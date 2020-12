Partout dans le monde, le réveillon du Nouvel An sera très différent cette année, mais les applaudissements et les acclamations à minuit pourraient avoir un niveau de catharsis inaperçu depuis un certain temps. Les gens fêteront certainement le décès de 2020.

Et ces célébrations, que ce soit avec un petit groupe d’amis, membres du ménage seulement ou en solo, ont besoin d’une bande originale.

Même avec tant de choses en suspens, les musiciens ont quand même réussi à sortir de la musique cette année. Cette playlist s’inspire de sorties du monde entier, démontrant comment un groupe de guitare-rock du Mali, un chanteur de dream-pop de Corée du Sud, une légende du reggae de la Jamaïque et plus encore ont tous réussi à exprimer de petits moments de joie dans une période universellement difficile. Vous trouverez des rythmes sur lesquels danser, de nouveaux genres pour tomber amoureux et, espérons-le, des liens avec différentes cultures qui vous feront vous sentir un peu plus proche du reste du monde – même si vous sautez le bouchon d’une bouteille de champagne et du pain grillé toi même.