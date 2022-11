Liste de tous les gagnants du ballon d’or, du soulier d’or et du gant d’or

Une pléthore de superstars du football seront exposées lorsque la Coupe du Monde de la FIFA 2022 débutera enfin dimanche. Le ciel du Qatar sera illuminé par des feux d’artifice de talents mercuriels tels que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe et Harry Kane, entre autres, qui tenteront de ramener le plus grand titre du football dans leur pays d’origine.

A LIRE AUSSI | Analyse et prévisions du groupe C de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : les favoris de l’Argentine, mais ne sous-estimez pas l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne

Bien que le football soit un sport d’équipe, le génie individuel a souvent occupé le devant de la scène lors des Coupes du monde. De la course scintillante de Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1986 à Messi menant l’Argentine à la finale en 2014, de grands joueurs ont souvent décidé du sort de leur équipe presque à eux seuls.

Le Ballon d’or, le Soulier d’or et les Gants d’or sont les trois récompenses individuelles décernées lors de la Coupe du monde. Le meilleur joueur du tournoi reçoit le Ballon d’or tandis que le meilleur buteur reçoit le Golden Boot Award. Le meilleur tireur du tournoi se voit décerner le Golden Glove Award.

Au fil des ans, de nombreux grands joueurs ont reçu les trois honneurs. Alors que nous nous dirigeons vers la Coupe du Monde de la FIFA, jetons un coup d’œil à tous les vainqueurs des éditions précédentes :

ballon d’Or

1930 – José Nasazzi (Uruguay)

1934 – Giuseppe Meazza (Italie)

1938 – Léonidas da Silva (Brésil)

1950 – Zizinho (Brésil)

1954 – Ferenc Puskas (Hongrie)

1958 – Didi (Brésil)

1962 – Garrincha (Brésil)

1966 – Bobby Charlton (Angleterre)

1970 – Pelé (Brésil)

1974 – Johan Cruyff (Pays-Bas)

1982 – Paolo Rossi (Italie)

1986 – Diego Maradona (Argentine)

1990 – Salvatore Schillaci (Italie)

1994 – Romário (Brésil)

1998 – Ronaldo (Brésil)

2002 – Oliver Kahn (Allemagne)

2006 – Zinédine Zidane (France)

2010 – Diego Forlan (Uruguay)

2014 – Lionel Messi (Argentine)

2018 – Luka Modrić (Croatie)

Gagnants du Soulier d’or

1930 – Guillermo Stabile (Argentine)

1934 – Oldrich Nejedly (République tchèque)

1938 – Léonidas (Brésil)

1950 – Ademir (Brésil)

1954 – Sandor Kocsis (Hongrie)

1958 – Just Fontaine (France)

1962 – Florian Albert (Hongrie), Valentin Ivanov (Union soviétique), Garrincha (Brésil), Vava (Brésil), Drazan Jerkovic (Yougoslavie), Leonel Sanchez (Chili)

1966 – Eusébio (Portugal)

1970 – Gerd Muller (Allemagne)

1974 – Grzegorz Lato (Pologne)

1978 – Mario Kempes (Argentine)

1982 – Paolo Rossi (Italie)

1986 – Gary Lineker (Angleterre)

1990 – Salvatore Schillaci (Italie)

1994 – Oleg Salenko (Russie), Hristo Stoichkov (Bulgarie)

1998 – Davor Suker (Croatie)

2002 – Ronaldo (Brésil)

2006 – Miroslav Klose (Allemagne)

2010 – Thomas Muller (Allemagne)

2014 – James Rodríguez (Colombie)

2018 – Harry Kane (Angleterre)

Gagnants du Gant d’or

1930 – Enrique Ballestrero (Uruguay)

1934 – Ricardo Zamora (Espagne)

1938 – Frantisek Planicka (Tchécoslovaquie)

1950 – Roque Maspoli (Uruguay)

1954 – Gyula Grosics (Hongrie)

1958 – Harry Gregg (Irlande du Nord)

1962 – Viliam Schrojf (Tchécoslovaquie)

1966 – Gordon Banks (Angleterre)

1970 – Ladislao Mazurkiewicz (Uruguay)

1974 – Sepp Maier (Allemagne de l’Ouest)

1978 – Ubaldo Fillol (Argentine)

1982 – Dino Zoff (Italie)

1986 – Jean-Marie Pfaff (Belgique)

1990 – Luis Gabelo Conejo (Costa Rica), Sergio Goycochea (Argentine)

1994 – Michel Preud’homme (Belgique)

1998 – Fabien Barthez (France)

2002 – Oliver Kahn (Allemagne)

2006 – Gianluigi Buffon (Italie)

2010 – Iker Casillas (Espagne)

2014 – Manuel Neuer (Allemagne)

2018 – Thibaut Courtois (Belgique)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici