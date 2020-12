Une liste d’horreur des blessures qu’un garçon de cinq ans aurait subies aux mains de sa mère et de son petit ami a été lue à haute voix au tribunal.

L’enfant, qui ne peut être nommé, a été retrouvé accroché à la vie au domicile de sa mère à Cabramatta, dans le sud-ouest de Sydney, le soir du dernier vendredi d’août.

Les détectives ont allégué que le petit garçon avait subi des blessures «de la tête aux pieds» de sa mère et de son petit ami et qu’il avait été frappé avec un bâton ou un bâton en métal.

Un neurochirurgien a tweeté à l’époque qu’il s’agissait du « pire cas » de maltraitance présumée sur un enfant qu’il avait vu, ce qui l’avait fait « sangloter physiquement pendant l’examen ».

Ce que voulait dire le médecin a été clairement expliqué mercredi à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, alors que le petit ami de la mère avait demandé une caution près de quatre mois après son arrestation.

En lisant un rapport médical, le juge Stephen Rothman a déclaré que le garçon souffrirait de problèmes neurologiques « permanents » en raison de ses lésions cérébrales traumatiques.

La mère du garçon (à gauche) et son petit ami (à droite) ont été arrêtés et inculpés. Tous deux ont été accusés d’avoir blessé avec l’intention de causer des lésions corporelles graves et elle a été accusée de ne pas avoir trouvé son fils à des soins médicaux.