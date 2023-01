Liste des 100 plus gros gagnants et perdants

Michèle Tantussi | Reuter

Elon Musk n’est pas fan des analyses environnementales, sociales et de gouvernance, et l’analyse ESG n’a pas toujours été un grand fan de Tesla dans son histoire relativement courte. Mais les choses changent. Pas tellement le point de vue de Musk – et la façon dont il a procédé aux licenciements sur Twitter ne lui rendra pas service dans la catégorie des travailleurs clés qui relève des classements sociaux – mais Tesla a progressé dans la liste annuelle Just 100 pour 2023 de l’organisation à but non lucratif Just Capital, fondée par le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones, entre autres. L’entreprise en tête de la liste Just 100 2023 a été la plus grande surprise, avec Banque d’Amérique mettant fin à la domination du secteur technologique sur cette liste annuelle. Mais ce n’était pas la seule surprise du classement qui évaluait la performance de 951 entreprises avec le Russel 1000 univers sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Disney est passé du n ° 72 sur la liste Just 100 2022 au n ° 198 cette année, une perte nette de 208 places. Alors que l’ancien PDG Bob Chapek a entraîné l’entreprise dans une bataille avec la Floride sur les politiques LGBTQ + plus tôt cette année et a donné au gouverneur de Floride Ron DeSantis une ouverture pour creuser davantage les problèmes ESG, cela n’a pas été un facteur dans son classement. La mauvaise performance sur la création d’emplois locaux, le deuxième problème le plus important selon les sondages du public américain que Just Capital utilise comme base pour les pondérations dans son classement annuel, en était la raison. Plus précisément, Disney s’est classé 940 pour le nombre d’emplois créés aux États-Unis, en baisse d’environ 38 152 emplois, soit environ 22 %, par rapport à 2017. (estimé à 176 294 emplois) à 2021 (138 142 emplois estimés). “La vraie chose qui les a entraînés vers le bas n’est pas DeSantis ou tout le reste”, a déclaré Martin Whittaker, PDG fondateur de Just Capital. Alors qu’il a dit que Disney réussit bien dans certains domaines de travail, “Ce sont les emplois.” Just Capital n’est pas la seule voix influente dans la recherche d’entreprise qui a appelé Disney sur les problèmes des travailleurs. Voici quelques-uns des autres mouvements les plus importants à la hausse et à la baisse, à la fois à l’intérieur du Just 100 et dans l’ensemble de l’univers des 951 entreprises évaluées par Just Capital.

Tesla : Mieux, mais loin d’être génial Tesla s’est classée n ° 536 au classement général et septième parmi les entreprises du secteur automobile. C’était le numéro 608 l’année dernière. L’augmentation de 72 places sur la liste Just 100 mérite d’être notée, a déclaré Whittaker. Au cours des quatre années précédentes, Tesla figurait parmi les 10 % inférieurs du classement annuel Just et a continué d’augmenter son classement au cours des deux dernières années. Tesla n’a pas été inclus dans le Indice JULCD/JUST ETF représentant les 50% des meilleures entreprises du classement par industrie, cependant, il s’est rapproché cette année en terminant septième parmi 13 automobiles. Où continue-t-il d’afficher des performances mitigées : des scores des travailleurs nettement inférieurs à ceux des autres entreprises et, surtout, à ceux des autres constructeurs automobiles. Mais des scores élevés sur la création d’emplois locaux, deuxième dans le secteur automobile et parmi les 200 premières entreprises au total. Tesla a également reçu des scores supérieurs à la moyenne sur la plupart des problèmes environnementaux, mais continue de recevoir des scores inférieurs à la moyenne sur le changement climatique car il n’est pas transparent sur ses objectifs ou plans d’émissions, ni sur la manière de les atteindre. Cela a été une pomme de discorde pour de nombreux investisseurs des deux côtés de la question, certains qui disent que la société de véhicules électriques la plus influente est le leader sur le climat, tandis que d’autres disent que sans divulgation appropriée à analyser, elle mérite ses faibles scores. Sans surprise pour un PDG qui a souvent exercé le pouvoir avec des conséquences négatives, Tesla a reçu des scores inférieurs sur les questions de gouvernance ainsi que sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le soutien à la rétention de la main-d’œuvre et la culture de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. En mai 2022, Just Capital a décrit six recommandations publiques pour Tesla d’améliorer les performances. “Tesla a définitivement fait des progrès cette année. Ils réussissent toujours bien en matière d’environnement et de création d’emplois, mais il leur est très difficile de vraiment bouger sans plus de données et de transparence autour des travailleurs, et nous ne l’avons pas vu. Ce n’est pas que complexe pour eux d’y arriver », a déclaré Whittaker. “Mais il y a une nette amélioration et nous le reconnaissons, et Tesla a presque fait son entrée dans l’indice des grandes capitalisations.” Il a ajouté : “Je ne sais pas ce que l’on peut gagner en refusant de fournir au marché plus d’informations sur le leadership climatique.”

