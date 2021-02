NEWS of the World est un drame occidental 2020 qui a maintenant fait son chemin vers Netflix.

Tom Hanks dirige le film qui est basé sur le roman de 2016 du même nom de Paulette Jiles.

Qui joue dans News Of The World?

Tom Hanks en tant que capitaine Jefferson Kyle Kidd

Tom Hanks, 64 ans, incarne le capitaine Jefferson Kyle Kidd, vétéran de la guerre civile, qui gagne sa vie en voyageant à travers le Texas et en lisant les nouvelles.

Il accepte alors d’accompagner une jeune fille, Johanna, qui est en quête de renouer avec ses proches biologiques.

La star est surtout connue pour avoir exprimé Woody dans la franchise Toy Story, ainsi que pour Philadelphie, Saving Private Ryan et a remporté un Oscar du meilleur acteur pour avoir joué le rôle principal dans Forrest Gump.

Helena Zengel joue Johanna Leonberger / Cicada

Johanna, également connue sous le nom de «Cicada», est interprétée par la jeune actrice Helena Zengel.

Johanna a été élevée par des Amérindiens qui l’ont kidnappée lors d’un raid, c’est pourquoi elle veut retrouver ses parents biologiques.

La jeune fille de 12 ans a fait ses débuts internationaux dans ce film et son travail précédent comprend le jeu de Luca dans Dark Blue Girl et Bernadette « Benni » Klaaß dans System Crasher.

Ray McKinnon joue Simon Boudlin

Simon est un professeur de musique qui s’est occupé de Johanna pendant une brève période.

Ray, 63 ans, a interprété le révérend HW Smith dans Deadwood et Phil Remington dans Ford v Ferrari.

Il a également interprété Lincoln « Linc » Potter dans Sons of Anarchy et repris son rôle dans Mayans MC

Mare Winningham joue Doris Boudlin

Doris est la femme de Simon, qui est jouée par Mare Winningham.

L’actrice est récemment apparue comme Cherry Lockhart dans The Affair et Jeannie Anderson dans le drame policier The Outsider.

Elle a également remporté une nomination aux Oscars pour sa performance en tant que Georgia Flood dans le film Georgia de 1995.

Neil Sandilands joue Wilhelm Leonberger

Neil Sandilands joue l’un des parents biologiques de Johanna, l’oncle Wilhelm.

L’acteur a interprété Eugene Venter dans The Americans et Titus dans The 100.

Certains de ses travaux les plus récents incluent l’apparition de Clifford DeVoe alias The Thinker dans The Flash de CW.

Winsome Brown joue Anna Leonberger

La tante de Johanna et la femme de Wilhelm sont jouées par Winsome Brown.

Winsome dépeint Dark Kryptonian dans Supergirl.

Plus récemment, elle est apparue comme Susan Vickers dans Tiny Pretty Things de Netflix.

Quand News Of The World est-il publié?

News of the World est sorti dans les cinémas aux États-Unis le 25 décembre 2020.

Il est devenu disponible pour regarder sur la plate-forme de streaming géante Netflix AUJOURD’HUI (10 février).

De quoi parle News Of The World?

Le film suit le capitaine Kidd qui tente de ramener une jeune fille dans sa dernière famille, après avoir été capturée par des Amérindiens.

L’ancien combattant de la guerre civile la ramène à Castroville, au Texas, pour la réunir avec sa tante et son oncle.

Pendant le voyage, le capitaine Kidd apprend que Johanna passe en fait par «Cicada» et qu’elle veut rester avec ses parents adoptifs.