Liste des clubs de football appartenant à des fans dans le monde

Une grande partie du football moderne est largement contrôlée par de gros propriétaires, tels que des milliardaires et des fonds d’investissement soutenus par l’État. Mais il existe un certain nombre de clubs de football appartenant à des supporters – dont certains sont de grande envergure – qui donnent le pouvoir au peuple.

Ces clubs, soutenus par leurs membres et/ou supporters, restent liés aux racines ouvrières et ouvrières de ce sport. Même un ventilateur individuel peut en faire partie, souvent pour un investissement minime. En fait, vous avez affaire à un modeste nabab multi-clubs – cet auteur a été copropriétaire/membre de trois de ces clubs, des deux côtés de l’Atlantique.

Voici quelques-uns des clubs de football les plus remarquables appartenant à des fans dans le monde :

Argentine

Presque tous les clubs de football argentins appartiennent à leurs membres. Cela inclut les grands clubs, comme Boca Juniors (315 000+ membres) et Rivière Plate (281 000+ membres).

SV Autriche Salzbourg

Ce club a été fondé par des fans en 2005, en signe de protestation après que le SV Austria Salzbourg d’origine ait été repris par Red Bull et rebaptisé Red Bull Salzbourg.

D’autres clubs notables en Autriche contrôlés par leurs membres comprennent SK Rapid Vienne et SK Sturm Graz.

Brésil

Bien que la propriété privée soit autorisée au Brésil (ce qui a permis l’existence d’équipes telles que Red Bull Bragatino), la plupart des clubs appartiennent à leurs membres à but non lucratif. Cela inclut de nombreux grands clubs – parmi lesquels Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos, Saõ Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, Corinthianset Grêmio.

HNK Hajduk Split

La propriété du club est diviser (excusez le jeu de mots) entre 30,6% contrôlés par une association de supporters et 65,92% détenus par la ville de Split elle-même.

Barcelone SC

Le club équatorien, comme son homonyme espagnol, est contrôlé par ses membres.

Angleterre et Royaume-Uni

Il existe de nombreux clubs appartenant à des supporters au Royaume-Uni, occupant pour la plupart les niveaux inférieurs du jeu. Dans certains cas, il peut s’agir de « clubs phénix », lancés après la disparition ou la relocalisation d’une équipe locale. Parfois, des clubs sont créés pour protester contre la propriété de clubs historiques plus grands.

Certains des clubs les plus remarquables ont inclus Exeter City, Chesterfield FC, AFC Rushden et Diamants, Enterrer l’AFC, Darlington FC, Hereford FC, AFC Wimbledonet FC United de Manchester. Les clubs avec une propriété partielle des fans comprennent Accrington Stanley, Ville de Luton, Ville de Norwich, Ville de Swansea, et La ville de York. Jusqu’au fameux rachat récent, Wrexham AFC était contrôlé par une fiducie de supporters.

De plus, les équipes écossaises appartenant majoritairement à des fans comprennent Puits mère, Cœurset St. Mirren. Celtique, Rangers, Dundee, Dundee United, Livingston, et Raith Rovers avoir une propriété partielle des fans

SC Bastia

Le club français de Ligue 2, basé en Corse, fonctionne comme une « société coopérative d’intérêt collectif ». Les investisseurs possèdent 35 % du club, tandis que le reste est réparti entre les supporters, les entreprises locales, les communautés et les anciens employés et joueurs.

Allemagne

L’un des exemples les plus célèbres de propriété de fans se trouve en Allemagne. Dans ce pays, le contrôle majoritaire d’un club par une seule personne ou entité est interdit par la loi. Soit le club lui-même, soit sa société holding doivent être contrôlés par des membres disposant d’un vote de 50 % + 1. Les principales exceptions à cette règle sont le Bayer Leverkusen et le VfL Wolfsburg, qui ont été fondés en tant qu’équipes de travail pour les employés de l’entreprise (respectivement Bayer et Volkswagen) plusieurs années avant l’existence de la règle des 50+1. Le RB Leipzig contourne sans doute cette règle, avec des membres fortement limités et entièrement contrôlés par les employés de Red Bull.

Mais le reste des clubs allemands bien connus – Bayern Munich, Borussia Dortmund, Eintracht Francfort, Schalke 04, Hambourg SV, FC St.Paulietc., sont tous contrôlés par les membres.

Panathinaïkos

Le club grec appartient en partie à des fans, l’Alliance panathénaïque détenant une partie des actions.

FC Yokohama

Formé par des supporters en 1998 après une fusion entre les Yokohama Flügels et leurs rivaux locaux, les Marinos. En conséquence, le Yokohama FC est devenu la première équipe sportive professionnelle appartenant à des supporters au Japon.

le Portugal

De nombreux clubs du pays sont organisés sous le nom de Sociedade Anónima Desportiva ou SAD. Cela donne donc aux membres/actionnaires le dernier mot sur la façon dont les choses sont gérées. Les clubs ainsi créés comprennent les « Big 3 » – Porto, Benfica et Sportif.

ESPAGNE

Les grands clubs espagnols sont connus pour être contrôlés par leurs membres ou socios. FC Barcelone, Real Madrid, Athletic Bilbao, et Osasuna sont des clubs traditionnels composés de membres. La plupart des autres clubs professionnels sont gérés comme des sociétés SAD, similaires aux configurations portugaises, ce qui permet toujours un certain contrôle des supporters.

États-Unis

Les normes de la Pro League (PLS) de la Fédération américaine de football interdisent spécifiquement les clubs de football appartenant à une majorité de fans dans les divisions professionnelles. Le contrôle majoritaire doit être exercé par une seule personne possédant une certaine valeur nette. Cependant, des clubs appartenant à des supporters existent dans les niveaux amateurs inférieurs, et une participation minoritaire des supporters est apparue dans les deuxième et troisième niveaux.

Les clubs majoritairement contrôlés par les supporters comprennent Bearfight FC de Wilmington (DE), Lansing Common FC, Minneapolis City FC, PDX FC (Portland, OR), et San Francisco City FC.

De plus, la propriété partielle des fans dans les rangs professionnels comprend Chattanooga FC, Détroit City FCet ainsi de suite, Oakland Racines SC.

Remarquable dans le autre le football, le type américain, celui de la NFL Packers de Green Bay est une organisation communautaire à but non lucratif. L’équipe est contrôlée par plus de 537 000 actionnaires. Cette structure a permis à l’une des organisations sportives les plus importantes au monde de rester basée dans la 300e ville des États-Unis en termes de population. Les Packers sont la seule grande équipe sportive américaine appartenant à la communauté.

Il peut être facile de devenir déprimé en pensant au jeu moderne. Entre les rachats soutenus par l’État et les entreprises, les parrainages douteux et les idées néfastes comme la Super League, les fans peuvent souvent sembler être une réflexion après coup. Cependant, avec des clubs comme ceux-ci, contrôlés par les supporters, la véritable force vitale du sport reste la première priorité.