Liste des cotes du nouveau manager de Manchester United, favori surprenant

Les chances du nouveau manager de Manchester United sont bonnes, le patron sortant Erik ten Hag luttant sous la pression à Old Trafford.

Les Diables Rouges ont connu un début de saison difficile avec seulement deux victoires lors de leurs six premiers matches toutes compétitions confondues. Il est peu probable que les Diables Rouges abandonnent le Néerlandais pour l’instant, l’ETH ayant acquis une certaine confiance ces derniers mois, grâce à son travail remarquable la saison dernière. Mais il n’en reste pas moins intrigant de voir les noms liés au rôle.

Avec une multitude de grands noms qui pourraient être parachutés au poste de Ten Hag, l’un de ces patrons serait-il en mesure de réparer le désordre actuel à Manchester United ?

1. Zinédine Zidane : 4/1

Zinedine Zidane est favori pour le poste à Manchester United (Crédit image : PA)

Zinedine Zidane pour le poste à Manchester United semble être une décision paresseuse : juste parce qu’il est le plus grand manager actuellement sans emploi, il est un favori pour Old Trafford ? C’est pourtant exactement pour cela qu’il pourrait être embauché.

Zizou est au chômage depuis son deuxième passage au Real Madrid et serait pointilleux sur l’endroit où il fera son retour. Alors que la hiérarchie de United cherche de plus en plus désespérément quelqu’un pour « réparer » United, opter pour un entraîneur triple vainqueur de la Ligue des Champions semble être le genre de décision qu’ils prendraient…

2. Julien Nagelsmann : 11/2

Julian Nagelsmann a dirigé le Bayern Munich pour la dernière fois (Crédit image : Getty Images)

Des rapports lient Julian Nagelsmann au rôle allemand que Hansi Flick a récemment quitté – ce qui l’exclurait du poste de Manchester United, mais pour des circonstances extraordinaires.

Pourtant, United pourrait bien créer de telles circonstances. La dernière fois, ils ont fait appel à un manager par intérim pour attendre la bonne personne – et ils pourraient essayer une astuce similaire pour embaucher correctement Nagelsmann après l’Euro. L’ancien patron du Bayern Munich aurait signé un contrat à court terme jusqu’après le tournoi.

3. Roberto De Zerbi : 15/2

Roberto De Zerbi a fait un travail fantastique à Brighton (Crédit image : Getty Images)

Si vous ne pouvez pas le battre…

Roberto De Zerbi a été l’un des managers les plus impressionnants au monde au cours de l’année écoulée, emmenant Brighton & Hove Albion en Europe et mettant en œuvre un style de jeu qui a été envié par beaucoup. Quitterait-il les Seagulls à la mi-saison pour reprendre un géant de la Premier League ? Eh bien, le dernier manager l’a fait.

4. Michael Carrick : 9/1

Michael Carrick a eu du mal avec Middlesbrough cette saison (Crédit image : Getty)

En difficulté à Middlesbrough en ce moment, Michael Carrick pourrait s’éloigner de la dernière place du championnat pour rejoindre Manchester United de tous les clubs.

Cela semble impossible, mais l’ancien milieu de terrain a excellé en tant qu’entraîneur à Old Trafford, est bien considéré par le club et a connu un intérim réussi après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer. Des choses plus étranges se sont produites.

5. Graham Potter : 10/1

Graham Potter a quitté Chelsea la saison dernière (Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Vous pouvez le voir, n’est-ce pas ? Cela n’a peut-être pas fonctionné à Chelsea, mais Manchester United semble mieux adapté stylistiquement à Graham Potter.

Ancien jeune brillant du football anglais, Potter a peut-être un peu terni sa réputation à Stamford Bridge mais ce serait le moyen idéal pour réhabiliter son image. Il y a là-bas une équipe avec laquelle il pourrait certainement travailler – et Potter a toujours apprécié le rôle des autres qui doutent de lui à Brighton. Il serait sans aucun doute également adopté par les fans de United pour son style de jeu positif.

