Liste de surveillance des conflits 2024 | Palestine : un avenir incertain pour Gaza et la Cisjordanie

L’année 2023 a été l’une des années les plus violentes depuis des décennies dans les territoires palestiniens. À la suite d’une attaque surprise meurtrière et coordonnée du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé une campagne aérienne sans précédent sur la bande de Gaza, les troupes terrestres israéliennes étant entrées dans la zone nord de l’enclave côtière trois semaines plus tard. Depuis lors, les forces israéliennes ont étendu leurs opérations au centre et au sud de Gaza ; les combats se poursuivent et devraient encore durer plusieurs mois. Pendant ce temps, les tensions en Cisjordanie, déjà niveau alarmant avant le 7 octobrese sont encore intensifiées ces derniers mois, à mesure que les affrontements entre les groupes armés palestiniens et les FDI se sont intensifiés et que les colons ont intensifié la violence. La violence devrait se poursuivre dans les territoires palestiniens, y compris après la fin des combats de haute intensité actuels à Gaza.

Le conflit actuel marque la phase de violence la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis la création d’Israël en 1948, le ministère de la Santé de Gaza indiquant que le nombre de morts a dépassé les 23 000 personnes en moins de trois mois de guerre. Bien qu’il n’existe pas de décompte officiel du nombre exact de civils tués dans un tel bilan, l’armée israélienne affirme que le taux de mortalité est de deux civils pour un militant. Le Indice des conflits ACLED souligne la gravité du conflit en Palestine, le pays se classant parmi les trois premiers indicateurs de caractère mortel des violences signalées, de danger pour les civils et de diffusion.

La campagne aérienne d’Israël a impliqué plus de 3 045 frappes aériennes dans 85 endroits entre octobre et fin 2023. Malgré la petite taille de Gaza (à peine 360 ​​kilomètres carrés), cela représente le plus grand nombre de frappes aériennes enregistrées sur une période de trois mois par un seul acteur depuis n’importe quel pays ou territoire du Moyen-Orient depuis 2017. Alors que l’intensité des frappes aériennes a diminué dans le nord au cours des dernières semaines de décembre à mesure que Tsahal renforçait son contrôle opérationnel de la zone, Israël a poursuivi ses bombardements intensifs sur le centre et le sud de Gaza.

Bien que Tsahal ait réalisé des progrès majeurs, son invasion terrestre a été prudente et compliquée par le vaste réseau de tunnels du Hamas et le fait que plus de 120 civils et soldats israéliens sont toujours retenus captifs à Gaza. Accompagnées d’une puissante puissance aérienne et d’un soutien d’artillerie, les FDI ont déployé des centaines de véhicules blindés et des milliers de soldats dans le nord de Gaza à partir du 27 octobre, encerclant initialement la ville de Gaza, bastion du Hamas, sur trois côtés. Dès le 24 novembre, lorsque les deux parties ont commencé à observer un cessez-le-feu d’une semaine, les FDI avaient établi leur contrôle sur la majorité du nord, bien que des combats sporadiques se soient poursuivis jusqu’en 2024 dans les quartiers d’al-Darraj et d’al-Tuffah. Après la reprise des combats le 1er décembre, Tsahal a étendu ses opérations terrestres au centre et au sud de Gaza, et de violents combats se poursuivent autour de Khan Yunis, où se cacheraient les hauts dirigeants du Hamas et quatre principaux bataillons opérationnels. Israël avait auparavant déclaré le sud de Gaza zone de sécurité pour les civils fuyant le nord, et la majorité des 2,3 millions de Palestiniens de Gaza se sont désormais réinstallés dans cette zone, limitant les manœuvres militaires israéliennes dans cette zone. En outre, le vaste réseau de tunnels du Hamas continue de poser un défi important à Israël, les troupes ratissant les zones et faisant exploser les tunnels plutôt que de combattre sous terre.

L’augmentation de la violence en Palestine ne s’est pas limitée à la bande de Gaza en 2023 ; elle a également été notable en Cisjordanie. Déjà avant le début des hostilités à Gaza, la Cisjordanie connaissait une augmentation constante de la violence des colons, une intensification des opérations de sécurité de Tsahal et la réémergence des activités des groupes armés palestiniens, faisant de 2023 l’année la plus meurtrière en Cisjordanie depuis deux ans. décennies. Cette tendance s’est intensifiée après la flambée de violence à Gaza, portant le nombre total de personnes tuées en Cisjordanie à 580 fin décembre. L’année 2023 a marqué une augmentation de près de 200 % du nombre d’affrontements armés en Cisjordanie par rapport à 2022, tandis que les violences impliquant des colons ont augmenté de plus de 60 %.

