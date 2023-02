Liste des Braves: Sean Murphy, Travis d’Arnaud pour se répartir les tâches; le champ gauche est grand ouvert

Il y a un vieil adage footballistique : « Si vous avez deux quarterbacks, vous n’en avez aucun. Qu’il ait jamais été exact ou qu’il le soit maintenant est certainement discutable, mais une chose est certaine : cet axiome ne s’applique pas aux attrapeurs de baseball, en particulier dans le jeu d’aujourd’hui.

À une époque où de nombreuses équipes aspirent à un receveur de premier plan, les Braves en ont deux, après avoir échangé contre Sean Murphy d’Oakland en décembre pour faire équipe avec le vétéran de retour Travis d’Arnaud, un All-Star pour la première fois la saison dernière. Dans le nouveau classement des receveurs de MLB Network, Murphy était quatrième et d’Arnaud septième, et certains autres évaluateurs pensent que Murphy n’est pas loin derrière JT Realmuto de Philadelphie pour la distinction du meilleur receveur du baseball.

« Il y a un vieux dicton qui dit que deux têtes valent mieux qu’une, surtout quand l’une d’elles est un Gold Glover », a déclaré d’Arnaud en souriant. « C’est spécial. Ce sera grand, surtout en septembre et octobre – nous nous sentirons tous les deux frais, ce qui nous aidera non seulement derrière l’assiette, mais dans l’assiette.

Murphy, 28 ans, a eu plus de 600 apparitions au marbre en 148 matchs avec Oakland la saison dernière, dont 116 départs au poste de receveur, le deuxième dans les majeures. Ce nombre sera maintenant réduit, peut-être de manière significative, même s’il devrait obtenir la majorité des départs au poste de receveur et beaucoup en tant que frappeur désigné. Il a fait 30 départs en DH en 2022.

Les Braves n’ont pas dit exactement comment ils prévoyaient de se répartir les tâches de capture, mais une hypothèse sûre pourrait être six ou sept départs pour Murphy sur 10 matchs.

“Je pense que nous allons partager le temps, ou cela dépend en quelque sorte (de) contre qui nous jouons”, a déclaré d’Arnaud. «Je sais que nous ferons tous les deux DH également. Peu importe qui DHing ou attrape, je sais que nous voulons tous les deux juste gagner et ramener un autre titre ici. Ramenez-le (à Atlanta) au lieu de laisser Houston l’avoir pour une autre année.

Murphy a déclaré que deux joueurs des Braves l’avaient contacté immédiatement après l’échange – Matt Olson, son ancien coéquipier d’Oakland, et d’Arnaud.

“Cela signifie beaucoup”, a déclaré Murphy après avoir reçu un appel de d’Arnaud, dont il réduira le temps de jeu. Murphy a ajouté en riant : « Je ne sais pas comment il a obtenu mon numéro si vite. L’échange a été annoncé et il a peut-être été l’une des deux premières personnes à m’appeler et à me dire : « Quoi de neuf ? Comment ça va?’

“Nous sommes ravis de commencer et de travailler ensemble.”



Murphy et Olson ont célébré lors d’un match en 2021. (Stan Szeto / USA Today)

L’échange à trois équipes qui a amené Murphy à Atlanta en a surpris plus d’un. Surtout si l’on considère que les Braves ont abandonné le jeune cogneur William Contreras, leur receveur n ° 2 et un All-Star DH, qui est allé à Milwaukee dans le cadre de l’affaire complexe. Les espoirs de lancer d’Atlanta, Kyle Muller et Freddy Tarnok, sont allés à Oakland avec un autre receveur, Manny Piña, qui était censé être le remplaçant d’Atlanta en 2022 mais a été blessé la majeure partie de la saison.

