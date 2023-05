Liste complète des stars qui ont gagné – Hollywood Life

Voir la galerie





Les Academy of Country Music Awards 2023 ont eu lieu le 11 mai au Texas. L’événement était organisé par Dolly Parton et Garth Brooks, et a présenté des performances de certaines des plus grandes stars de la musique country de l’année. En plus des performances amusantes, de nombreux prix ont également été décernés, dont quelques-uns qui ont été annoncés avant même le début du spectacle.

Au salon de cette année, ROBUSTE a mené les nominations avec sept hochements de tête au total. Cependant, son partenaire de duo, Lainey Wilson, suivait de près avec six nominations elle-même. Ensemble, ils ont remporté le prix du média visuel de l’année pour leur chanson « Wait In The Truck » avant le spectacle. Le nouvel artiste masculin de l’année et la nouvelle artiste féminine de l’année ont également été annoncés avant le spectacle, avec Zach Bryan et Hailey Whitter les ramener à la maison. Voir la liste complète des nominés ci-dessous, les gagnants étant notés dans GRAS sous chaque catégorie. Nous mettrons à jour en direct tout au long du spectacle.

Célibataire de l’année

Lainey Wilson – « Coeur comme un camion »

Carly Pearce et Ashley McBryde – « Je n’ai jamais voulu être cette fille »

Cole Swindell – « Elle m’a eu à Heads Carolina »

Kane et Katelyn Brown – « Dieu merci »

Cody Johnson – « » Jusqu’à ce que vous ne puissiez pas « »

Artiste de l’année

Jason Aldéan

Kane Brun

Luc Peignes

Miranda Lambert

Chris Stapleton

Carrie Underwood

Morgan Wallen

Album de l’année

Ashley McBryde — Ashley McBryde présente : Lindeville

Laine Wilson — Pays du fond de cloche

Luke Combs — Grandir

Jon Pardi — M. samedi soir

Miranda Lambert — Palomino

Artiste masculin de l’année

Kane Brun

Luc Peignes

Jordan Davis

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Artiste féminine de l’année

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Ashley McBryde

Carly Pearce

Lainey Wilson

Chanson de l’année

Ashley Gorley, Josh Osborne et Michael Hardy – « Du sable dans mes bottes » (Morgan Wallen)

Ashley Gorley, Cole Swindell, Jesse Frasure, Mark D. Sanders, Thomas Rhett, Tim Nichols – « Elle m’a eu à Heads Carolina » (Cole Swindell)

Ben Stennis et Matt Rogers – « ‘Jusqu’à ce que vous ne puissiez pas' » (Cody Johnson)

Hunter Phelps, Jordan Schmidt, Mark Hardy, Renee Blair – « Attendez dans le camion » (Lainey Wilson & HARDY)

Ashley Gorley, Chris DuBois, Chris Stapleton – « Vous devriez probablement partir » (Chris Stapleton)

Nouvel artiste masculin de l’année

Zach Bryan

Jackson doyen

Ernest

Nate Smith

Bailey Zimmermann

Événement musical de l’année

Chris Young et Mitchell Tenpenny – « Au bout d’un bar »

Cole Swindell et Jo Dee Messina – « Elle m’a eu à Heads Carolina (Remix) »

Kane et Katelyn Brown – « Dieu merci »

Dustin Lynch ft. MacKenzie Porter – « Je pense à toi »

Hardy ft. Lainey Wilson – « Attendez dans le camion »

Média visuel de l’année

Kelsea Ballerini – « Coeur d’abord »

Cole Swindell – « Elle m’a eu à Heads Carolina »

Kane et Katelyn Brown – « Dieu merci »

Cody Johnson – « Jusqu’à ce que vous ne puissiez pas »

Hardy ft. Lainey Wilson – « Attendez dans le camion »

Carly Pearce – « Ce qu’il n’a pas fait »

Nouvelle artiste féminine de l’année

Priscille Bloc

Mégane Moroney

Caitlyn Smith

Morgan Wade

Hailey Whitter

