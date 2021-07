Liste complète des travailleurs exemptés des règles d’auto-isolement de Pingdemic à partir d’aujourd’hui après la crainte que le pays ne s’arrête

LA liste complète des travailleurs exemptés des règles d’auto-isolement « pingdémique » a été révélée après les craintes que le pays ne s’arrête.

Toute personne travaillant dans des secteurs critiques – y compris l’approvisionnement en nourriture et en eau, les médicaments et les transports publics – n’a plus à passer des jours en résidence surveillée si elle entre en contact avec un cas de Covid.

De nombreux travailleurs seront désormais exemptés de l’auto-isolement «pingdémique» Crédit : Alamy

Ce sera une bonne nouvelle pour les patrons désespérés qui ont fait face à d’importantes pénuries de personnel, avec plus de 618 903 Britanniques « cinglés » par l’application NHS Covid-19 en seulement une semaine.

Le gouvernement n’a pas publié de liste des travailleurs essentiels – comme il l’a fait lors du premier verrouillage – mais a identifié des industries vitales.

Les secteurs sont l’énergie, le nucléaire civil, les infrastructures numériques, la production et l’approvisionnement alimentaire, les déchets, l’eau, les médicaments vétérinaires, les produits chimiques essentiels, les transports essentiels, les médicaments, les dispositifs médicaux, les consommables cliniques, les services d’urgence, le contrôle des frontières, les produits de défense essentiels et le gouvernement local. .

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a révélé aujourd’hui : « Nous examinons différents secteurs et nous publierons aujourd’hui les secteurs qui seront touchés ».

Le premier ministre a également déclaré que la portée de la liste est « très étroite ».

Dans son discours de la Journée de la liberté, Boris Johnson a vérifié le nom d’une poignée d’industries en attente d’exemption, si les travailleurs ont été frappés à double tour.

Ils comprenaient l’approvisionnement en nourriture et en eau, l’alimentation électrique, les médicaments, les transports publics, les forces frontalières et les forces armées.

Les travailleurs du NHS entièrement vaccinés ont déjà été exemptés pour empêcher les hôpitaux de s’arrêter.

Les acheteurs ont repéré des pénuries dans les supermarchés cette semaine, notamment de l’eau en bouteille et des fruits et légumes frais.

Les glaces et la bière font également partie des articles qui manquent dans certains endroits, car les supermarchés ont averti les clients de ne pas paniquer pour acheter.

Un certain nombre de problèmes tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire se sont combinés pour créer ce qui a été décrit comme une « tempête parfaite ».

Un nombre croissant de travailleurs est « pingé » par l’application NHS Covid, ce qui crée des pénuries de personnel dans les magasins et les usines produisant de la nourriture.

Il y a également une pénurie de camionneurs et de cueilleurs de fruits et légumes qui a menacé les approvisionnements, tandis que la vague de chaleur a augmenté la demande de salades, de grillades et de glace.

Hier soir, certains supermarchés ont averti le Premier ministre qu’il ne disposait que de 48 heures pour résoudre le problème, sinon les clients pourraient se retrouver face à des étagères nues pendant des semaines.

L’Islande a déclaré avoir fermé « un certain nombre de magasins » après que 1 000 travailleurs – quatre pour cent de sa main-d’œuvre – ont été contraints de s’isoler après avoir été interrogés.

‘ORAGE PARFAIT’

M. Kwarteng a admis que le gouvernement était « préoccupé » par les photos d’étagères nues dans les supermarchés, mais a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un problème « universel ».

Il a déclaré à BBC Radio 4: « Les acheteurs ne devraient pas paniquer … je ne panique pas. »

BP a temporairement fermé certaines stations-service en raison de problèmes d’approvisionnement en carburant, M&S avertissant que 20% de son personnel pourrait s’auto-isoler d’ici le mois prochain.

La chaîne de pub Wetherspoons a également averti qu’elle avait quelques centaines d’employés en congé.

L’isolement des Britanniques à double piqûre qui sont interrogés ou contactés par NHS Test and Trace prendra fin le 16 août.

Des millions de personnes ont supprimé l’application pour éviter l’isolement alors que la variante Delta se déchire.

Mais Downing St a supplié les gens de s’y tenir, affirmant qu’il est « crucial » pour réduire l’écart.