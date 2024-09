Liste des Dodgers : Anthony Banda activé, liste des blessés Brent Honeywell

LOS ANGELES — Les Dodgers ont activé Anthony Banda de la liste des blessés jeudi, ajoutant à l’enclos des releveurs l’un des releveurs les plus prolifiques de l’équipe et un deuxième gaucher avant le match intermédiaire d’une série contre les Padres.

Banda a subi une fracture capillaire à la main gauche après avoir heurté un « objet solide », comme l’a dit le manager Dave Roberts, après avoir accordé deux points contre le Petits le 9 septembre. Banda a précisé plus tard qu’il avait frappé un distributeur de serviettes en papier dans les toilettes du club-house avec le côté de son poing, selon les deux cas. Mike DiGiovanna au Los Angeles Times et Bill Plunkett du registre du comté d’Orange.

Mais plutôt que de mettre fin à sa saison, Banda a pu revenir après avoir raté un peu plus des 15 jours minimum sur la liste des blessés.

« Je me suis mis dans une situation merdique », a déclaré Banda dimanche. « Mais je suis juste heureux d’être de retour. »

Banda, qui a eu 31 ans en août, a rejoint les Dodgers en mai dans le cadre d’un échange de ligue mineure avec les Guardians et, pendant qu’il était actif à Los Angeles, a lancé 46 des 96 matchs. Il a également été l’un des lanceurs les plus efficaces de l’enclos des releveurs, avec une MPM de 3,23 et une xERA de 3,42, toutes deux les meilleures de ses huit saisons dans les ligues majeures, tout en limitant les gauchers à seulement .230/.296/.284 cette année.

« Il ronge son frein », a déclaré Roberts mercredi. « Il est impatient d’y aller. »

Plus tôt jeudi, les Dodgers ont appelé Ben Casparius pendant un certain temps dans l’enclos des releveurs lorsque Brusdar Graterol a été placé sur la liste des blessés. Il semblait que l’activation de Banda pourrait attendre le week-end, mais 10 minutes avant le match, l’équipe a annoncé que Brent Honeywell avait été placé sur la liste des blessés avec un ongle cassé au majeur droit.

Cela met fin à la saison régulière pour Honeywell, qui a effectué deux séjours dans les majors cette année et a affiché une MPM de 2,62 et une xERA de 5,04 en 18 apparitions, avec 17 retraits au bâton et neuf buts sur balles en 34⅓ de manches.