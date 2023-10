Liste des courses 2024 : BHA confirme le lancement de 170 « Premier Racedays », des rencontres du dimanche soir et davantage de prix en argent | Nouvelles des courses

La British Horseracing Authority (BHA) a confirmé le lancement de 170 « Premier Racedays » dans le cadre d’une refonte majeure du calendrier des courses pour 2024.

Les changements, qui seront initialement introduits sur une base d’essai de deux ans, sont destinés à augmenter les prix en argent et la qualité des réunions de renom des courses.

Tous les Premier Racedays comprendront un nombre minimum de courses de classe supérieure, des prix minimum plus élevés – aucune course ne se déroulera pour moins de 20 000 £ (plat) et 15 000 £ (sauts) – et celles qui se dérouleront le samedi auront « de l’espace pour respirer ». » avec une « fenêtre protégée » pour réduire le nombre de conflits de luminaires.

Il y aura également des investissements importants dans les courses du dimanche dans le but d’augmenter l’engagement et les revenus tout au long du week-end, tandis que globalement, il y aura une réduction de 300 courses de sauts et de 20 rencontres de sauts qui, espère le BHA, créeront des courses plus compétitives et amélioreront la taille du peloton.

Les plans sont soutenus par un montant supplémentaire de 3,8 millions de livres sterling du Horserace Betting Levy Board (HBLB) pour les Premier Racedays et le BHA affirme que la modélisation de l’industrie projette une amélioration estimée à 90 millions de livres sterling des finances des courses britanniques sur une période de cinq ans de 2024 à 2028.

Titres du calendrier 2024 Calendrier réduit de 1 488 à 1 468 170 « Premier Racedays » sur 38 hippodromes Fenêtre protégée de deux heures entre 14h et 16h pour les samedis Premier Racedays Prix ​​minimum pour les rencontres Premier Raceday Des rencontres plus fortes le dimanche après-midi Pilote de six luminaires du dimanche soir en hiver Tous les changements mis en œuvre initialement sur une base d’essai de deux ans

Julie Harrington, directrice générale de la BHA, a déclaré : « L’élaboration du calendrier de cette année a été un processus véritablement collaboratif à une échelle que je n’ai jamais vue auparavant dans notre industrie, le sport tirant dans la même direction pour atteindre un objectif commun. Je suis extrêmement reconnaissant envers mes équipes du BHA et tous ceux qui se sont engagés de manière si constructive dans ce processus.

« Il y avait un accord dans l’ensemble de l’industrie sur le fait que des mesures étaient nécessaires pour accroître l’attrait des courses auprès des clients le plus tôt possible, ainsi que pour faire face aux vents contraires auxquels ce sport est actuellement confronté.

Image:

29 « Premier Racedays » seront organisés un dimanche et six épreuves hivernales du dimanche soir seront testées





« Nous acceptons et nous nous attendons à ce qu’avec des changements significatifs, il y en aura toujours qui auront le sentiment que les cartes ne leur sont pas tombées dessus. Cependant, l’objectif de ces changements est qu’ils développent le sport dans son ensemble, avec des bénéfices qui s’étendent à tout le monde. l’ensemble de l’industrie à moyen et long terme.

« Il s’agit de la première étape majeure de ce qui est un plan de transformation à long terme. On s’attend à ce que les changements génèrent davantage de revenus, ce qui nous permettra d’investir dans d’autres domaines clés, notamment en attirant de nouveaux fans et de nouveaux propriétaires et en augmentant la récompense. et la reconnaissance de tous nos participants existants.

« Tous ces changements sont introduits à titre expérimental. Ils seront étroitement surveillés et mesurés. »