew Cutler ont remporté la victoire avec une série de routines époustouflantes, dont un Cha Cha à Crazy in Love. Après sa victoire, elle est revenue plus tard dans la série en tant que juge de courte durée, avant de rejoindre l’équipe de Britain’s Got Talent. Ils ont battu Matt DiAngelo et sa partenaire Flavia Cacace en finale – bien qu’ils aient fini en couple, donc je suppose que tout le monde était gagnant ici.

2008 – Tom Chambers

Bbc

Tom Chambers a battu Rachel Stevens, star du S Club 7, lors de la finale aux côtés de sa partenaire de danse professionnelle, Camilla Dallerup. L’acteur de Holby City n’était pas le grand favori, mais malgré les notes qui lui ont été attribuées par les juges, il est resté en sécurité tout au long. Il a terminé sa course dans l’émission en exécutant un Foxtrot et une Salsa – qui étaient tous deux les scores les plus bas contre ses concurrents – mais il a quand même gagné.

2009 – Chris Hollins

Bbc

Chris Hollins a battu le morceau de savon Ricky Whittle lors de la finale pour être couronné champion de 2009. En partenariat avec Ola Jordan, qui a depuis quitté la série et est devenue une star à part entière, la paire a noué des liens étroits pendant leur passage dans la série. Bien que Ricky soit le meilleur buteur et le favori de longue date, Chris a conquis le public à la maison qui a appelé pour le sauver.

2010 – Kara Tointon

AP : Association de la presse

L’ancienne star d’EastEnders, Kara Tointon, s’est tournée vers la danse pour la série 2010. En partenariat avec Artem Chigvintsev (avec qui elle a ensuite eu une relation), le duo est devenu imparable sur le dancefloor. Elle a battu Matt Baker et Pamela Stephenson en finale avec un American Smooth sur Cry Me a River de Justin Timberlake et une valse sur If You Don’t Know Me By Now.

2011 – Harry Judd

AP : Association de la presse

La star de McFly, Harry Judd, a fait face à une rude concurrence de la part de Chelsee Healey et de Jason Donovan – le trio remportant presque TOUJOURS la première place de leurs concurrents. Cependant, grâce à un American Smooth et un Argentin Tango en finale, il remporte le trophée Glitterball. Il a été associé à Aliona Vilani pendant toute la durée de la compétition.

2012 – Louis Smith

Bbc

Les gymnastes Louis Smith et Flavia Cacace ont remporté la victoire face à Kimberley Walsh et Denise Van Outen. Bien que Denise ait obtenu le meilleur score pendant neuf des douze semaines, Louis a conquis le public et soulevé le trophée. Ils ont obtenu un score parfait de 40 pour leur dernier showdance, Rule The World by Take That.

2013 – Abbaye Clancy

Bbc

Le mannequin Abbey Clancy a montré qu’elle était plus qu’un joli visage avec un tour de tueur sur la série 2013. Elle a été jumelée avec Aljaz Skorjanec pour le spectacle, et dans la finale a battu Natalie Gumede et Susanna Reid. C’était la première année d’une série d’apparitions finales du professionnel Kevin Clifton.

2014 – Caroline Flack

Polycopié

La regrettée Caroline Flack, aux côtés de Pacha Kovalev, habituée de longue date, a remporté la première place de la série 2014 de l’émission. Elle a affronté les stars de la pop Frankie Bridge et Simon Webbe lors de la finale et en est sortie victorieuse. Après avoir obtenu le premier score parfait de toute la série en demi-finale, la paire a décroché trois 40 parfaits lors de la finale avec leurs performances, y compris un showstopper à Angels de Robbie Williams. Leur comédie de Charleston aux années 50 a frappé Istanbul (pas Constantinople) a cimenté leur destin, et ils ont attrapé la boule de paillettes.

2015 – Jay McGuiness

AP : Association de la presse

Jay McGuiness, qui s’est fait connaître dans le groupe de garçons The Wanted, a séduit le public presque immédiatement avec son jeu de jambes sophistiqué. En fait, le public a été indigné pendant la semaine du cinéma trois semaines plus tard, lorsque son jive désormais emblématique à Misourlou de Pulp Fiction ne lui a valu que 37 points, car les juges ont déclaré qu’il était «trop tôt» pour un 40 parfait. Avec sa partenaire Aliona Vilani, il a battu les actrices Georgia May Foote et Kellie Bright remporteront le trophée. La série était la dernière d’Aliona, et elle a quitté la série en tête après avoir décroché la première place.

