Liste des gagnants de Big Brother USA : Où sont-ils maintenant ?

BIG Brother est une émission de télé-réalité populaire qui coupe les concurrents du monde extérieur pour coexister dans une maison isolée.

Le spectacle a été créé pour la première fois en 2000 et a depuis couronné 24 gagnants.

Big Brother est une émission de compétition populaire de CBS[/caption]

Liste des gagnants de Big Brother : où sont-ils maintenant ?

Saison 1 : Eddie McGee

Eddie McGee a remporté Big Brother 1[/caption]

Eddie McGee a été couronné premier vainqueur de Big Brother en 2000.

Après le spectacle, il a commencé une carrière d’acteur et a été vu dans plusieurs productions, dont Confidant, The Angel, Drop Dead Roses et The Human Race.

Eddie a également fait des apparitions dans des émissions populaires comme NCIS : Los Angeles, Chicago Med et Law & Order.

Saison 2 : Will Kirby

William “Will” Kirby a remporté Big Brother 2[/caption]

Will Kirby a remporté la deuxième saison de Big Brother en 2001.

Après avoir joué dans l’émission, le dermatologue esthétique a animé l’émission de rencontres NBC Love Shack, et est apparu plus tard dans six épisodes de Bravo’s Battle of The Network Reality Stars.





Il a également remporté l’édition célébrité de The Price is Right en 2016.

En 2022, Will a interprété le rôle de Karales le chasseur de primes dans Le livre de Boba Fett.

Il s’est marié avec Erin Brodie en 2017 mais a demandé le divorce peu de temps après en juillet 2021.

Saison 3 : Lisa Donahue

Lisa Donahue a remporté Big Brother 3[/caption]

Lisa Donahue est devenue la première femme gagnante de l’histoire de Big Brother après avoir remporté la saison 3 en 2002.

Après le spectacle, l’ancienne barman a commencé une carrière dans la photographie et a lancé sa propre entreprise à Los Angeles.

Saison 4 : Jun Song

Jun Song a remporté Big Brother 4[/caption]

Jun Song a remporté Big Brother en 2003 et est devenu le premier gagnant asiatique de la franchise.

Après l’émission, l’ancien directeur des investissements est devenu stratège de contenu et a accueilli un fils, Noah.

Saison 5 : Drew Daniel

Drew Daniel a remporté Big Brother 5[/caption]

Drew Daniel a remporté Big Brother en 2004.

Après le spectacle, Drew a eu une brève carrière d’acteur, jouant dans le film He’s Such a Girl et la série télévisée Related.

Cependant, en dehors de ses anciens rôles, peu d’informations sont disponibles sur lui aujourd’hui, car il a tendance à rester à l’écart des projecteurs et des réseaux sociaux.

Saison 6 : Maggie Ausburn

Maggie Ausburn a remporté Big Brother 6[/caption]

Maggie Ausburn a remporté Big Brother en 2005.

Comme Drew, Maggie s’est également éloignée des projecteurs après sa victoire car peu d’informations sont disponibles à son sujet aujourd’hui.

Saison 7 : Mike Malin

Mike “Boogie” Malin a remporté Big Brother 7[/caption]

Mike “Boogie” Malin a remporté la saison 7 de Big Brother et a ensuite participé à Big Brother: All-Stars et à la saison 14 de Big Brother.

Au fil des ans, il a également joué des rôles mineurs dans des émissions de télévision et des films, notamment Chump Change, Hood of Horror, Fishes et Gun.

Il a également été vu dans le clip d’Enrique Iglesias pour la chanson Do You Know? en 2007 et a été mentor sur Famous Food de VH1 en 2011.

En juin 2021, Malin a été condamné à deux ans de probation et à une peine de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir harcelé le vainqueur de la saison 2 Will Kirby, selon Newsweek.

À l’époque, il a dû passer trois jours en prison et a été condamné à effectuer 160 heures de travaux d’intérêt général.

