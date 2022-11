Liste de lecture pour la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde est à nos portes, et que ce soit votre première ou votre quarantième année à regarder le plus grand tournoi du monde, chacun a sa propre histoire. Certes celui-ci en hiver et au Qatar est historique, mais aussi compliqué et controversé.

Pour aider le fan de football occasionnel à naviguer dans la Coupe du monde du Qatar, j’ai compilé une liste de lecture de livres actuels et passés. Cette sélection n’est pas seulement une liste des meilleurs livres récemment publiés sur la Coupe du monde 2022, bien qu’il y en ait beaucoup. Considérez-le plutôt comme la version livre d’un accord vin et fromage soigneusement sélectionné, chaque livre ayant une saveur conçue pour susciter une réaction ou une compréhension basée sur son accord.

Liste de lecture de la Coupe du monde 2022

Historique de la Coupe du monde important à connaître pour 2022

Ce nouveau livre sorti à temps pour Qatar 2022 examine le rôle du manager dans la Coupe du monde. Qu’est-ce qui fait le succès d’un entraîneur de Coupe du monde ? Bien sûr, la réponse est “ça dépend”, mais Evans fait du bon travail en expliquant comment les managers peuvent réussir dans la configuration étrange qu’est le football international.

Voyages de football : un homme. Une Revue. Un beau jeu par Drew Farmer.

L’auteur écrit un journal de voyage sur ses visites dans différentes villes et sa réflexion sur l’impact de la société moderne sur le football aujourd’hui. Ses descriptions sur les déplacements au Qatar – avant la construction – valent vraiment la peine d’être lues.

La Coupe du monde et la FIFA sont corrompues, cela n’a rien de choquant. Ce qui peut être choquant, c’est à quel point ils sont corrompus. Le nouveau livre de Wernicke détaille l’histoire de l’ingérence du gouvernement dans le plus grand événement du monde depuis le début avec un niveau de recherche impressionnant et effrayant.

Soccernomics (édition 2022) de Simon Kuper et Stefan Syzmanski.

Ce livre est comme The Emerging Majority pour les fans de football – lisez-le à un niveau superficiel et il est facile de pinailler les conclusions des auteurs. Lisez-le et considérez-le et vous comprendrez plus profondément pourquoi la Coupe du monde (et le football moderne) est ce qu’elle est aujourd’hui.

En savoir plus sur les controverses spécifiques au Qatar

The Ugly Game : la corruption à la FIFA et le complot qatari pour acheter la Coupe du monde par Heidi Blake et Jonathan Culvert.

Écrit il y a sept ans, ce livre est toujours l’une des meilleures plongées profondes dans la candidature du Qatar pour 2022. Le livre est basé sur des articles du Sunday Times mettant en lumière la corruption avec le processus d’appel d’offres et étendu à la forme d’un livre.

The Away Game : la recherche épique des prochaines superstars du football par Sébastien Abbé.

L’un des livres de football les plus importants écrits au cours de la dernière décennie, le livre d’Abbot se concentre principalement sur l’impact de l’extraction de clubs de football africains à la recherche de talents à exploiter en Europe. Le rôle du Qatar est cependant essentiel pour voir comment le royaume a tenté de renforcer son équipe avant 2022.

Cette collection d’essais est un peu plus académique que la plupart de ces livres, mais c’est un bon livre à avoir si vous voulez une plongée très profonde dans la culture et l’histoire du football au Moyen-Orient.

Lecture spécifique aux fans américains

Je viens d’écrire une critique de ce nouveau livre et c’est une lecture essentielle pour les fans de football américains pour voir tout le chemin parcouru en tant que nation de football en 30 ans.

Vous pouvez vous demander s’il est sage de publier une autobiographie dans la vingtaine, mais si vous voulez comprendre le plus grand nom américain, c’est votre livre. Un bonus supplémentaire est de belles photos et quelques déclarations controversées sur Thomas Tuchel.

PHOTO: IMAGO / Action Plus