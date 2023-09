Liste des clubs de football américains en Europe

Le football était autrefois un sport de niche aux États-Unis. Le soutien aux clubs européens était largement limité aux poches d’expatriés et aux zones à forte population immigrée. Et du point de vue commercial, l’idée d’un propriétaire américain pour l’un de ces clubs était presque impensable. Mais ces jours sont longs […]

Le football était autrefois un sport de niche aux États-Unis. Le soutien aux clubs européens était largement limité aux poches d’expatriés et aux zones à forte population immigrée. Et du point de vue commercial, l’idée d’un propriétaire américain pour l’un de ces clubs était presque impensable. Mais cette époque est révolue depuis longtemps. Au 21e siècle, ce sport – tant national qu’étranger – est l’un des plus populaires du pays. Et la liste des clubs de football américains s’est considérablement allongée.

Des plus petits aux plus grands, les clubs soutenus par les États-Unis parsèment le continent et sont présents dans presque toutes les grandes compétitions européennes. Ni la pression intense des supporters locaux ni la menace de relégation n’ont freiné l’intérêt des propriétaires américains à se lancer dans le plus grand sport d’Europe.

Alors, quelles équipes ont des dollars rouges, blancs et bleus pour payer la note ? Voici une liste de certains clubs de football américains en Europe.

Clubs de football américains en Europe

AC Milan

En 2022, RedBird Capital Partners a pris le contrôle des géants italiens pour 1,3 milliard de dollars. La société est également impliquée dans Fenway Sports Group (voir Liverpool ci-dessous), le Toulouse FC français et la ligue de football XFL.

Arsenal

Le nord de Londres Artilleurs sont détenus majoritairement par Stan Kroenke depuis 2011. Arsenal n’est qu’un joyau dans l’immense portefeuille sportif du milliardaire américain. Il est également propriétaire des Los Angeles Rams (NFL), des Denver Nuggets (NBA), du Colorado Avalanche (NHL), des Colorado Rapids (MLS), du Colorado Mammoth (NLL) et de deux équipes d’esports.

AS Rome

Dan Friedkin, réalisateur et héritier d’un vaste réseau de concessionnaires automobiles Toyota dans le centre-sud des États-Unis, dirige le groupe propriétaire de Roma. Ils en ont pris le contrôle en 2020.

Aston Villa

Wes Edens est copropriétaire de la société holding V Sports – qui détient une participation majoritaire dans Aston Villa. L’homme d’affaires né dans le Montana est également copropriétaire des Milwaukee Bucks de la NBA et V Sports est sur le point d’acquérir une participation de 46 % dans le club portugais Vitória SC. En outre, des discussions ont eu lieu sur un projet de création d’une équipe MLS à Las Vegas. Las Vegas.

Atalante

L’Atalanta est contrôlée par Stephen Pagliuca. L’investisseur est également copropriétaire des Boston Celtics.

Barnsley

Barnsley appartient à un consortium qui comprend l’entrepreneur sino-américain Chien Lee et l’ancien joueur de baseball (et actuel propriétaire minoritaire des Oakland A’s et de l’AZ Alkmaar) Billy Beane. Lee détient également des participations dans le FC Thoune, le KV Oostende, Nancy, Esbjerg fB, le FC Den Bosch, le 1. FC Kaiserslautern et le GKS Tychy FC.

Ville de Birmingham

Birmingham n’a rejoint l’écurie américaine que récemment. En juillet 2023, Shelby Companies Ltd. de Tom Wagner a acheté une participation majoritaire dans le club. Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Wagner, mais vous connaissez probablement l’un de ses partenaires minoritaires dans le projet – Tom Brady. Le légendaire quarterback de la NFL est également président du conseil consultatif du club.

Bournemouth

Les Cherries partagent la propriété avec les champions de la LNH récemment couronnés, les Golden Knights de Vegas. Bill Foley est le directeur financier des deux équipes et a également acquis en janvier 2023 une participation minoritaire importante dans le club de Ligue 1 du FC Lorient.

Burnley

Depuis 2020, Burnley appartient à une branche d’ALK Capital, dirigée par Alan Pace. En mai 2023, la star à la retraite de la NFL JJ Watt et son épouse, l’ancienne joueuse de l’USWNT Kealia Watt, sont devenus des investisseurs minoritaires.

Caen

Le SM Caen, club de Ligue 2, a été racheté par la société américaine Oaktree Capital Management en 2020, qui contrôle désormais 80 % des actions.