2016 – Ore Oduba

AP : Association de la presse

En partenariat avec Joanne Clifton, le présentateur sportif Ore Oduba a soulevé le trophée après avoir battu Louise Redknapp et Danny Mac. La victoire a été rendue encore plus douce pour Joanne après avoir affronté son frère, Kevin, en finale. Ils ont terminé leur séquence de victoires avec deux scores parfaits et ont conquis le public avec leurs danses optimistes sur des chansons qui comprenaient un American Smooth à Singin ‘In the Rain et un jive à Runaway Baby.

2017 – Joe McFadden

Joe McFadden a émergé comme un gagnant choc de la quinzième série de l’émission. En partenariat avec Katya Jones, les deux ont remporté la victoire en battant la gagnante de X-Factor Alexandra Burke, la présentatrice de radio Debbie McGee et l’ancienne actrice d’Emmerdale Gemma Atkinson. Après avoir enregistré le meilleur score en seulement une semaine tout au long de la série, l’enthousiasme et le travail acharné de Joe l’ont propulsé en finale où il a conquis le cœur et l’esprit des fans pour soulever le trophée.

2018 – Stacey Dooley

Bbc

Stacey et Kevin posent fièrement avec le trophée de balle scintillante Strictly Come Dancing[/caption]

Comme Joe l’année précédente, Stacey Dooley a été régulièrement surclassée par certaines de ses collègues célébrités, obtenant le score le plus élevé des juges en une semaine seulement. Cependant, sa chimie avec Kevin Clifton était indéniable et les fans ont profité de l’énergie qu’ils ont montrée à chaque performance. Les interprétations des journalistes du Foxtrot et du Paso Doble lors de la finale ont suffi à la voir couronnée gagnante de Strictly.

2019 – Kevin Fletcher

2019 – Kevin Fletcher

Kelvin Fletcher et son partenaire de danse Oti Mabuse ont été couronnés champions de Strictly Come Dancing 2019. L’ancienne star d’Emmerdale qui jouait Andy Sugden dans le feuilleton ITV, ne faisait même pas partie du concours de danse de la BBC. Mais après avoir remplacé la star de Made In Chelsea, Jamie Laing, il a coupé le souffle des juges et des fans avec son interprétation de la Samba la première semaine. Bruno Tonioli est même allé jusqu’à décrire la performance comme la plus grande première danse qu’il ait jamais vue sur Strictly.

2020 – Bill Bailey

Bill Bailey et Oti Mabuse ont été couronnés vainqueurs de Strictly Come Dancing 2020. Après les performances de HRVY, Maisie Smith et Jamie Laing, l’artiste Bill est devenu le candidat le plus âgé à remporter le trophée Giltterball. Annonçant le résultat à la fin de la spectaculaire série de neuf semaines, l’animatrice Tess Daly a déclaré: “Le moment que nous attendions tous… les champions Strictly de 2020 sont Bill et Oti.” Champion Bill a déclaré: «C’est surréaliste, extraordinaire et merveilleux. “Je n’aurais jamais pensé que nous irions aussi loin. Je n’aurais jamais pensé qu’on arriverait en finale. « J’ai eu le professeur le plus extraordinaire et le danseur le plus extraordinaire. « Quelqu’un qui a cru en moi depuis le début. Elle a trouvé quelque chose en moi et m’a transformé en ceci – en danseur. Merci Oti.

2021 – Rose Ayling-Ellis

Pennsylvanie

Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice détiennent le célèbre trophée Glitterball après avoir été couronnés champions Strictly 2021.[/caption]

Rose Ayling-Ellis et son partenaire de danse Giovanni Pernice étaient par procuration. Ils se sont affrontés avec John Whaite et Johannes Radebe. La victoire de Rose signifie qu’elle est devenue la première personne sourde à gagner dans l’émission, la paire marquant deux scores parfaits lors de la finale. S’exprimant après leur victoire, Giovanni a fait l’éloge de la femme “incroyable” qui a réalisé tous ses “rêves”, la qualifiant de “rêve”.