C’était un blockbuster et beaucoup à digérer, mais les responsables des Braves ont clairement expliqué leur raisonnement derrière le déménagement et l’intention de diviser les tâches de capture entre Murphy, un gagnant du Gant d’or en 2021, et d’Arnaud, qui a une saison et 8 millions de dollars restants. un contrat de deux ans qui a également une option de club de 8 millions de dollars en 2024.

Aucune équipe ne met plus l’accent sur la préparation du match et la synchronicité entre les receveurs et les lanceurs que les Braves, qui ont un entraîneur de capture vénéré, Sal Fasano, et utilisent des tonnes d’analyses et discutent des tendances lors de leurs réunions d’avant-match. D’Arnaud est devenu un chef d’équipe, en général, et plus particulièrement dans la relation entre les receveurs et les lanceurs des Braves, qui font confiance au vétéran lorsqu’il pose des signaux et aide à les guider tout au long des matchs.

Ajoutez maintenant à ce mélange un receveur de cinq ans plus jeune à Murphy, un grand athlète aux bras forts dont le «temps de pop» sortant de l’accroupissement et lançant au deuxième but était le deuxième plus rapide dans les majors la saison dernière à Realmuto, et dont le lancer -Les compétences de cadrage et de blocage sont très appréciées.

Avec les bases volées qui devraient augmenter en raison de nouveaux changements de règles limitant les lancers de sélection et augmentant la taille des bases – cela réduira de 4 1/2 pouces la distance entre les bases – avoir un receveur qui peut aider à contrôler un jeu de course adverse devient plus important .

Contreras avait le tonnerre dans sa batte et s’est considérablement amélioré derrière la plaque en deux saisons, mais n’était toujours pas un défenseur compétent et un cadreur de terrain, et les Braves ont pris des mesures pour fortifier ces zones à long terme. Deux semaines après l’acquisition de Murphy, ils l’ont signé pour une prolongation de 73 millions de dollars sur six ans, qui comprend également une option de 15 millions de dollars pour 2029 sans rachat.

Il n’a pas l’immense puissance brute et la capacité de 30 circuits de Contreras, mais Murphy est un frappeur puissant avec beaucoup de pop, comme en témoignent 97 coups sûrs supplémentaires, dont 35 circuits en 267 matchs au cours des deux dernières saisons, avec un . 738 OPS et 111 OPS+ dans cette période.

Les Braves étaient ravis de la production offensive de premier plan qu’ils ont obtenue de leur tandem d’Arnaud et Contreras en 2022, mais étaient conscients que des receveurs aussi bons que Murphy ne deviennent pas souvent disponibles.

“C’est un très bon joueur”, a déclaré Olson. «Bon gars, esprit vraiment intelligent là-bas. La combinaison de lui et de Travis va être vraiment sympa, évidemment l’une des meilleures de la ligue derrière le marbre. Et je pense qu’ils travailleront très bien ensemble. (Murphy) est très studieux. Gars intelligent. Et son talent parlera de lui-même quand il sortira.

Alors que d’Arnaud a été exceptionnel depuis son arrivée à Atlanta avant la saison 2020 – il a 34 circuits et un .787 OPS en 211 matchs de saison régulière sur trois saisons – il a été sujet aux blessures au cours de sa carrière, et les Braves préféreraient ne pas pour le pousser autant derrière le marbre que la saison dernière lorsqu’il a eu un sommet en carrière de 426 apparitions au marbre en 107 matchs et a effectué 99 départs au poste de receveur.

C’était sa première saison avec pas moins de 90 départs derrière la plaque depuis que d’Arnaud en a fait 95 en tant que recrue des Mets en 2014. La chaleur estivale à Atlanta peut avoir des conséquences néfastes sur les receveurs, dont un qui aura 34 ans la semaine prochaine (d ‘Arnaud) et un autre (Murphy) qui a l’habitude d’attraper le temps plus frais et plus sec (ou la climatisation) des terrains de baseball de l’AL West.

