Liste des finalistes des National Book Awards 2024 dans la catégorie fiction

Les dix prétendants au National Book Award for Fiction La National Book Foundation a annoncé aujourd’hui la liste des finalistes du National Book Award for Fiction 2024. Les finalistes des cinq catégories seront révélés le mardi 1er octobre dans le New York Times ; les gagnants seront annoncés en direct lors de la 75e cérémonie des National Book Awards et du dîner de charité le mercredi 20 novembre 2024. La liste des finalistes de fiction 2024 comprend des auteurs à tous les stades de leur carrière et comprend trois premiers romans et un premier recueil de nouvelles. Deux auteurs de la liste des finalistes de fiction ont déjà été honorés par la National Book Foundation : Karla Cornejo Villavicencio a été finaliste du National Book Award for Nonfiction en 2020 pour The Undocumented Americans ; et Rachel Kushner a été finaliste du National Book Award for Fiction en 2008 pour Telex from Cuba et en 2013 pour The Flamethrowers. Parmi ces dix finalistes figurent… Continuer la lecture « Liste des nominés pour les National Book Awards 2024 dans la catégorie fiction » » cible= »_blank »>

Les dix prétendants au National Book Award for Fiction

La National Book Foundation a annoncé aujourd’hui la Liste des finalistes pour le National Book Award 2024 pour FictionLes finalistes des cinq catégories seront dévoilés le mardi 1er octobre avec le Le New York Times; Les gagnants seront annoncés en direct lors du 75ème Cérémonie de remise des National Book Awards et dîner-bénéfice le mercredi 20 novembre 2024.

La liste des finalistes de fiction 2024 comprend des auteurs à tous les stades de leur carrière et comprend trois premiers romans et un premier recueil de nouvelles. Deux auteurs de la liste des finalistes de fiction ont déjà été honorés par la National Book Foundation : Karla Cornejo Villavicencio a été finaliste du National Book Award for Nonfiction en 2020 pour Les Américains sans papiers; et Rachel Kushner a été finaliste pour le National Book Award for Fiction en 2008 pour Télex de Cuba et en 2013 pour Les lance-flammes.

Parmi ces dix nominés figurent des boursiers du Guggenheim et du National Endowment for the Arts. Les auteurs de fiction récompensés cette année ont reçu de nombreux autres prix et distinctions, notamment le Booker Prize, le Dayton Literary Peace Prize et le Frank O’Connor International Short Story Award., le National Book Critics Circle Award for Fiction, le prix O. Henry, le prix PEN/Faulkner, le prix PEN/Jean Stein, le prix Windham Campbell et le prix Whiting. Leurs écrits ont été présentés dans Subvention, Magazine Harper, n +1, La Nation, La Nouvelle République, Le New Yorkerle Le New York Times, La Revue de Paris, Vogueet ailleurs.

Dans leurs derniers romans, deux auteurs réinventent le genre et élargissent le canon littéraire américain. Perceval Everettréinvention de Les aventures de Huckleberry Finn L’histoire se concentre sur Jim, un esclave en fuite qui a été relégué au rôle d’un compagnon aux manières douces dans le récit original de Mark Twain. Alors que Jim et Huck descendent le fleuve Mississippi, les lecteurs voient le monde à travers le point de vue de James, tandis qu’il ajuste son langage, ses manières et son apparence pour apaiser les Blancs qui l’entourent et pour protéger sa propre vie. Jacques considère l’intention de l’auteur et les possibilités d’action, même dans les contextes les plus racistes et les plus inéquitables. En dehors des États-Unis, Rachel Kushner présente aux lecteurs « Sadie Smith », une agente d’infiltration de 34 ans, expatriée américaine, engagée pour infiltrer un groupe d’écologistes radicaux français. Non croyante parmi les croyants, Sadie est au centre d’une communauté et reste impitoyablement individuelle même si ses employeurs continuent d’augmenter les enjeux. À la fois espionnage et thriller existentiel, Lac de la Création plonge dans le monde de l’idéologie, de l’activisme environnemental et, finalement, dans la nature même de l’identité.

Deux premiers romans présélectionnés suivent des protagonistes déterminés à tracer leur propre chemin. Catalina par Karla Cornejo Villavicencio L’histoire suit Catalina Ituralde, une étudiante sans papiers qui évolue au cours de sa dernière année à Harvard, alors qu’elle navigue entre une dynamique familiale complexe à la maison, des micro-agressions à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe et la menace imminente de l’expulsion de son grand-père. Catalina est l’histoire émouvante d’une jeune écrivaine déterminée à trouver l’amour et l’humour malgré – ou peut-être à cause – de l’incertitude de son avenir. Sam SaxL’histoire queer et juive du passage à l’âge adulte d’Ezra suit le temps qui s’écoule entre le moment où il s’immole par le feu et celui où il meurt lors d’une manifestation devant la Trump Tower. Racontée en vignettes qui détaillent tous ceux que le protagoniste du roman a aimés, tous les endroits où il s’est senti accepté ou exclu, et les raisons pour lesquelles il a décidé de cet acte final d’auto-immolation, Tu es mort est une exploration brûlante des histoires, des souvenirs et des politiques qui façonnent notre présent et notre avenir.