Uber : Une très grosse baisse En 2022, Just Capital a placé Uber , Lyft et Tiret de porte à l’étude en raison des difficultés rencontrées pour évaluer la manière dont ces entreprises traitent l’ensemble de leurs effectifs sur la base des données accessibles au public sur les travailleurs de l’économie à la demande par rapport, par exemple, au personnel professionnel occupant des postes de cols blancs dans l’entreprise Uber. Les données sont disponibles cette année, et cela a entraîné une forte baisse pour Uber. Just Capital a contacté ces entreprises et a demandé à des sources publiques des informations sur la proportion de travailleurs à la demande dans leur effectif et sur les avantages accessibles à ces travailleurs. Il a ensuite réduit proportionnellement les scores des entreprises de la “gig economy” à travers les points de données dans ses mesures des travailleurs où il n’y avait aucune preuve que les travailleurs de la gig sont couverts par les avantages sociaux ou les politiques sur le lieu de travail évalués dans le Just 100. Dans l’ensemble, Uber est passé du n ° 41 au n ° 505, bien en dehors du classement Just 100. Le classement du salaire vital d’Uber, le problème n° 1 du classement, est tombé au n° 871, contre le n° 570. Son classement en matière de santé et de sécurité des travailleurs est passé du n° 33 au n° 643. Ses avantages et son équilibre travail-vie personnelle le classement est passé du n ° 117 au n ° 623. “Nous essayons de donner aux entreprises le bénéfice du doute et l’année dernière, il était impossible de savoir combien étaient des travailleurs à la demande et quelle était leur expérience”, a déclaré Whittaker. “Nous l’avons compris à notre satisfaction cette année … et cela ne vous surprendrait pas que la grande majorité des travailleurs de chantier n’aient pas reçu d’avantages.” Whittaker a déclaré qu’il y avait plus de travail à faire dans les années à venir sur les problèmes des travailleurs de concert et le sondage du public américain sur cette question en tant que domaine d’importance. “L’économie des concerts ne disparaît pas”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y a pas encore de réponse parfaite à la question : “Doivent-ils être traités de la même manière, ou y a-t-il d’autres choses que les entreprises peuvent faire ?” “Nous demanderons en 2023”, a-t-il déclaré. “Les forces du marché les pousseront à offrir davantage aux travailleurs à la demande”, a-t-il déclaré, et en fait, ils le font déjà. “Nous ne voulons pas prétendre que c’est facile ou que nous l’avons compris, mais c’est un premier pas dans cette direction et nous ne voulions pas faire une passe à nouveau cette année.”

Starbucks et Amazon et la syndicalisation Amazone et Starbuck étaient tous deux en dehors du classement Just 100 en 2022. Cette année, les deux sont de retour. Pour une liste axée sur les problèmes des travailleurs avant tout, cela peut sembler surprenant compte tenu des gros titres sur les campagnes de syndicalisation. Mais comme l’a noté Whittaker, Just Capital ne prend pas position sur la syndicalisation. Ses mesures des travailleurs sont axées sur des données qui peuvent être divulguées et examinées, telles que la rémunération et les avantages sociaux. Mesurer l’approche d’une entreprise en matière de syndicalisation est difficile, car il existe très peu de données comparables à ce sujet. Just Capital examine toute controverse liée à une opposition active aux syndicats grâce à son approche de mesure de la controverse. “Dans le cas d’Amazon et de Starbucks, nous avons vu des efforts pour s’opposer au choix de leurs travailleurs d’adhérer à un syndicat qui ont été signalés comme controversés. Cependant, étant donné le nombre de travailleurs qui s’organisent actuellement et l’ampleur des autres problèmes, le les données controversées n’ont pas eu un impact démesuré sur les performances globales”, a déclaré l’organisation à but non lucratif dans la revue Just 100 de cette année. Cela a permis à Amazon de se classer n ° 51 au classement général après avoir été juste hors du Just 100 l’année dernière, au n ° 105. L’année dernière a été la seule année des cinq dernières au cours de laquelle Amazon n’a pas fait partie du top 100. “Malgré les controverses sur la syndicalisation, Amazon a reçu des scores élevés dans le groupe des parties prenantes des travailleurs par rapport à ses pairs pour avoir divulgué un taux de salaire minimum, et pour avoir effectué et communiqué les résultats d’analyses salariales basées sur le sexe et la race”, a déclaré Just. Amazon a reçu ses scores les plus bas en tant que partie prenante des travailleurs sur la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que sur les avantages et l’équilibre travail-vie personnelle. Alors qu’il supprime des emplois maintenant, Amazon avait le plus haut somme totale des emplois américains dans le classementestimé à 1 074 708, qui a augmenté de plus de 300 % depuis 2017, et c’est la deuxième mesure la plus importante du classement.