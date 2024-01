Liste de choses à faire des Panthers pour Dave Canales et Dan Morgan : obtenir l’aide de Bryce Young est la priorité

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Quatre jours après avoir annoncé l’embauche de Dave Canales, les Panthers de la Caroline n’ont toujours pas officiellement présenté leur nouvel entraîneur-chef.

Et il faudra probablement encore quelques jours avant la conférence de presse d’introduction de Canales. C’est une période chargée pour l’ancien coordinateur offensif des Tampa Bay Buccaneers.

Canales et le directeur général récemment promu Dan Morgan devraient assister aux entraînements du Senior Bowl cette semaine à Mobile, en Alabama. Le format du match des étoiles a changé : tous les étudiants de la première classe sont éligibles, alors qu’auparavant, les juniors de quatrième année étaient les seuls étudiants invités. vers mobile.

Mais Canales et Morgan ont plus à faire que de jeter un œil direct aux plus de 110 joueurs participant aux entraînements du Senior Bowl. L’Athlétisme examine cinq choses sur la liste de choses à faire pour les nouveaux décideurs des Panthers, qui ont été collègues pendant huit ans avec les Seahawks de Seattle.

Rassembler le staff technique

C’est la première tâche de Canales, et cela pourrait devenir délicat en ce qui concerne le coordinateur défensif Ejiro Evero. Evero, 43 ans, n’a pas été retenu pour le poste d’entraîneur-chef de la Caroline, mais les Panthers veulent qu’il reste au poste de coordonnateur défensif.

Evero a eu une deuxième entrevue pour le poste vacant d’entraîneur-chef des Seahawks samedi, et plusieurs équipes sont intéressées à l’embaucher en tant que coordinateur défensif, selon une source de la ligue. Mais Evero reste sous contrat avec les Panthers, qui peuvent l’empêcher de passer des entretiens pour des postes latéraux – et c’est le cas avec les Jaguars de Jacksonville, les Dolphins de Miami et les Giants de New York. Les Panthers ont terminé quatrièmes en défense totale sous Evero, qui a également supervisé une défense parmi les 10 premiers en 2022 avec les Broncos de Denver, qui, comme la Caroline, ont connu un changement d’entraîneur en cours de saison. Alors que les Panthers font face à une reconstruction considérable, Evero pourrait être enclin à rejoindre une équipe concurrente pour mieux améliorer ses perspectives d’entraîneur-chef.

Canales devrait s’appuyer fortement sur ses relations à Tampa Bay et à Seattle pour compléter son équipe. L’entraîneur des receveurs des Bucs, Brad Idzik, venu à Tampa avec Canales en provenance de Seattle, est considéré comme le favori pour le poste de coordonnateur offensif des Panthers. Les Panthers ont demandé à parler à l’assistante des Seahawks, Tracy Smith, pour leur travail dans les équipes spéciales, et Nate Carroll – fils de l’ancien entraîneur de Seattle Pete Carroll – a également été mentionné comme une forte possibilité à Charlotte.

Mais la clé est Evero. Si Canales doit reconstituer le personnel défensif, cela pourrait être un processus difficile étant donné la réputation d’ingérence du propriétaire des Panthers, David Tepper, et les sombres perspectives de l’équipe pour 2024.

Ejiro Evero a interviewé d’autres équipes mais reste sous contrat avec Carolina pour une autre année. (Photo gracieuseté des Panthers de la Caroline)

Terminer la restructuration du front-office

OK, techniquement, cela relève du domaine de Tepper. Et le prochain déménagement du front-office est effectué depuis un certain temps. Comme mentionné précédemment dans cet espace, Tepper prévoit de faire appel au vice-président des opérations de football des Chiefs de Kansas City, Brandt Tilis, en tant que responsable du plafond salarial et des contrats pour remplacer Samir Suleiman et servir en quelque sorte de tampon entre Canales/Morgan et la propriété.

Le modèle a connu du succès à San Francisco, où John Lynch est président des opérations football/directeur général (le même titre que Morgan) et Paraag Marathe est président des entreprises 49ers et vice-président exécutif des opérations football. Alors, qu’est-ce qui a retardé le déménagement ? Eh bien, les Chiefs ont fait une course au Super Bowl, comme ils le font toujours.

Mais il convient de noter quelques autres mouvements de personnel liés à Tepper. L’Athlétisme a confirmé vendredi que Canales ne retient pas le coordinateur des équipes spéciales Chris Tabor ou l’entraîneur de la ligne offensive James Campen, qui ont eu une influence considérable auprès de Tepper après que le propriétaire a fortement encouragé Frank Reich du staff de Matt Rhule à les retenir. Les diverses allégeances ont conduit à un dysfonctionnement et à une culture des « Hunger Games », avec des assistants qui sapaient les autres entraîneurs et faisaient des suggestions à la direction, ce qui a finalement abouti au licenciement en cours de saison de Reich, de l’entraîneur des quarts Josh McCown et de l’entraîneur des demis offensifs Duce Staley.

Recherchez au moins un vestige sur le personnel offensif. L’assistant principal Jim Caldwell, qui a participé à des entrevues lors des recherches des Panthers, devrait être retenu, selon une source de la ligue. Caldwell, l’ancien entraîneur-chef des Lions de Détroit et des Colts d’Indianapolis, pourrait être un atout pour Canales, qui n’avait qu’un an d’expérience en tant que coordinateur à temps plein.