Deux titres présélectionnés présentent des recueils de nouvelles qui décrivent la réalité comme quelque chose de spéculatif. Situé à Lagos, au Nigéria, les narrateurs de Racines fantômes » 12 histoires évoquent l’horreur du quotidien : l’infidélité, les maladies mystérieuses, les souvenirs d’un accident tragique et la douleur de voir ses proches se détériorer. Tout au long de ce premier recueil, ‘Pemi Aguda explore avec compassion un groupe de personnages hantés par les regrets et en quête de liberté face aux fantômes de leurs ancêtres. Tony Tulathimutte‘s Rejet suit une série de personnages en ligne qui aspirent à l’intimité, à l’approbation et à la connexion dans la vie réelle. Alors qu’ils naviguent entre les rejets répétés – des applications de rencontres et des flux de médias sociaux aux chambres à coucher et aux bars – les personnages de ces sept histoires connectées mettent à nu la maladresse, l’isolement et les illusions occasionnelles de la vie et de l’amour à l’ère d’Internet.

Enfant, Khaled Abd al Hady entend à la radio une nouvelle qui change le cours de sa vie, le poussant à quitter sa Libye natale pour l’Écosse pour aller à l’université. Mes amis par Hisham Matar suit Khaled et deux amis vivant en exil en Grande-Bretagne alors qu’ils se rapprochent et se séparent au fil des décennies, aux prises avec la révolution, la guerre et leur loyauté envers eux-mêmes et leur patrie. La mort imminente hante le premier roman Martyr!dans lequel le poète Cyrus Shams se débat avec la perte qui a imprégné sa vie – la mort de sa mère dans une frappe aérienne américaine alors qu’il était bébé, son expatriation avec son père de leur Iran natal vers le Midwest américain, et plus tard la mort de son père par accident vasculaire cérébral – parallèlement à la guérison de sa propre dépendance à l’alcool et à la drogue. Alors que son obsession pour les martyrs grandit, Cyrus se donne pour tâche de découvrir le passé de sa famille, d’écrire un roman et de rencontrer une artiste iranienne en phase terminale qui vit ses derniers jours au Brooklyn Museum, à New York. Kaveh AkbarLa contemplation du deuil, de la dépendance, de l’amour et de la recherche d’espoir et de sens dans l’art.

Cette année, la liste des finalistes de fiction comprend deux titres qui interrogent le rôle du genre dans le mariage, dans le sexe et dans la création artistique. Un dimanche de novembre inhabituellement chaud, Kathleen Beckett, femme au foyer, mère et ancienne championne de tennis, enfile son vieux maillot de bain rouge, entre dans la piscine semi-abandonnée de son complexe d’appartements et refuse d’en sortir. Se déroulant sur une période de huit heures, Jessica Anthony‘s Le plus dresse un portrait intime du mariage à la fin des années 1950, ainsi que des secrets, des attentes et des amours perdues qui racontent l’histoire d’un couple apparemment banal et d’un moment culturel plus vaste. À quatre patteslorsqu’une artiste anonyme de 45 ans se rend de Los Angeles à New York pour une retraite d’écriture de deux semaines, elle abandonne spontanément ses plans et s’enregistre dans un motel quelconque et commence à passer du temps avec un homme marié de 31 ans, demandant à sa femme de redécorer sa chambre louée et osant imaginer un tout nouveau mode de vie. Miranda Juillet raconte l’histoire du désir, parfois désespéré, d’une femme de réinventer sa vie et de créer de l’art face à la monotonie, à la ménopause et à la mortalité.

Les éditeurs ont soumis un total de 473 livres pour le National Book Award for Fiction 2024. Les juges pour la fiction sont Jamie Ford, Lauren Groff (Chaise), Zeyn Joukhadar, Chawa Magañaet Réginald McKnightLes décisions des juges sont prises indépendamment du personnel et du conseil d’administration de la National Book Foundation, et les délibérations sont strictement confidentielles. Les décisions des juges sont prises indépendamment du personnel et du conseil d’administration de la National Book Foundation, et les délibérations sont strictement confidentielles. Pour plus d’informations sur les 75ème Cérémonie des National Book Awards et dîner de charité et pour vous inscrire à la diffusion, veuillez visiter nationalbook.org/awards.

Liste des finalistes du National Book Award for Fiction 2024 :

‘Pemi Aguda, Racines fantômes

Norton / WW Norton & Company

Kaveh Akbar, Martyr!

Bouton / Penguin Random House

Jessica Anthony, Le plus

Little, Brown et compagnie / Groupe Hachette Livre

Karla Cornejo Villavicencio, Catalina

Un monde / Penguin Random House

Perceval Everett, Jacques

Doubleday / Penguin Random House

Miranda Juillet, À quatre pattes

Livres Riverhead / Penguin Random House

Rachel Kushner, Lac de la Création

Scribner / Simon & Schuster

Hisham Matar, Mes amis

Random House / Pingouin Random House

Sam Sax, Tu es mort

McSweeney

Tony Tulathimutte, Rejet

William Morrow / Éditions HarperCollins