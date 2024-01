Liste de choses à faire de Sherrone Moore dans le Michigan : principales priorités du nouvel entraîneur-chef des Wolverines

ANN ARBOR, Michigan – La plupart des équipes sont en mode intersaison depuis des semaines. En raison du match de championnat national et des deux semaines de fréquentation de Jim Harbaugh avec les Chargers de Los Angeles, le Michigan ne fait que commencer.

L’embauche de Sherrone Moore a donné au Michigan une clarté indispensable et un feu vert pour commencer à construire pour la saison 2024 et au-delà. Voici un aperçu des priorités immédiates de Moore maintenant qu’il occupe le poste.

Retenir le personnel

Dans le Michigan, il a été considéré comme acquis d’avance que le coordinateur défensif Jesse Minter reviendrait dans la NFL, très probablement en tant que DC de Harbaugh avec les Chargers. Le coordinateur des équipes spéciales, Jay Harbaugh, est également un candidat sérieux pour rejoindre l’équipe de son père. Cela laisserait à Moore quatre postes à occuper dans son équipe, y compris son précédent rôle de coordonnateur offensif et d’entraîneur de la ligne offensive et l’ouverture créée par le licenciement de l’entraîneur des secondeurs Chris Partridge en novembre.

Conserver d’autres membres du personnel du Michigan sera une priorité, même si Moore pourrait être en concurrence avec Harbaugh et d’autres équipes. L’entraîneur des bouts serrés Grant Newsome serait le choix logique pour entraîner la ligne offensive. Garder l’entraîneur de la ligne défensive Mike Elston et l’entraîneur des arrières défensifs Steve Clinkscale donnerait au Michigan une continuité en défense, et Moore peut faire de même en attaque avec l’entraîneur des quarts Kirk Campbell et l’entraîneur des receveurs larges Ron Bellamy.

Quel avenir pour l’entraîneur des demis Mike Hart ? Hart a exprimé ouvertement son désir de devenir entraîneur-chef et mérite le mérite de son travail avec Blake Corum, Hassan Haskins et Donovan Edwards au cours des trois dernières années. Nous savons que Moore était le seul membre du personnel de Harbaugh – et le seul entraîneur, point final – à avoir rencontré le directeur sportif Warde Manuel pour un entretien pour le poste. Lui seul peut répondre à la question de savoir si Hart se considère comme faisant partie du nouveau régime, mais pour ce que ça vaut, je ne l’ai pas vu à la conférence de presse de samedi ni à la célébration du championnat du Michigan.

Ensuite, il y a l’entraîneur de force Ben Herbert, qui devrait rejoindre Harbaugh avec les Chargers. Lundi, le Michigan a rapidement promu Justin Tress, qui était directeur associé du programme de force et de conditionnement physique et a travaillé avec Herbert au Michigan et en Arkansas.

Manuel a déclaré qu’il avait fait preuve de « diligence raisonnable » pour retenir Herbert, et d’après ce que j’ai lu, la loyauté d’Herbert envers Harbaugh et son désir d’entraîner dans la NFL ont pesé lourdement dans la décision. Herbert gagnait 1 million de dollars par an au Michigan, ce qui le plaçait au sommet ou presque de l’échelle salariale des entraîneurs de force universitaires.

Avec le salaire de Moore commençant à 5,5 millions de dollars, le Michigan devrait avoir de la place pour dépenser pour le pool d’entraîneurs adjoints et le personnel de soutien.

Embaucher des coordinateurs

Moore est enclin à confier les tâches de jeu et a déclaré qu’il avait quelqu’un en tête pour le rôle. Il n’a pas précisé qui, mais Campbell serait le choix logique. Campbell a appelé à des jeux à Old Dominion avant de rejoindre le personnel du Michigan et a été fortement impliqué dans le jeu de passes en tant qu’entraîneur des quarts.

La recherche d’un coordinateur défensif pourrait être plus vaste. Le Michigan a réussi des circuits avec Minter et Mike Macdonald, et trouver un entraîneur imprégné du système défensif des Ravens de Baltimore serait attrayant pour des raisons évidentes. En fin de compte, cependant, Moore doit embaucher la personne qu’il considère comme la meilleure, et non celle qu’Harbaugh aurait embauchée.

Moore a obtenu son premier poste d’entraîneur à temps plein à Louisville sous la direction de Charlie Strong. Ce personnel comprenait l’ancien coordinateur défensif des Seahawks Clint Hurtt et l’entraîneur des secondeurs Brian Jean-Mary, un ancien assistant du Michigan qui est maintenant au Tennessee. Comme beaucoup d’entraîneurs défensifs de la NFL, Hurtt vient de l’arbre Vic Fangio. Il n’a pas obtenu d’excellents résultats au cours des deux dernières saisons à Seattle, mais cela ne veut pas dire qu’il ne serait pas un bon DC universitaire.

