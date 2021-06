Liste des anciens gagnants de l’Euro

L’Euro est considéré comme le deuxième tournoi international le plus attendu après la Coupe du Monde de la FIFA, compte tenu des nations poids lourds telles que la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre, les Pays-Bas, entre autres sur la liste. Chaque nation européenne comprenant ses propres ligues nationales et divers clubs urbains participant à l’UEFA Champions League et à l’UEFA Europa League, il est d’autant plus excitant et passionnant de regarder le football international. Les champions en titre, le Portugal, devront se frayer un chemin dans le groupe de la mort car le groupe F comprend également la France, l’Allemagne et la Hongrie.

Voici la liste des gagnants de l’Euro depuis 1960 :

1960 – Union soviétique

Lors du premier tournoi final, l’Union soviétique a battu la Yougoslavie 2-1 en prolongation pour remporter le premier Euro. L’Euro s’est déroulé en France et les finales se sont déroulées à Paris. Au total, 17 966 personnes étaient présentes.

1964 – Espagne

L’Espagne, pays hôte, a remporté l’Euro après avoir battu l’Union soviétique, championne en titre, dans l’emblématique stade Santiago Bernabeu de Madrid. L’Espagne a remporté la finale 2-1, remportant son premier des trois titres. Au total, 79 115 personnes ont assisté à la finale, qui est à ce jour la plus forte participation de l’histoire de l’Euro.

1968 – Italie

L’Italie a remporté l’Euro en battant la Yougoslavie 2-0 à Rome, en Italie. Étonnamment, les finales de 1964 se sont jouées en deux matches, la première finale s’étant soldée par un match nul 1-1. La deuxième finale a été jouée et l’Italie a triomphé en remportant la finale 2-0. Au total, 32 886 personnes ont été enregistrées.

1972 – Allemagne de l’Ouest

Pour la troisième fois dans la compétition, l’Union soviétique a atteint la finale, pour finir du côté des perdants alors que l’Allemagne de l’Ouest a dépassé l’opposition avec l’aide de Gerd Muller et Herbert Wimmer, battant l’Union soviétique 3-0 à Bruxelles, Belgique . Au total, 43 066 personnes ont été enregistrées.

1976 – Tchécoslovaquie

Lors des premières finales de l’Euro qui ont dépassé les prolongations et les tirs au but, la Tchécoslovaquie a battu les champions en titre de l’Allemagne de l’Ouest 5-3 aux tirs au but après que le score était de niveau 2-2 après prolongation. Il est considéré comme l’une des plus grandes finales de l’Euro à Belgrade, en Yougoslavie.

1980 – Allemagne de l’Ouest

Revenant au sommet et dans leur troisième finale consécutive d’Euros, l’Allemagne de l’Ouest a remporté son deuxième Euro en battant la Belgique 2-1 lors de la finale à Rome, en Italie. 47 860 fans ont été enregistrés au Stadio Olimpiaco.

1984 – France

Dans un affrontement des poids lourds, la France a battu l’Espagne 2-0 pour remporter son premier titre en Euros au Parc des Princes à Paris, en France. Au total, 47 368 personnes ont été enregistrées.

1988 – Pays-Bas

Les Néerlandais sont arrivés en tête après avoir battu l’Union soviétique 2-0 à Munich, en Allemagne de l’Ouest. Ruud Gulit et Marco Van Basten ont mené les Néerlandais à leur première victoire en Euros. Au total, 62 770 personnes ont été enregistrées à l’Olympiastadion.

1992 – Danemark

Les outsiders du tournoi, le Danemark a fait l’impossible en battant l’Allemagne 2-0 à Göteborg, en Suède. Étonnamment, le Danemark a été invité à participer au tournoi après l’exclusion de la Yougoslavie du tournoi.

1996 – Allemagne

Décrochant son troisième titre de l’Euro, l’Allemagne a battu la République tchèque 2-1 en prolongation au stade de Wembley, à Londres. Un total de 73 611 fans étaient présents à la finale en Angleterre.

2000 – France

Dans un affrontement des poids lourds, la France a remporté son deuxième titre de l’Euro après avoir battu l’Italie 2-1 en prolongation au stade Feijenoord aux Pays-Bas. L’Italie avait la tête mais l’a gaspillée plus tard, ce qui a vu la France les dépasser en prolongation, remportant leur deuxième titre.

2004 – Grèce

L’Euro qui a connu le plus gros bouleversement de tous les temps. La Grèce a battu le Portugal 1-0 en finale pour remporter son premier titre en Euros, en fait son premier trophée international. Ce qui était même ahurissant, c’est que la Grèce a battu le Portugal dans leur propre arrière-cour à Lisbonne pour remporter leur tout premier titre international.

2008 – Espagne

Dans un autre affrontement des poids lourds, l’Espagne a battu l’Allemagne 1-0, avec l’aide du seul but marqué par Fernando Torres. L’Espagne a remporté son deuxième titre Euros après 44 ans à Vienne, en Autriche.

2012- Espagne

Pour la toute première fois, une nation a défendu avec succès son titre alors que l’Espagne a battu l’Italie 4-0 en finale à Kiev, en Ukraine. Après avoir remporté la Coupe du monde 2010, l’Espagne était sur une lancée et a facilement réussi à éliminer les vainqueurs de la Coupe du monde 2006 avec style.

2016 – Portugal

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a battu la France dans son propre jardin avec le seul but d’Eder en prolongation au Parc des Princes à Paris. La France, qui se vantait d’avoir une grande équipe à l’époque, a raté l’occasion de remporter le titre.