Chelsea

Les Blues sont devenus propriété américaine en 2022. Dans l’un des changements de mains les plus médiatisés de mémoire récente, Roman Abramovich a cédé le contrôle du club, et celui-ci a finalement été acheté par un groupe dirigé par Todd Boehly. Le consortium détient également des participations dans les LA Dodgers, LA Lakers et LA Sparks (WNBA).

bourgade de Crawley

Wagmi United LLC est un groupe d’investisseurs en cryptomonnaies basé aux États-Unis, qui a repris le club de League Two en avril 2022.

Palais de Cristal

Palace compte plusieurs Américains dans le groupe de propriété, dont Josh Harris, David Blitzer et John Textor. Les 40 % de participation de ce dernier acquis en 2021 placent le pourcentage détenu par les Américains au premier plan en termes de contrôle majoritaire. Outre CPFC, Textor est également actionnaire majoritaire de Botafogo, Lyon, OL Reign (NWSL) et RWD Molenbeek.

Everton

Bien que cette décision soit en attente au moment de mettre sous presse, il semble clair qu’Everton sera bientôt également détenu par des propriétaires américains. 777 Capital, une société d’investissement basée à Miami, devrait acquérir 94,1% du club. Ils possèdent également des participations dans Gênes, le Standard de Liège, le Red Star (Paris), Vasco de Gama, Melbourne Victory et Hertha BSC.

Fiorentine

Le magnat italo-américain de la télévision par câble, Rocco Commisso, a acheté la Fiorentina en juin 2019. Les adeptes des divisions inférieures américaines reconnaîtront sûrement ce nom – il est également propriétaire du New York Cosmos (actuellement en sommeil). Lui-même ancien joueur, le stade de football de l’Université Columbia de New York porte le nom de Commisso.

Fulham

L’homme d’affaires pakistanais-américain Shahid Kahn est propriétaire de Fulham depuis 2013. C’était deux ans après avoir acquis les Jaguars de Jacksonville de la NFL. Cette connexion a conduit les Jaguars à jouer des matchs « à domicile » chaque saison à Londres. Mais comme le Craven Cottage de Fulham est trop petit, des matchs ont eu lieu à Wembley et, plus récemment, dans le nouveau stade de Tottenham.

Gênes

777 Partners a acquis 99,99 % de Gênes en septembre 2021. À l’époque, cela en faisait la sixième équipe de Serie A à détenir une propriété américaine.

Gillingham

Le magnat de l’immobilier de Floride, Brad Galinson, est l’actionnaire majoritaire de The Gills depuis fin 2022.

Ville de Huddersfield

En mars 2023, Huddersfield a été rachetée par l’investisseur américain Kevin M. Nagle. Nagle est président-directeur général de la propriété du Sacramento Republic FC de l’USL. Il est également propriétaire minoritaire des Sacramento Kings de la NBA et a contribué à empêcher l’équipe de déménager au début des années 2010.

Leeds United

Leeds est devenue la propriété exclusive de 49ers Enterprises en juin 2023. Cette entité est la branche commerciale des 49ers de San Francisco de la NFL, dirigée par la famille York.

Le Havre

Vincent Volpe est propriétaire du Havre de Ligue 2 depuis juillet 2015. L’une de ses premières démarches a été d’embaucher l’ancien manager de l’USMNT, Bob Bradley, qui a entraîné le club de 2015 à 2016.

Liverpool

Liverpool est passé sous contrôle américain pour la première fois en 2007, lorsque George Gillett et Tom Hicks ont acheté le club. En 2010, cela a été transféré à Fenway Sports Group. FSG est dirigé par John W. Henry et possède également les Red Sox de Boston et les Penguins de Pittsburgh. Avant FSG, Henry était le propriétaire des Florida Marlins.

Lyon

John Textor est le principal investisseur de l’OL, avec 77,5% des parts. L’ancien président exécutif de Fubo détient également des participations dans Crystal Palace, Botafogo et RWD Molenbeek.

Majorque

Le RCD Majorque appartient à l’ancien joueur de tennis Andy Kohlberg. Les partenaires minoritaires du club comprennent les anciens joueurs de la NBA, désormais entraîneurs, Steve Nash et Steve Kerr, ainsi que l’expert de FOX Sports Stu Holden.

