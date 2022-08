Liste des étudiants alléguant des abus en Saskatchewan. L’école chrétienne se développe rapidement

Le chœur d’anciens élèves d’une école chrétienne privée de Saskatoon qui racontent des histoires d’abus et de dégradations grandit.

Ils comprennent des enfants et des petits-enfants de hauts fonctionnaires de la Christian Center Academy et de la Saskatoon Christian Center Church adjacente.

L’école est maintenant connue sous le nom de Legacy Christian Academy. L’église a également subi un changement de nom, à Mile Two Church.

“Cet endroit a laissé une longue traînée de personnes maltraitées et endommagées. Je suis heureux que nous soyons sortis de cette communauté sectaire”, a déclaré Garrison Davis, 19 ans, petit-fils du pasteur d’origine de l’église.

La police de Saskatoon encourage les autres victimes présumées et leurs partisans à les contacter.

“En tant que policiers, nous comprenons que la décision de déposer un rapport officiel est une décision personnelle, en particulier lorsqu’elle concerne la violence interpersonnelle”, indique le communiqué envoyé par courrier électronique à CBC News jeudi. “Nous … encourageons ceux qui détiennent des informations jugées pertinentes pour l’enquête à se manifester et à soutenir ceux qui souhaitent faire un rapport formel en le faisant.”

L’ancien étudiant de la Christian Center Academy, Garrison Davis, dit que lui et d’autres ont été régulièrement «pagayés» des années après que la Cour suprême a interdit la pratique dans les écoles. (Soumis par Garrison Davis)

Plus tôt cette semaine, une enquête de CBC News a révélé que 18 anciens élèves avaient déposé des plaintes pour abus criminels auprès de la police de Saskatoon. Depuis que cette histoire a été publiée, CBC News a parlé à près d’une douzaine d’autres. La plupart disent qu’ils iront à la police.

Les nouvelles allégations couvrent une période plus longue que les plaintes initiales.

Davis a déclaré qu’il avait été pagayé à plusieurs reprises jusqu’au printemps 2012 et qu’il était courant d’entendre parler d’agressions similaires contre d’autres étudiants à cette époque.

“Ce n’est pas comme se faire écraser avec la main de quelqu’un. C’est une pagaie en bois dur spécialement conçue. Cela laisserait absolument des ecchymoses assez intenses et serait douloureux pendant des jours après”, a-t-il déclaré.

L’école dit qu’elle s’est excusée

La Cour suprême du Canada a déclaré que tous les châtiments corporels infligés par les responsables scolaires étaient illégaux à partir de janvier 2004. Des experts juridiques ont déclaré que tout pagayage ou autre force appliqué après cette date constituerait clairement une agression criminelle, et les écoles privées sont soumises aux mêmes lois.

Kieran Friesen, deuxième à partir de la droite, pose avec son partenaire et ses deux enfants. Friesen, fils de l’ancien directeur de la Christian Center Academy, a déclaré que les étudiants homosexuels et transgenres comme lui se sentaient traumatisés et criblés de culpabilité. Il a dit qu’il a fallu des années pour être fier de son identité. (Soumis par Kieran Friesen)

Les responsables de l’école ont refusé à plusieurs reprises les demandes d’entretien, mais ont publié deux déclarations écrites.

Dans le premier, ils ont déclaré que la pagaie n’avait pas eu lieu depuis “plus de deux décennies”. Dans le second, publié cette semaine, ils disent avoir “présenté de nombreuses excuses publiques et privées” aux étudiants ces dernières années.

Mais les étudiants disent que le canotage et d’autres abus étaient répandus pendant des années après la décision de la Cour suprême, et aucun étudiant n’est au courant d’excuses de quelque nature que ce soit.

CBC a demandé aux responsables des lettres, des courriels, des vidéos ou d’autres preuves d’excuses antérieures, mais personne de l’église ou de l’école n’a répondu.

“Un traumatisme auquel je suis toujours confronté”

Les étudiants disent que les mensonges doivent cesser et ils veulent que justice soit faite.

“C’est un traumatisme auquel je suis toujours confronté, [but] Je veux me lever et en parler”, a déclaré Kieran Friesen, dont le père séparé était le directeur de l’école lorsqu’il y était.

Friesen, qui est transgenre, a déclaré qu’il avait honte et était confus quant à son identité tout au long de son séjour à l’école. Après avoir obtenu son diplôme, il s’est automutilé et a envisagé de se suicider à cause de l’énorme culpabilité.