“Pour Willie (Contreras), cela lui donne l’occasion de jouer tous les jours derrière le marbre pour une équipe de calibre championnat (à Milwaukee)”, a déclaré d’Arnaud à propos de l’échange. “Donc, pour lui, je pense que c’était une excellente décision. Et il joue tout le temps contre son frère, ce que je ne peux que comprendre – j’aimerais pouvoir faire ça avec mon frère.

Le frère aîné de Contreras, l’ancien All-Star des Cubs Willson Contreras, a signé un contrat d’agent libre avec St. Louis.

Pour les Braves, d’Arnaud a déclaré: «Je sais que nous avons un receveur Gold Glove. J’ai entendu dire que (Murphy) est une personne formidable, et c’est ce que j’ai observé. Je pense qu’il va s’améliorer aussi, en travaillant avec Sal et Eddie (Perez) et Adam (Sonabend, directeur des opérations de baseball) et tous les gars. Je le vois devenir encore meilleur et continuer à grandir.

Pas de démarreur clair dans le champ gauche

Les Braves doivent également décider comment ils diviseront le temps de jeu dans le champ gauche, et cette décision n’a pas d’options aussi évidentes ou attrayantes. Six voltigeurs s’affronteront ce printemps pour le poste de champ gauche ou un poste de banc.

Eddie Rosario revient après avoir affiché une moyenne de 0,212 et 0,587 OPS la saison dernière dans des circonstances atténuantes: il n’a joué que 80 matchs et a passé plus de deux mois sur la liste des blessés à se remettre d’une chirurgie oculaire au laser.



Rosario valait -1,1 fWAR en 2022. (Brett Davis / USA Today)

Il n’a jamais trouvé son rythme après son retour en août, mais les Braves espèrent que le vétéran frappeur gaucher pourra retrouver quelque chose qui ressemble à la forme de 2021, lorsque Rosario avait un .903 OPS et sept circuits en 33 matchs après un échange de Cleveland, et était le NLCS MVP des Braves en route vers leur championnat des World Series.

Également de retour : Marcell Ozuna, dont les problèmes sur et hors du terrain au cours des deux dernières saisons sont bien documentés. Il est de retour parce qu’il devait 37 millions de dollars au cours des deux dernières années de son contrat, et les Braves ont été encouragés par ses taux durement touchés la saison dernière et une moyenne de 0,300 avec quatre circuits et 0,890 OPS lors de ses 21 derniers matchs.

Bien qu’ils préfèrent garder la défense moche d’Ozuna hors du terrain, cela ne fonctionnera pas si d’Arnaud et Murphy sont largement utilisés à DH. Si Ozuna, le home run de la NL et leader de la RBI dans la saison 2020 raccourcie par la pandémie, peut frapper avec tout ce qui se rapproche de son ancienne compétence, il serait plus facile d’accepter ses lacunes défensives et de l’utiliser dans le champ gauche dans un peloton avec Rosario ou avec l’un des autres candidats a acquis cette intersaison: Sam Hilliard, Jordan Luplow, Eli White (tous sur la liste de 40 joueurs, Luplow et White avec des options de ligue mineure) et Kevin Pillar, qui a récemment signé un contrat de ligue mineure.

“Nous allons le découvrir” à l’entraînement du printemps, a déclaré Snitker. “Tout ira bien. Nous avons beaucoup de très bonnes options. Je pense qu’Eddie a probablement hâte de commencer. Parce qu’on a vu ce qu’il peut faire, ce qu’il peut apporter. Mais il y a une longue liste de (candidats). Nous venons d’en ajouter un assez bon l’autre jour (Pillar) – il y a deux ans, il a eu une très bonne année avec les Mets.

Pillar, 34 ans, a réussi 15 circuits en 325 présences au bâton avec les Mets en 2021, mais avec un modeste 0,692 OPS.

“J’ai toujours été un admirateur de lui, c’est l’un de ces gars de type joueur qui joue de la bonne façon”, a déclaré Snitker.

(Photo du haut de d’Arnaud : Brett Davis / USA Today)