Manchester United

Man United est peut-être le cas le plus médiatisé de propriété américaine d’un club européen. C’est peut-être aussi l’exemple type de la résistance locale (Google « FC United of Manchester » si vous n’en avez jamais entendu parler). En 2005, Malcolm Glazer a acheté une participation majoritaire dans le club. Bien que Glazer soit décédé en 2014, United et les Buccaneers de Tampa Bay de la NFL appartiennent toujours à la famille Glazer. Le club a envisagé des offres de rachat en 2023, mais pour l’instant, les Diables Rouges restent sous contrôle américain.

Marseille

L’ancien propriétaire des LA Dodgers, Frank McCourt, est le propriétaire majoritaire de l’OM depuis 2016.

Millwall

L’équipe du sud de Londres appartenait à John Berylson depuis 2007. L’homme d’affaires américain, fondateur de Chestnut Hill Ventures, est décédé tragiquement en juillet 2023 dans un accident de voiture. Son fils James a pris sa place à la présidence du club.

Nancy

Chien Lee est propriétaire de l’AS Nancy Lorraine depuis fin 2020. C’est l’un des neuf clubs européens dans lesquels l’entrepreneur sino-américain a investi.

Parme

Parma Calcio a changé de mains à plusieurs reprises depuis sa renaissance en 2015. En 2020, le groupe Krause a acquis le club. Le groupe Krause est la société mère de la chaîne de magasins de proximité Kum & Go, basée dans l’Iowa.

Plymouth Argyle

En août 2022, un groupe américain rachète 20 % du club. Parmi les membres de ce groupe figurent les joueurs de la LNH Ondřej Palát et Victor Hedman, ainsi que le directeur général des Milwaukee Bucks, Jon Horst.

Portsmouth

En 2017, The Tornante Company a acheté le club au Portsmouth Supporters Trust. Cette société est dirigée par Michael Eisner, ancien président-directeur général de Walt Disney Company.

étoile rouge

Le club historique de Paris, quatrième plus ancien club du pays, a été racheté par 777 Partners en mai 2022. Les supporters historiquement populaires et de gauche du club n’ont pas apprécié le rachat par la société d’investissement américaine, avec des protestations provoquant le report d’un match peu après la vente.

Spezia

En 2021, Spezia a changé de mains avec la famille de Robert Platek, impliqué dans la société d’investissement MSD Capital.

Strasbourg

Depuis juin 2023, Strasbourg partage désormais la propriété avec le Chelsea FC, propriété américaine.

Ville de Swansea

Les Swans sont contrôlés par Jason Levien, qui est également copropriétaire de DC United de la Major League Soccer. L’ancien agent sportif est également membre d’un groupe de propriété qui contrôle les Brisbane Bullets, un club de basket-ball professionnel australien. Steve Kaplan fait également partie du groupe et détient également des parts dans les Memphis Grizzlies de la NBA.

Toulouse FC

RedBird Capital, également propriétaire de l’AC Milan, a acquis une participation de 85 % dans Toulouse en 2020.

Venise

Duncan L. Niederauer, ancien PDG de la Bourse de New York, est devenu président et propriétaire de Venezia en 2019. Il a succédé à l’ancien propriétaire américain Joe Tacopina.

Woking FC

En 2022, Drew Volpe et John Katz sont devenus les principaux investisseurs de Woking. Les anciens dirigeants de la Ligue mineure de baseball visent à guider le club vers une ascension similaire à celle de clubs comme l’AFC Wimbledon.

Wrexham AFC

À moins que vous ayez vécu sous un rocher, vous connaissez ces gars-là. Fin 2020, le Canadien Ryan Reynolds et l’Américain Rob McElhenney ont repris Wrexham du Wrexham Supporters Trust. Sous le mandat des deux acteurs, le club est devenu une sensation, jouant dans une série documentaire acclamée et remportant une promotion dans la Ligue de football.

Voyageurs de Wycombe

À la fin de la saison 2022-23, Rob Couhig / Feliciana EFL Ltd sont devenus actionnaires à 90 % du club. Auparavant, Couhig avait acquis un contrôle de 75 % en 2020. Couhig est avocat et ancien propriétaire d’une équipe de baseball des ligues mineures.

Ce ne sont là que quelques-uns des clubs américains en Europe. Et cette liste d’équipes soutenues par le $USD ne manquera pas de s’élargir dans les années à venir. Les jeux à l’étranger continuent de gagner en popularité et le sport en général est sûrement sur le point d’exploser à nouveau à mesure que nous nous dirigeons vers la Coupe du monde 2026.