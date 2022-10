Liste des célébrités blanches et des politiciens qui portaient Blackface

Welp, c’est encore cette période de l’année. Alors que la plupart des gens s’habillent et vont à des fêtes pour s’amuser, nous attendons ici de voir quelle personne blanche ignorante, sourde et qui ne lit pas dans la salle portera Blackface pour des points d’influence et ressentira le contrecoup de 280 caractères.

Ce train n’est jamais en retard et la tradition de se moquer de la peau noire est quelque chose qu’un grand nombre d’élites blanches ont pratiqué au fil des ans. La liste est longue mais nous avons pris la liberté de pointer quelques-uns des “hors concours” si vous voulez.

L’animateur de fin de soirée, Jimmy Kimmel, avait un sketch de longue date où il se produisait en tant qu’ancien joueur de NBA Karl Malone.

Apparemment, des gens comme *regarde à travers des lunettes* @clockdiesel pensent que ce genre de chose est de la pure comédie…

En parlant de Jimmy, l’autre Jimmy, Fallon, était aussi un grand fan de se peindre le visage pour se moquer de la peau mélanée. Il a une fois interprété une impression de Chris Rock dans l’émission de Regis Philbin en plein Blackface avec des blagues racistes. Jamie Foxx ne trébuche pas. #N’oublie jamais

Mais ce ne sont pas seulement les acteurs et les comédiens qui ont profité du privilège blanc d’une peau noire sans conséquence, le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui interdit les armes à feu, a peint une fois sa peau pour qu’elle apparaisse ethnique tout en portant un «costume» «Arabian Nights» au grand âge de 29 ans. Difficile de croire qu’il ne savait pas mieux…

Encore une fois, certaines personnes trouvent cela hilarant. On ne rigole pas…

Nous avons également Joh Behar, blanc réveillé digne d’une grimace, de The View, qui s’est présenté comme un fier participant de Blackface en disant: «C’était une fête d’Halloween. J’y suis allée en tant que belle femme africaine », a-t-elle déclaré à ses co-hôtes. “Ce sont mes cheveux… J’avais un maquillage un peu plus foncé que ma peau.”

Nous serions négligents si nous laissions quelqu’un comme A-list comme Howard Stern hors de la liste. Il a été démasqué lors d’une affaire ironique de crime blanc sur blanc ET le pot appelant la bouilloire noire en même temps !

Cool, Donnie Jr., maintenant fais toi-même, nous n’avons aucun doute qu’il y a des photos de toi quelque part en blackface ou en utilisant le mot n pour dégrader les Noirs. Cela fait pratiquement partie de votre ADN.

Dans des cercles politiques moins connus, le secrétaire d’État de Floride, Michael Ertel, a démissionné de ses fonctions en 2019 après avoir été démasqué pour s’être déguisé en “victime de l’ouragan Katrina” dans Blackface. Ce qui est doublement intéressant car c’est une reconnaissance que l’ouragan a le plus affecté les Noirs, tout comme le manque d’aide et de ressources qui en a résulté.

Gigi Hadid, la mondaine à ne rien faire à plusieurs traits d’union, a pris un feu nourri après être apparue sur la couverture de VOGUE Italia à la recherche… pas du tout comme cette photo ci-dessus…

Arrêtez, 5.

La gouverneure de l’Alabama et la dévote MAGA Kay Ivey ferment la marche. Dans les années 60, quand Ivey était à l’université, elle portait certes un blackface pour jouer dans un sketch. Selon INITIÉ: “Je reconnais pleinement – avec de véritables remords – ma participation à un sketch comme celui-là quand j’étais en terminale à l’université”, a-t-elle déclaré.

Bien sûr, Jan.

La liste s’allonge encore et encore et nous soupçonnons qu’à la fin de cette journée effrayante, il y aura plus de noms à ajouter à la liste.

Joyeux Halloween.