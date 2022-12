Liste complète des trains annulés aujourd’hui – serez-vous concernés ?

Le chaos du VOYAGE a affecté les navetteurs à travers le pays alors que de fortes chutes de neige ont recouvert la Grande-Bretagne pendant la nuit.

Les services ferroviaires se sont arrêtés dans de nombreuses régions, ce qui a eu un impact sur les trajets du lundi matin de millions de travailleurs.

Les services ferroviaires à travers le pays ont été interrompus ce matin Crédit : Jeff Moore

Des millions de navetteurs se sont réveillés pour trouver leurs trajets du lundi matin retardés par la neige Crédit : LNP

Les fortes chutes de neige nocturnes ont également provoqué d’importantes perturbations des autoroutes, annulé des vols et conduit des écoles à fermer leurs portes à travers le pays ce matin.

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes de glace, de brouillard et de neige pour une grande partie du Royaume-Uni, certaines régions enregistrant de nouvelles chutes de neige dans les premières heures de lundi.

Et il y a plus à venir – les prévisionnistes prédisent que les choses ne feront qu’empirer avec le mercure qui plongera à -10 ° C dans les prochains jours.

Voici comment les services ferroviaires sont affectés ce matin.

LONDRES OVERGROUND

Aucun train London Overground entre Watford Junction et London Euston jusqu’à environ 8h00.

Il n’y aura pas non plus de service entre Gospel Oak et Barking Riverside jusqu’à 9h30.

AVANTI CÔTE OUEST

Perturbation via Haymarket prévue jusqu’à 10h45.

DORMEUR CALÉDONIEN

Interruption prévue entre Dundee et Aberdeen/Édimbourg prévue jusqu’à 10 h 15.

CROSS-COUNTRY

Réduction des services CrossCountry entre Birmingham New Street et l’aéroport de Stansted jusqu’à la fin de la journée.

Perturbation via Haymarket prévue jusqu’à 10h45, et entre Dundee et Aberdeen/Edimbourg jusqu’à 10h15.

CHEMIN DE FER DES MIDLANDS EST

Perturbation entre Leicester et Kettering attendue jusqu’en fin de journée.

GATWICK-EXPRESS

Perturbation des services jusqu’à midi.

GRAND NORD

Aucun train entre Hitchin et Royston jusqu’à la fin du service.

GRANDE ANGLIE

Interruption des services de Greater Anglia jusqu’à environ 9h00.

Perturbation vers/depuis Londres Liverpool Street jusqu’à 9h00.

CHEMIN DE FER DU NORD-EST DE LONDRES

Perturbation via Haymarket prévue jusqu’à 10h45.

Perturbation entre Dundee et Aberdeen / Edimbourg prévue jusqu’à 10h15.

CHEMIN DE FER DU NORD-OUEST DE LONDRES

Les bus remplaceront les trains entre Bedford et Bletchley jusqu’à nouvel ordre.

SCOTRAIL

Perturbation via Haymarket prévue jusqu’à 10h45.

Perturbation entre Dundee et Aberdeen / Edimbourg prévue jusqu’à 10h15.

Interruption entre Glasgow Central / Neilston et Kings Park jusqu’à 10h30.

CHEMIN DE FER DU SUD-OUEST

Perturbation de certains services prévue jusqu’à midi, notamment via Feltham.

SUD-EST

La neige et le verglas affecteront les services tout au long de la journée.

DU SUD

Perturbations des services jusqu’à midi.

THAMESLINK

Perturbations des services jusqu’à midi.

Aucun train entre Hitchin et Royston jusqu’à la fin du service.

TRANSPENNINE EXPRESS

Perturbation via Haymarket prévue jusqu’à 10h45.

TRANSPORT POUR LE PAYS DE GALLES

Des bus remplaceront les trains entre Wrexham Central et Bidston jusqu’à la fin de la journée.

CHEMIN DE FER DES MIDLANDS OUEST

Des bus remplaceront les trains entre Stourbridge Town et Stourbridge Junction jusqu’à la fin du service.