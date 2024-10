Liste de Peyton sur le rôle de différents fantômes dans School Spirits & Girl Haunts Boy

Mégastar Liste Peyton s’est retrouvée d’une manière ou d’une autre à vivre dans le monde des esprits. Le charmant habitué de Disney Channel est devenu un succès encore plus grand avec Cobra Kaïmais elle a sans doute retenu le plus l’attention en incarnant quelqu’un qui a disparu – Maddie Nears (mais si loin) dans la série Paramount+, Esprits d’école. Dans cette série, c’est une lycéenne qui vit dans le royaume spectral, un endroit qu’elle revisite avec le film récemment sorti, Une fille hante un garçon.







Dans Une fille hante un garçonelle incarne une autre étudiante fantomatique, Bea, sauf que cette fois, elle est décédée dans les années 1920 et est depuis coincée dans une maison. Autrement dit, jusqu’à ce que le doux Cole (joué par Michael Cimino) trouve l’autre moitié de sa bague et puisse soudainement communiquer avec elle et l’emmener dehors. Dans une interview avec MovieWeb, List nous dit que même si Maddie et Bea peuvent être des esprits en quelque sorte, c’est à peu près tout ce qui les relie. « Je pense qu’ils ne pourraient pas être plus différents », a déclaré List, ajoutant en riant :





« Je pense que la seule chose qu’ils ont en commun, c’est que personne ne peut les voir, et c’est une chose amusante à jouer. C’est juste que tout le monde dans le casting se fait crier dessus : ‘Ne regardez pas Peyton ! Ne la regardez pas dans les yeux !’ ‘ C’est tout ce que nous avons en commun. Oui, ils ne pourraient pas être plus différents. »

8h02 En rapport Peyton List et Michael Cimino partagent des souvenirs faisant d’une fille un garçon hanté et d’autres pensées fantomatiques Les stars de Girl Haunts Boy discutent de leur film d’amour surnaturel et Peyton List taquine la saison 2 de School Spirits.

« Je pense que Béa [in Girl Haunts Boy] est beaucoup plus optimiste et a beaucoup plus d’énergie que Maddie », a expliqué List, qui a poursuivi :

Mais, euh, ouais, c’est bizarre. Je ne voulais absolument pas jouer intentionnellement deux personnages présentant cette similitude. C’est en quelque sorte arrivé comme ça. J’ai juste adoré les deux scripts à peu près en même temps.



Après la mort de son père, Cole déménage avec sa mère dans une nouvelle maison dans une nouvelle ville pour découvrir qu’il partage également une chambre avec le fantôme de Bea, 17 ans, une adolescente aventureuse et drôle des années 1920 qui est piégée dans aujourd’hui et hante la maison sous la malédiction d’un anneau ancien. Les deux adolescents solitaires deviennent rapidement amis et finissent par tomber amoureux – mais lorsque Cole découvre un moyen d’annuler la malédiction, il doit décider s’il doit garder Bea avec lui ou la laisser partir. Date de sortie 10 octobre 2024 Directeur Emily Ting Casting Michael Cimino, Peyton List, Phoebe Holden, Andrea Navedo





Peyton List sur School Spirits Saison 2 et la nouvelle co-star Jess Gabor

Après les révélations de Esprits d’école‘ finale de la saison 1, les fans savent que List joue un autre type de fantôme dans la saison 2, et elle en est extrêmement ravie. « Oui, il y a deux nouveaux membres du casting qui me passionnent vraiment », a déclaré List, « et cette actrice, Jess Gabor, avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration cette saison, parce que je joue deux personnages. Elle est tellement talentueuse et apporte tellement. »





« Vraiment, la deuxième saison a plusieurs genres en cours. Cela a vraiment pris un espace beaucoup plus sombre, un thriller, et c’était amusant à jouer. Et nous avons eu des réalisateurs vraiment amusants, et ils ont juste apporté une toute nouvelle énergie. Craig Johnson, qui a réalisé Skeleton Twins, est venu et c’est tellement amusant de collaborer avec tout le monde. Je suis vraiment excité pour la saison, je pense que ça va être encore mieux.

Esprits d’école diffuse sur Paramount+. Une fille hante un garçon est disponible sur Netflix via le lien ci-dessous et peut être loué ou acheté sur des plateformes numériques comme Apple TV.

Regarder Une fille hante un garçon