Saison 8 : Dick Donato

Dick Donato a remporté Big Brother 8[/caption]

Dick Donato a remporté Big Brother en 2007.

Après avoir remporté la saison 8, il est revenu dans la franchise en tant que concurrent de la saison 13 avec sa fille, Daniele, mais est parti le sixième jour après que les producteurs lui ont dit qu’il était séropositif, selon Big Brother Network.

En dehors de ses apparitions dans Big Brother, Dick passe ses journées à animer le podcast Dick at Night.

Saison 9 : Adam Jasinski

Adam Jasinski a remporté Big Brother 9[/caption]

Adam Jasinski a remporté la saison 9 de Big Brother en 2008.

Après le spectacle, Adam a fait face à des problèmes juridiques et a finalement passé quelques années derrière les barreaux avant de devenir un professionnel de la santé mentale et de la toxicomanie ainsi qu’un interventionniste certifié NADAI.

Il a également écrit le livre My Kid’s on Drugs, Now What?, qui détaille son parcours avec la dépendance et la guérison.

En 2011, Adam a été condamné à quatre ans de prison fédérale pour des accusations de drogue et d’impôt, selon The Hollywood Reporter.

Saison 10 : Dan Gheesling

Dan Gheesling a remporté Big Brother 10[/caption]

Dan Gheesling a remporté Big Brother lors de la saison 10 par un vote unanime.

Il est ensuite revenu dans la franchise lors de la saison 14, où il a terminé deuxième.

Dan est depuis devenu un streamer Twitch à succès et a écrit plusieurs livres.

En juillet 2011, il a épousé Chelsea Niemiec et est maintenant père de deux fils, Desmond et Miles.

Saison 11 : Jordan Lloyd

Jordan Lloyd a remporté Big Brother 13[/caption]

Jordan Lloyd a remporté Big Brother en 2009.

Pendant l’émission, elle a rencontré son mari, Jeff Schroeder, et a continué à concourir à ses côtés lors de la 16e saison de The Amazing Race.

Le couple est ensuite revenu à Big Brother en 2011.

Maintenant, Jordan passe souvent ses journées dans le Colorado à s’occuper de ses deux fils.

Saison 12 : Hayden Moss

Hayden Moss a remporté Big Brother 12[/caption]

Hayden Moss a remporté Big Brother 12.

Après cela, il a participé à Survivor: Blood vs. Water avec sa petite amie d’alors et a terminé à la septième place.

Il a également joué dans quelques épisodes de The Bold and the Beautiful en 2014.

Saison 13 : Rachel Reilly

Rachel Reilly a remporté Big Brother 13[/caption]

Rachel Reilly a remporté la saison 13 de Big Brother en 2011.

Après le spectacle, Rachel a continué à jouer au théâtre et est apparue dans plusieurs productions, dont Papa, Barbee Rehab et The Bold and the Beautiful.

Elle a également participé à trois saisons de The Amazing Race et a remporté un épisode de Fear Factor en 2017.

Depuis 2012, Rachel est mariée à Brendon Villegas, qui est également le père de ses deux enfants.

Saison 14 : Ian Terry

Ian Terry a remporté Big Brother 14[/caption]

Ian Terry a remporté la saison 14 de Big Brother en 2012.

Il est ensuite revenu dans la franchise en 2020 pour participer à Big Brother: All-Stars.

Aujourd’hui, il réside au Texas et travaille comme consultant senior à l’EPMI.

Saison 15 : Andy Herren

Andy Herren a remporté Big Brother 15[/caption]

Andy Herren est devenu le premier gagnant ouvertement gay de Big Brother après avoir participé à l’émission en 2013.

Après le spectacle, Andy est devenu un orateur public.

Saison 16 : Derrick Levasseur

Derrick Levasseur remporte Big Brother 16[/caption]

Derrick Levasseur a remporté la saison 16 de Big Brother en 2014.

Après le spectacle, l’ancien sergent de police a continué à servir d’enquêteur sur Breaking Homicide d’Investigation Discovery.