Gardez la liste ensemble

Les joueurs du Michigan disposent d’une fenêtre de 30 jours pour accéder au portail de transfert en raison du départ de Harbaugh. Il ne devrait pas y avoir d’exode massif avec la prise de fonction de Moore, mais chaque fois qu’un changement d’entraîneur se produit, le nouvel entraîneur doit être prêt à recruter son propre effectif.

Le Michigan a perdu le demi de coin Amorion Walker contre Ole Miss et le receveur Darrius Clemons contre Oregon State, mais sinon, les pertes de portail ont été minimes depuis la fin de la saison. Avec autant d’emplois à gagner, les joueurs devraient être incités à rester jusqu’au printemps et à voir où ils en sont.

Bien que le Michigan ait beaucoup à remplacer, les Wolverines ont également un noyau solide qui revient : Edwards, l’ailier rapproché Colston Loveland, le cornerback Will Johnson, les Edge Rushers Josaiah Stewart et Derrick Moore, les plaqués défensifs Mason Graham et Kenneth Grant et les sécurités Rod Moore et Makari. Paige. N’importe lequel de ces joueurs serait très demandé s’il souhaitait accéder au portail. Promouvoir Moore était le moyen le plus sûr de maintenir ce noyau ensemble, et il s’agit désormais d’aller jusqu’au bout.

Mettre en place le plan de recrutement

Le Michigan a signé la majeure partie de sa promotion de recrutement 2024 en décembre, et rien n’indique que quiconque hésite à cause du départ de Harbaugh. Je soupçonne que l’un des premiers appels de Moore sera adressé au receveur Gatlin Bair, un des 50 meilleurs espoirs qui devrait choisir entre le Michigan et l’Oregon en février. Une fois la promotion 2024 terminée, le Michigan tournera son attention vers 2025 et la première promotion complète de Moore en tant qu’entraîneur-chef.

Les Wolverines ont trois joueurs engagés pour 2025 : le quart-arrière quatre étoiles Carter Smith, le joueur de ligne défensive quatre étoiles Bobby Kanka et l’ailier rapproché quatre étoiles Eli Owens. En tant qu’entraîneur des champions nationaux en titre, Moore a l’occasion de frapper pendant que le fer est chaud et de montrer ses talents de recruteur. Il sera intéressant de voir si l’approche de Moore diffère de celle de Harbaugh, ou si le Michigan suit le même modèle de signature des 15 meilleures classes avec quelques espoirs du top 100 et une recrue cinq étoiles occasionnelle.

“Nous allons le faire de la même manière, avec la même attitude – sans relâche – donc nous nous assurons de garder nos grands joueurs ici et d’amener de grands joueurs au programme”, a déclaré Moore.

En tant qu’entraîneur de poste, Moore était connu comme l’un des meilleurs recruteurs du personnel du Michigan. Sera-t-il plus actif que Harbaugh ? Y a-t-il des aspects des opérations de recrutement du Michigan qu’il souhaite améliorer ? Les réponses devraient devenir plus évidentes à mesure que le premier cours de Moore se réunit.

Mettez un cachet sur NIL

L’entraîneur-chef n’est qu’un élément du programme NIL d’une école, mais il en est un élément important. Lors de la dernière année de Harbaugh au Michigan, le programme de football a lancé l’initiative M Power pour synchroniser davantage les entraîneurs et les collectifs. Il appartiendra désormais à Moore de faire avancer cela d’une manière qui lui convient.

Le Michigan a forgé un partenariat plus étroit avec son collectif principal, Champions Circle, au cours de la dernière année, qui a été exposé lors de la célébration du championnat national plus tôt ce mois-ci. Manuel a une philosophie sur la façon dont NIL devrait fonctionner au Michigan : non pas comme un outil pour acquérir des joueurs, mais comme une source de revenus à court terme et d’opportunités financières à long terme.

“Nous ne possédons aucun joueur”, a déclaré Manuel. « Nous ne les achetons pas, mais nous fournissons des ressources à nos étudiants-athlètes. Ils ont tout notre soutien. J’adore NIL et ce qu’il fait pour nos étudiants-athlètes. … Pour moi, ce n’est pas une affaire transactionnelle. C’est un engagement de vie entre le Michigan et nos étudiants-athlètes.

(Photo : Grégory Shamus / Getty Images)