Ce qu’il faut surveiller en 2024

La supériorité militaire d’Israël lui permettra probablement d’avancer davantage dans les bastions du Hamas dans le sud de la bande de Gaza et d’étendre ses opérations à Rafah et sur la route de Philadelphie, près de la frontière égyptienne, pour détruire les tunnels de contrebande. Dans le même temps, le Hamas et ses alliés continueront probablement à utiliser des tactiques asymétriques contre les troupes israéliennes, visant à imposer des coûts plus élevés aux forces israéliennes à mesure qu’elles progressent dans les zones densément peuplées. En exploitant les réseaux de tunnels, les combattants du Hamas peuvent employer des tactiques telles que l’utilisation de champs de mines et de pièges IED, des attaques antichar et des tireurs d’élite, compliquant ainsi les efforts d’Israël pour neutraliser complètement les dirigeants et les combattants du Hamas, localiser les tunnels dissimulés et sécuriser les zones peuplées. La capacité du Hamas à soutenir les combats « derrière les lignes ennemies » diminuera cependant probablement à mesure que Tsahal nettoiera les centres de gravité du Hamas.

Israël fait face à des pressions croissantes pour mettre fin à sa campagne militaire de haute intensité. Compte tenu de sa population relativement petite, il sera difficile pour Israël de maintenir l’état d’urgence et d’en supporter les conséquences économiques et sociales tout en affrontant simultanément le Hamas au sud et le Hezbollah libanais au nord. De plus, à mesure que la crise humanitaire à Gaza s’aggrave, la pression de la communauté internationale s’accentue également. La pression internationale sur Israël pourrait s’intensifier en raison de l’augmentation des coûts de transport à l’échelle mondiale, alors que les Houthis du Yémen continuent de constituer un défi pour le commerce au Yémen. la mer Rouge. Il est donc probable qu’Israël mettra fin à ses principales opérations de combat au début de 2024 après avoir pris le contrôle des principales villes du sud de la bande de Gaza, garantissant ainsi que le Hamas, militairement affaibli, soit retiré du gouvernement de Gaza. . L’annonce faite par Israël début janvier du retrait de milliers de soldats de Gaza indique qu’il se prépare à passer à une phase de moindre intensité de son opération militaire, mais des opérations plus localisées devraient se poursuivre tout au long de 2024.

Indépendamment d’une potentielle victoire militaire israélienne, il est presque certain que le Hamas ne disparaîtra pas de la scène politique palestinienne. Le Hamas est profondément enraciné dans la société palestinienne et tire sa force de son idéologie islamique et de son discours de résistance à l’occupation. Le conflit de Gaza a peut-être même renforcé l’idéologie de résistance du Hamas parmi les Palestiniens, et le groupe continuera, d’une manière ou d’une autre, à influencer la trajectoire des événements en Palestine à l’avenir.

La stratégie d’Israël pour gérer les conséquences de la destitution du gouvernement du Hamas n’est pas claire. Israël a annoncé son intention de créer une zone tampon à l’intérieur de Gaza, et l’armée israélienne restera responsable de l’ensemble de la bande de Gaza jusqu’à ce qu’un gouvernement civil prenne le relais. Pourtant, on ne sait pas clairement qui pourra assumer ce rôle de gouvernement. Le projet des États-Unis visant à ce que l’Autorité palestinienne (AP) gouverne l’ensemble des territoires palestiniens semble pour l’instant irréalisable. Cela est dû à la faiblesse et à l’impopularité de l’AP – manifestée par son incapacité à gouverner efficacement la Cisjordanie – ainsi qu’à l’objection du gouvernement d’extrême droite israélien à tout plan susceptible de revitaliser une solution à deux États. Alors que l’armée israélienne restera probablement aux commandes de la bande de Gaza à moyen terme, les troubles et l’insurrection des militants restants et des nouvelles recrues devraient donc suivre la fin de l’opération militaire israélienne actuelle. Israël continuera également à faire face à l’impasse entre les Palestiniens de Cisjordanie et les 200 000 colons qui ont exploité le conflit à Gaza pour étendre leurs tentatives de conquérir davantage de territoire. Le conflit, bien que remodelé, devrait donc se poursuivre.