Il a également publié un livre et lancé sa propre société d’enquêtes privées et de conseil.

En 2011, il épouse Jana Donlin, avec qui il partage deux filles.

Saison 17 : Steve Moïse

Steve Moses a remporté Big Brother 17[/caption]

Steve Moses a remporté Big Brother lors de la saison 17.

Après le spectacle, il a déménagé à Orlando, en Floride, et a ouvert Oasis Senior Advisors.

Saison 18 : Nicole Franzel

Nicole Franzel a remporté Big Brother 18[/caption]

Nicole Franzel a concouru sur Big Brother 16 et est revenue plus tard en 2016 pour Big Brother 18, qu’elle a remporté.

En 2020, Nicole a également participé à Big Brother 22: All-Stars, où elle s’est classée troisième.

En dehors de la franchise Big Brother, l’ancienne infirmière a été vue en compétition sur The Amazing Race en 2018 aux côtés de son mari, Victor Arroyo.

Elle est également l’animatrice du podcast Coco Caliente et la fondatrice de la ligne de vêtements Franny & The Fox.

En 2021, Nicole et Victor se sont mariés et ont accueilli leur premier enfant peu de temps après.

Saison 19 : Josh Martinez

Josh Martinez a remporté Big Brother 19[/caption]

Josh Martinez a remporté la saison 19 de Big Brother en 2017.

Après le spectacle, il a joué dans un épisode de The Bold and the Beautiful et est apparu sur plusieurs saisons de The Challenge.

Il réside maintenant à Miami, en Floride, et publie souvent des articles sur sa vie et son parcours de remise en forme sur Instagram à plus de 231 000 abonnés.

Saison 20 : Kaycee Clark

Kaycee Clark a remporté Big Brother 20[/caption]

Kaycee Clark a remporté la saison 20 de Big Brother en 2018.

Après le spectacle, Kaycee a remporté The Challenge: Spies, Lies, and Allies et a été finaliste sur Total Madness et Double Agents.

La joueuse de football professionnelle est également PDG de Socially Obsessed et publie souvent des articles sur sa vie sur Instagram à près de 500 000 abonnés.

Depuis 2020, elle est en couple avec Nany Gonzalez.

Saison 21 : Jackson Michie

Jackson Michie a remporté Big Brother 21[/caption]

Jackson Michie a remporté la saison 21 de Big Brother en 2019.

Après le spectacle, il a déménagé à Los Angeles avec sa petite amie Holly Allen, mais les deux se sont séparés peu de temps après.

Aujourd’hui, il passe ses journées à travailler comme influenceur sur les réseaux sociaux.

Saison 22 : Cody Calafiore

Cody Calafiore a remporté Big Brother 22[/caption]

Cody Calafiore a concouru pour la première fois sur Big Brother en 2014 et est ensuite revenu en 2020 pour remporter Big Brother 22.

Après son premier succès avec Big Brother, il a commencé une carrière d’acteur et a été vu dans plusieurs productions, notamment Clinton Road, Set It Up, Welcomed to Hope et Magic in Mount Holly.

Il est également actif sur Twitch et est le co-animateur du podcast The Winners Circle.

Saison 23 : Xavier Prater

Xavier Prather a remporté Big Brother 23[/caption]

Xavier Prather a remporté la saison 23 de Big Brother en 2021.

Peu de temps après sa victoire, il a participé au Challenge.

Saison 24 : Taylor Hale

Taylor Hale a remporté la saison 24[/caption]

Taylor Hale est entrée dans l’histoire en devenant la première femme noire à remporter le concours Big Brother.

Le jury a voté à une écrasante majorité pour elle dans une décision de 8 contre 1, et l’Amérique a voté pour elle en tant qu’invitée préférée, ce qui lui a valu 50 000 $ supplémentaires.

C’était la première fois que l’invité préféré des États-Unis remportait également la saison.

Après sa victoire, Hale a remporté le E! TV News Scoop Award de la meilleure star de télé-réalité.