Liste de pardon de Joe Biden : Qui le 46e président a-t-il gracié ?

Les PARDONS sont souvent accordés par les présidents pour exprimer le pardon et rétablir les droits de ceux qui ont été reconnus coupables de crimes.

Nous examinons ici les personnes que le président Joe Biden a graciées depuis son entrée en fonction.

Joe Biden a accordé plusieurs grâces depuis son entrée en fonction Crédit : AFP

Qui Joe Biden a-t-il gracié ?

Depuis son entrée en fonction en janvier 2021, Biden a gracié trois personnes incarcérées pour des accusations de drogue non violentes en plus de commuer les peines de 75 personnes.

Le 6 octobre 2022, il a également annoncé des milliers de grâces pour les personnes reconnues coupables de possession de marijuana.

Les pardons de Biden ont inclus:

Abraham W. Bolden, père

Bolden, 86 ans, a été le premier agent noir des services secrets à faire partie d’un détachement présidentiel lorsqu’il a été accusé en 1964 d’avoir tenté de vendre une copie d’un dossier des services secrets.

Il a été jugé, ce qui s’est terminé par un jury suspendu, mais il a été condamné lors de son deuxième procès, même si des témoins ont admis avoir menti à la demande du procureur.

Bolden avait maintenu son innocence depuis qu’il avait été condamné et, à sa libération, avait déclaré que c’était “un grand soulagement”, selon NPR.

Betty Jo Bogans

Bogans, 51 ans, a été reconnu coupable en 1998 de possession avec intention de distribuer du crack au Texas.

À l’époque, elle a été reconnue coupable et condamnée à sept ans de prison.

Après sa libération, elle a occupé un emploi régulier et a lutté contre le cancer tout en élevant son fils, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Dexter Eugène Jackson

Comme Bogans, Jackson, 52 ans, a également été reconnu coupable d’une accusation de drogue mineure en Géorgie.

En 2002, il a été reconnu coupable d’avoir utilisé son entreprise pour faciliter la distribution de marijuana.

Après avoir passé quatre mois derrière les barreaux, il a été libéré, il a transformé son entreprise en un service de réparation de téléphones portables et a embauché des lycéens locaux pour les aider à acquérir une expérience de travail.

Joe Biden a gracié des milliers de personnes qui avaient déjà été condamnées pour possession de marijuana Crédit : La Méga Agence

Qu’a dit Joe Biden à propos de la réforme de la marijuana ?

Le 6 octobre, Biden a annoncé le pardon de milliers de personnes qui avaient déjà été condamnées pour possession de marijuana, mais le pardon n’a été accordé qu’aux détenus fédéraux.

Peu de temps après, Biden a appelé les gouverneurs à étendre également les grâces aux détenus des prisons locales et des prisons d’État.

“Tout comme personne ne devrait être dans une prison fédérale uniquement en raison de la possession de marijuana, personne ne devrait être dans une prison locale ou une prison d’État pour cette raison non plus”, a déclaré Biden dans un déclarationvia CNBC.

“Il y a des milliers de personnes qui ont été condamnées pour possession de marijuana et qui peuvent se voir refuser un emploi, un logement ou des opportunités d’éducation en conséquence”, a poursuivi Biden.

“Mon pardon leur enlèvera ce fardeau.”

En plus d’accorder des pardons, Biden a également demandé au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra et au procureur général Merrick Garland d’examiner comment la marijuana est classée en vertu des lois fédérales, ajoute CNBC.

“Le gouvernement fédéral classe actuellement la marijuana comme une substance” de l’annexe 1 “, au même titre que l’héroïne et le LSD – et plus grave que le fentanyl”, a expliqué Biden.

“Cela n’a aucun sens.”

“Trop de vies ont été bouleversées à cause de notre approche ratée de la marijuana”, a ajouté Biden.

“Il est temps que nous corrigions ces torts.”

Pour le moment, on ne sait pas si les États emboîteront le pas aux pardons de Biden.

Que fait l’administration Biden pour faciliter la rentrée ?

L’administration Biden travaille à l’élaboration de plans de réinsertion qui permettront aux personnes libérées de prison de pouvoir se réintégrer facilement dans la société.

L’administration réserve 145 millions de dollars pour développer les plans de réintégration qui comprendront la mise en place d’un emploi, d’un logement et l’octroi de prêts à la libération.

“Aider ceux qui ont purgé leur peine à retourner dans leur famille et à devenir des membres actifs de leur communauté est l’un des moyens les plus efficaces de réduire la récidive et de réduire la criminalité”, a déclaré Biden dans un communiqué.

Il a ajouté que des salons de l’emploi et des formations professionnelles devraient être organisés pour les aider à réintégrer la société et leur fournir les outils nécessaires tels que la rédaction de CV et les entretiens d’embauche.

La déclaration ajoute : “Les personnes anciennement incarcérées sont un vivier de talents sous-utilisés malgré les employeurs attestant que les personnes anciennement incarcérées sont souvent parmi leurs meilleurs et les plus dévoués employés.”