La nature chaotique de la saison des Panthers a affecté le développement de Young, dont la saison recrue a été marquée par un changement d’entraîneur et trois volte-face dans le jeu offensif. L’ailier rapproché Hayden Hurst a déclaré que Young avait «trop de voix» à l’oreille au cours d’une année au cours de laquelle le choix n ° 1 a terminé avec la pire note de passeur de la NFL et était avant-dernier avec un pourcentage d’achèvement de 59,8 (devant seulement la recrue des Titans du Tennessee). Will Lévis).

La protection poreuse contre les passes et le manque de receveurs capables de se séparer de la couverture ont également largement contribué aux difficultés des recrues de Young. Mais l’incapacité des entraîneurs à être sur la même longueur d’onde – même en ce qui concerne la profondeur des revers de Young – n’a pas aidé les choses.

Entrez Canales, dont les deux derniers quarts ont soit remporté le titre de joueur de retour de l’année (Geno Smith), soit sont devenus finalistes pour le prix (Baker Mayfield). Smith a déclaré vendredi que ce serait une dynamique différente pour Canales et Young, qui auront besoin de plus d’entraînement que ce dont le vétéran Smith avait besoin. Mais le quart-arrière des Seahawks a déclaré que Canales avait le don de tirer le meilleur parti de ses joueurs.

« Son processus est élitiste. Et c’est quelque chose qui est plus important pour moi que les résultats », a déclaré Smith lors d’une conférence téléphonique. « Avoir un processus d’élite et comprendre comment faire avancer les choses est très, très essentiel, surtout lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe. Dave a une grande compréhension de lui-même et de ce qu’il veut accomplir. Il apprendra les joueurs qu’il entraîne, les connaîtra en tant qu’hommes, apprendra ce qui les motive, et ensuite il travaillera à partir de cela.

Bryce Young a totalisé 2 877 verges, 11 touchés et 10 interceptions en 16 départs en tant que recrue avec les Panthers. (Jim Dedmon / USA aujourd’hui)

Décidez où ils se situent sur Brian Burns

Vous l’avez peut-être entendu : les Panthers n’ont pas de choix de première ronde cette année. Cela est probablement également apparu sur votre flux de médias sociaux : ce choix appartient désormais aux Bears de Chicago et constitue la première sélection globale.

Ainsi, Morgan peut rester debout et attendre de repêcher en tête du deuxième tour, ou l’ancien secondeur des Panthers peut essayer d’orchestrer un échange pour accéder au premier tour. Morgan était directeur général adjoint en 2022 lorsque Scott Fitterer a refusé l’offre des Rams de Los Angeles de deux futurs choix de premier tour et d’une sélection du deuxième jour pour le Edge Rusher Burns, qui à l’époque en était à sa deuxième saison consécutive au Pro Bowl.

Depuis, les Panthers n’ont pas réussi à conclure un accord à long terme avec Burns, dont la production a chuté précipitamment en 2023, lorsqu’il a déclaré qu’il était parfois préoccupé de rester en bonne santé alors que lui et plusieurs de ses coéquipiers défensifs souffraient de blessures. Burns a terminé avec huit sacs, juste au-dessus de son plus bas niveau en carrière de 7 1/2 lors de sa saison recrue.

Burns est un candidat sérieux pour recevoir le titre de franchise, qui devrait coûter plus de 20 millions de dollars en 2024. Morgan pourrait choisir de marquer et d’échanger Burns. Le retour ne serait pas proche de ce que les Rams offraient, mais les Panthers pourraient probablement obtenir un choix de première ronde.

Obtenez de l’aide pour Young

Cela serait en tête de liste si nous n’avions pas classé les éléments par ordre chronologique. Avant que Morgan et Canales ne décident si Young est un QB de niveau supérieur – nous pouvons supposer que Morgan le fait puisqu’il faisait partie du groupe de réflexion qui a choisi Young plutôt que CJ Stroud – ils doivent d’abord lui donner de meilleurs meneurs de jeu et bloqueurs de passes pour l’évaluer équitablement. .

Canales a passé la saison dernière avec Mike Evans, un tueur notoire des Panthers qui est agent libre cette année. Morgan et Canales n’ont pas de lien direct avec Tee Higgins, mais ils devraient également faire partie du groupe d’agents libres des Bengals. La liste des receveurs d’agent libre comprend également Michael Pittman Jr. et Gabe Davis, le choix de quatrième ronde des Buffalo Bills en 2020 lorsque Morgan était au front office de Buffalo sous Brandon Beane.

Si les Panthers envisagent d’ajouter un autre ailier rapproché, Canales connaît Noah Fant, qui a connu plusieurs grandes saisons à Denver avant d’être transféré à Seattle dans le cadre de l’échange avec Russell Wilson. Fitterer n’a pas réussi à traiter correctement la profondeur de la ligne intérieure l’année dernière lorsque les gardes partants Brady Christensen et Austin Corbett revenaient d’une opération chirurgicale.

Les Panthers doivent ajouter quelques joueurs de ligne cette intersaison, potentiellement un plaquage s’ils décident de faire glisser Ikem Ekwonu à l’intérieur. Un gars de l’intérieur à surveiller : le garde de Seattle Damien Lewis, un troisième tour 2020 de LSU qui bouge bien malgré 326 livres.

