Liste des acteurs de la télévision qui ont parlé d’horribles expériences de casting sur canapé

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook alias BTS sont connus pour leurs incroyables vidéoclips qui font fureur parmi les fans. Alors que leur créativité laisse souvent le BTS ARMÉE sous le choc et envoûté, ARMY ne manque pas non plus de créativité. Nous avons rencontré une édition de BTS dans laquelle l’ARMÉE a ajouté Akshay Kumar, Suniel Shetty et Paresh Rawal film vedette Phir Héra Phéri chanson Aye Meri Zohrajabeen. La chanson est une énorme chanson à succès emblématique du film et l’une des plus aimées aussi. Récemment, Héra Phéri 3 a également fait les manchettes. En parlant du montage BTS, c’est une vidéo hilarante dans laquelle les Bangtan Boys sont encore synchronisés avec les chansons de Bollywood.

BTS suit la voie Phir Hera Pheri

Nous sommes tombés sur un clip dans lequel les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont ​​​​été vus en train de chanter avec Aye Meri Zohrajabeen. Tout comme la comédie Akshay Kumar, Suniel Shetty et Paresh Rawal l’ont fait dans la chanson et ont diverti les fans, le clip que le BTS ARMY a choisi pour le montage correspond au niveau de folie. Comme vous le savez tous, les BTS sont connus pour leur charme maladroit en plus de leur belle apparence. Et le montage BTS X Phir Hera Pheri est tout aussi hilarant.

Regardez la vidéo éditée par BTS et Phir Hera Pheri ici :

D’autre part, les membres du BTS ont fait la une des journaux d’Hollywood News pour leurs programmes et projets en solo. Du prochain album de RM, Indigo à J-Hope interprétant son album solo Jack In the Box au MAMA et plus encore. Il y a beaucoup de choses que les ARMY attendent avec impatience. Kim Seokjin alias Jin s’enrôle dans l’armée le 13 décembre de cette année. Alors que l’ARMÉE est heureuse de célébrer au moins l’anniversaire de Jin, l’idée qu’il s’en aille les trouble toujours.