“J’ai toujours su que quelque chose était différent. Je ne pouvais pas en parler parce qu’on nous disait toujours que quelque chose de différent n’allait pas. J’avais constamment peur. Je ne pouvais pas être moi-même”, a déclaré Friesen, qui vit maintenant à Edmonton avec son partenaire et deux enfants.

Freisen et d’autres disent qu’ils ont été inspirés pour enfin parler publiquement lorsqu’ils ont vu les entretiens avec d’autres étudiants. Ils ont dit que cela leur montrait qu’ils n’étaient pas seuls.

Jillian Kudryk, ancienne élève de la Christian Center Academy, et d’autres demandent au gouvernement provincial de fermer l’école, maintenant connue sous le nom de Legacy Christian Academy. (Soumis par Jillian Kudryk)

“J’ai vu l’histoire cette semaine et j’ai décidé que je devais déposer un rapport de police, et je devais dire quelque chose”, a déclaré Jillian Kudryk, qui a déclaré avoir pagayé au moins 10 fois avant de quitter l’école en 2005 à l’âge de 15 ans à cause de détérioration de la santé mentale.

Son frère, Kristian Kudryk, a déclaré qu’il avait pagayé en 7e année en 2005 en raison de difficultés causées par un trouble d’apprentissage non diagnostiqué. Kudryk a déclaré que lui et d’autres avaient été forcés de s’agenouiller dans la cage d’escalier de l’école, étendant leurs bras droit devant alors que l’enseignant empilait des livres dans leurs mains. Lorsque leurs muscles se sont affaiblis et que les livres sont tombés, ils ont été obligés de les ramasser, de les rendre au professeur et de recommencer deux fois.

“Ces gens ont laissé une grande cicatrice dans ma vie. C’était un peu culte”, a-t-il déclaré.

Davis, Friesen, les Kudryks et d’autres ont déclaré que la violence physique était mauvaise, mais que la manipulation psychologique et spirituelle était pire.

Lorsque Kayla Pickles était présente à la fin des années 1990, elle a déclaré que le directeur l’appelait souvent dans son bureau après avoir enfreint l’une des nombreuses règles de l’école, comme interroger un enseignant. Elle a dit qu’il criait et criait après elle pendant deux ou trois heures d’affilée.

“Il a dit que j’étais rempli du diable et que je cédais au côté obscur”, a déclaré Pickles.

“Il aurait dû être fermé depuis longtemps”

Dans la déclaration de cette semaine, les responsables de l’école et de l’église disent qu’ils soutiendront tout ancien élève qui le demandera.

“Nous avons et coopérerons pleinement avec tous les responsables ou autorités qui enquêtent sur leurs actions”, lit-on dans le communiqué.

“Nous continuons d’encourager et de soutenir tout ancien élève qui pense avoir été maltraité ou agressé à déposer un rapport auprès de la police afin que ces affaires puissent faire l’objet d’une enquête et être traitées correctement et légalement.”

Mercredi, le NPD de la Saskatchewan a appelé le gouvernement provincial à suspendre plus de 700 000 $ de fonds publics versés annuellement à l’école, jusqu’à ce que ces graves allégations puissent faire l’objet d’une enquête.

Le bureau du ministre de l’Éducation, Dustin Duncan, a déclaré qu’aucune action ne serait envisagée tant que l’enquête policière ne serait pas terminée.

Les étudiants et les membres de l’opposition demandent au ministre de l’Éducation Dustin Duncan de geler le financement gouvernemental ou de fermer la Legacy Christian Academy à la lumière d’allégations d’abus. Un responsable du ministère a déclaré qu’aucune mesure ne serait prise tant que la police n’aurait pas conclu son enquête. (Kirk Fraser/Nouvelles de CBC)

Le dossier a été transmis aux procureurs de la Couronne pour envisager d’éventuelles accusations. Mais un e-mail envoyé aux étudiants indique que ce processus pourrait prendre une autre année.

La plupart des étudiants interrogés disent que Duncan doit intervenir pour protéger les autres enfants et que l’ensemble de l’établissement doit être définitivement fermé.

“Cela me rend malade”, a déclaré l’ancienne étudiante Brooke Parr, 25 ans. “Je pense qu’elle aurait dû être fermée il y a longtemps.”