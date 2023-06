Liste complète, postes, cotes

Les prétendants aux Belmont Stakes Tapit Trice (à gauche) et Forte (au centre). (Brad Penner – USA TODAY Sports)

Le Belmont Stakes 2023 mettra en vedette neuf chevaux avec la possibilité de mettre leur nom dans les livres d’histoire. Ce sont leurs positions de poste, leurs cotes et plus encore.

La 155e édition des Belmont Stakes approche à grands pas !

La dernière étape de la Triple Couronne se déroule à Elmont, New York, à Belmont Park, le même lieu que les 112 dernières courses avec son chemin de terre de 1 1/2 mile. Il sera diffusé le samedi 10 juin à 18 h 50 HE sur FOX.

Cette année, il n’y aura pas de prétendant à la Triple Couronne sur le terrain. Mage, qui a remporté le Derby du Kentucky, n’a terminé que troisième du Preakness et ne courra pas le Belmont.

Le vainqueur de Preakness, National Treasure, courra au Belmont, mais le poulain bai n’a pas couru le Derby du Kentucky.

National Treasure est l’un des favoris pour la course de samedi, mais ils devront battre Forte, Tapit Trice, Angel of Empire et d’autres espoirs.

Voici les chevaux qui courent le Belmont Stakes…

Belmont Stakes 2023 chevaux, postes, cotes

1. Chaussures Tapit — 20-1

PROPRIÉTAIRE : Spendthrift Farm LLC, Landers, Steve, Schwartz, Martin S., Dubb,

JOCKEY : José Ortiz

ENTRAÎNEUR : Brad Cox

2. Tapit Trices — 3-1

PROPRIÉTAIRE : Whisper Hill Farm, LLC et Gainesway Stable [Antony Beck]

JOCKEY : Luis Saez

ENTRAÎNEUR : Todd Pletcher

3. Arcangelo — 8-1

PROPRIÉTAIRE : Ferme Rose Bleue

JOCKEY : Javier Castellano

ENTRAÎNEUR : Jena Antonucci

4. Trésor national — 5-1

PROPRIÉTAIRE : SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables LLC, Masterson,

JOCKEY : John Vélasquez

ENTRAÎNEUR : Bob Baffert

5. Le Miracle — 30-1

PROPRIÉTAIRE : Soto, Eduardo

JOCKEY : Marcos Meneses

ENTRAÎNEUR : Antonio Sano

6. Fort — 5-2

PROPRIÉTAIRE : Écurie Repole et Écurie St. Elias

JOCKEY : Irad Ortiz, Jr.

ENTRAÎNEUR : Todd Pletcher

7. Appuyez sur Afficher — 10-1

PROPRIÉTAIRE : Gary et Mary West

JOCKEY : Manuel Franco

ENTRAÎNEUR : Brad Cox

8. Ange de l’Empire — 7-2

PROPRIÉTAIRE : Albaugh Family Stables LLC

JOCKEY : Flavien Prat

ENTRAÎNEUR : Brad Cox

9. Route rouge 1 — 15-1

PROPRIÉTAIRE : Winchell Thoroughbreds LLC

JOCKEY : Joël Rosario

ENTRAÎNEUR : Steven Asmussen

Les Belmont Stakes 2022 ont été remportés par Mo Donegal en 2: 28,28 avec des gains de 800 000 $.